Анар Р. – Гид из Баку

Губа – одно из излюбленных мест для посещения туристами.



Здесь действительно есть, что посмотреть: удивительные пейзажи, интереснейшая архитектура и самобытные села...



На этой экскурсии 🧭 мы побываем в уникальном поселке горских евреев, осмотрим исторические постройки XIX века и посетим деревушку Ханалыг, которая расположена на вершине горы ⛰️, а дома в ней напоминают орлинные гнезда: крыша одного служит двором для другого.