В нашей программе главные природные и исторические чудеса в окрестностях Баку. Мы исследуем петроглифы Гобустана в современном музее наскальной живописи. Затем отправимся к чудовищам, которые булькают холодной грязью. Остановимся у первой в мире нефтяной скважины. И наконец увидим пламя, которое никогда не гаснет.

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Описание экскурсии

7:30–8:45 — трассовая экскурсия по дороге из Баку

9:05–10:05 — грязевые вулканы. Вместо раскалённой лавы здесь медленно булькает холодная минеральная грязь, а окружающие пейзажи напоминают поверхность другой планеты. Мы поговорим о происхождении этого природного феномена и местных легендах о вулканах

10:25–11:40 — Гобустанский музей и археологический заповедник. Интерактивные экспозиции помогут представить, как люди жили тысячи лет назад, чем занимались и зачем создавали наскальные изображения. А потом вы рассмотрите петроглифы, которые изображают сцены охоты, танцев и культовых обрядов

11:40–12:30 — возвращение в Баку с остановкой у первой нефтяной скважины. Вы узнаете, как добыча жидкого золота изменила судьбу Баку и превратило Азербайджан в нефтяное сердце региона

12:30–13:20 — обед из блюд азербайджанской кухни

14:00–14:30 — гора Янардаг (по желанию). Вы увидите склон, которой горит благодаря выходящему на поверхность природному газу

14:50–15:40 — храм огнепоклонников Атешгях (по желанию), куда стремились паломники из Персии и Индии. Мы расскажем о роли храма в истории региона

16:20 — возвращение в Баку

Организационные детали

Едем на микроавтобусе Mercedes Sprinter или Toyota Hiace — в зависимости от размера группы. В автобусе могут находиться англоязычные путешественники со своим гидом

Обед входит в стоимость

С вами будет гид из нашей команды

Дополнительные расходы