Губа - один из самых красивых 🤩 городов Азербайджана. Основанная в IV веке, к концу XVII-го Губа представляла собой крупный торговый центр. В 1735 году стараниями Гусейнали хана Губа превратилась в красивейший город 🏙️, а затем и в столицу одноименного ханства. Многие величественные здания той эпохи сохранились до наших дней. При этом наряду с архитектурными достопримечательностями 🏛️, Губа славится уникальными селами, привлекающими массу туристов.
Что входит
Услуги гида и транспорт.
Что не входит
Личные расходы.
Начало и место завершения
🚩 У вашего отеля
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