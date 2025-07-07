Эта экскурсия — увлекательное путешествие по двум разным, но гармонично сочетающимся частям столицы Азербайджана. Современный Баку впечатляет инновационной архитектурой и быстрым развитием, а Старый город погружает в необыкновенную атмосферу прошлых столетий и знакомит с уникальным культурным наследием города.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

Баку: Переплетение Востока и Запада

Баку — это удивительный город, где Восток встречается с Западом. Здесь старинный Ичери-шехер олицетворяет богатые традиции и культуру региона, в то время как современный Баку является примером динамично развивающегося города, который интегрирует в себя лучшие мировые архитектурные практики.

Старый город (Ичери-шехер)

Экскурсия начинается с Ичери-шехер — древней части Баку, которая является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Погружаясь в атмосферу средневекового города, вы сможете прогуляться по узким улочкам, окруженным старинными зданиями и крепостными стенами.

Посетите знаменитую Девичью башню;

Оцените великолепие Дворца Ширваншахов с его архитектурными деталями;

Исследуйте старинные мечети и караван-сараи.

Музеи и ремесленные лавки

Во время экскурсии у вас будет возможность посетить музеи, где представлены древние артефакты, а также пройти мимо местных лавок с азербайджанскими сувенирами, традиционными коврами и украшениями. Это отличный способ узнать больше о культуре и ремеслах региона.

Современный Баку

После знакомства с историческим центром экскурсия переходит в современную часть города. Баку удивляет своей эклектичной архитектурой, где гармонично переплетаются элементы традиционной и ультрасовременной архитектуры.

Фонтанная площадь и Проспект Низами

Вы сможете прогуляться по красивым улицам, полным магазинов, кафе и культурных объектов. Одним из ярких примеров современности является Баку-Тауэрс — три сверкающих здания, символизирующие огонь.

Площадь Государственного флага и знаменитые здания

Не упустите возможность увидеть потрясающее здание Центра Гейдара Алиева, спроектированное Захой Хадид, которое стало иконой современного дизайна.

Променад на набережной Каспийского моря

Гуляя вдоль набережной, вы сможете насладиться великолепными видами Каспийского моря и современных зданий Баку. Отсюда открывается прекрасный вид на Огненные башни — один из самых узнаваемых символов города, олицетворяющий культ огня в культуре Азербайджана.

Баку — это место, где история и современность сливаются воедино, создавая уникальную атмосферу, которую стоит ощутить каждому.