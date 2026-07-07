Чудеса Гобустана и Апшерона: от петроглифов до грязевых вулканов
Из Баку - в один из самых древних заповедников мира, к храму огня Атешгях и горящей горе Янардаг
В нашей программе главные природные и исторические чудеса в окрестностях Баку. Мы исследуем петроглифы Гобустана в современном музее наскальной живописи. Затем отправимся к чудовищам, которые булькают холодной грязью. Остановимся у первой в мире нефтяной скважины. И наконец увидим пламя, которое никогда не гаснет.
Описание экскурсии
7:30–8:45 — трассовая экскурсия по дороге из Баку
9:05–10:05 — грязевые вулканы. Вместо раскалённой лавы здесь медленно булькает холодная минеральная грязь, а окружающие пейзажи напоминают поверхность другой планеты. Мы поговорим о происхождении этого природного феномена и местных легендах о вулканах
10:25–11:40 — Гобустанский музей и археологический заповедник. Интерактивные экспозиции помогут представить, как люди жили тысячи лет назад, чем занимались и зачем создавали наскальные изображения. А потом вы рассмотрите петроглифы, которые изображают сцены охоты, танцев и культовых обрядов
11:40–12:30 — возвращение в Баку с остановкой у первой нефтяной скважины. Вы узнаете, как добыча жидкого золота изменила судьбу Баку и превратило Азербайджан в нефтяное сердце региона
12:30–13:20 — обед из блюд азербайджанской кухни
14:00–14:30 — гора Янардаг (по желанию). Вы увидите склон, которой горит благодаря выходящему на поверхность природному газу
14:50–15:40 — храм огнепоклонников Атешгях (по желанию), куда стремились паломники из Персии и Индии. Мы расскажем о роли храма в истории региона
16:20 — возвращение в Баку
Организационные детали
Едем на микроавтобусе Mercedes Sprinter или Toyota Hiace — в зависимости от размера группы. В автобусе могут находиться англоязычные путешественники со своим гидом
Обед входит в стоимость
С вами будет гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Гобустанский национальный музей и археологический заповедник — 15 манатов (~9$)
Посещение храма Атешгях и горы Янардаг — по желанию, единый билет 25 манатов (~$15)
ежедневно в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Азербайджана
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Баку
Организатор данного мероприятия
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Мы туристическая компания, которая с 2022 года знакомит путешественников со всего мира с культурой и красотой великой Страны Огней. Наше агентство организует различные туры и экскурсии по всему Азербайджану, от захватывающих дух небоскрёбов Баку до завораживающих видов Габалы или Шеки. Мы гарантируем качество как самой поездки, так и знаний гидов, работающих с нами.
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