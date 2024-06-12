Эта экскурсия проводится неспешно и идеально подходит для тех, кто посещает Баку впервые, и для пенсионеров. Сперва вас ждёт обзорная программа по современному городу (КЦ Алиева по проекту Захи Хадид, Дом правительства, филармония и др.). Пешком мы поднимемся на смотровую площадку в Нагорном парке. Также вы увидите нефтяные вышки и прогуляетесь по историческому центру под мои рассказы.

от €129 за 1 человека или €91 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Современный Баку

Сначала проедем по основным проспектам и улицам города, по маршруту гран-при «Формулы-1». Вы увидите нашу архитектуру, знаменитую набережную и знаковые места (проездом Дом правительства, культурный центр им. Г. Алиева, музей ковра, «бакинскую Венецию» и фуникулёр, филармонию и губернаторский сквер). Я сделаю несколько остановок возле наиболее важных достопримечательностей. А ещё мы поднимемся на самую высокую точку города — на смотровую площадку в Нагорном парке, откуда вы насладитесь панорамными видами Баку.

Нефть и город

Далее мы проедем на юг Бакинского бульвара, где я покажу вам действующие нефтяные качалки и самую первую в мире скважину, из которой нефть добывалась промышленным способом. Она датируется 1846 годом. Именно в этом месте я расскажу вам о нефтяной истории Баку и Апшеронского полуострова.

Старый город

Теперь вас ждёт пешеходная экскурсия по историческому центру. Вы оцените средневековые караван-сараи и бани, торговые площади и мечети с минаретами, а также знаменитую Девичью башню. С ней, кстати, связана масса загадок, всевозможных тайн, преданий и легенд. Старый город — это не только музейная территория, но и жилые кварталы. Оказавшись там без гида, легко ощутить себя заблудшим героем «Бриллиантовой руки». Прогуливаясь по улочкам, мы подойдём к дому № 8 по улице Кичик-Гала, где в 1968 году, поскользнувшись на арбузных корках, Семён Семёныч Горбунков воскликнул своё знаменитое «Чёрт побери».

Организационные детали