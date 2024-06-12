Комфортная обзорная экскурсия по Баку (подходит для пенсионеров)
Проедем по городу на авто, остановимся у главных достопримечательностей и поднимемся на смотровую
Эта экскурсия проводится неспешно и идеально подходит для тех, кто посещает Баку впервые, и для пенсионеров.
Сперва вас ждёт обзорная программа по современному городу (КЦ Алиева по проекту Захи Хадид, Дом правительства, филармония и др.). Пешком мы поднимемся на смотровую площадку в Нагорном парке. Также вы увидите нефтяные вышки и прогуляетесь по историческому центру под мои рассказы.
Сначала проедем по основным проспектам и улицам города, по маршруту гран-при «Формулы-1». Вы увидите нашу архитектуру, знаменитую набережную и знаковые места (проездом Дом правительства, культурный центр им. Г. Алиева, музей ковра, «бакинскую Венецию» и фуникулёр, филармонию и губернаторский сквер). Я сделаю несколько остановок возле наиболее важных достопримечательностей. А ещё мы поднимемся на самую высокую точку города — на смотровую площадку в Нагорном парке, откуда вы насладитесь панорамными видами Баку.
Нефть и город
Далее мы проедем на юг Бакинского бульвара, где я покажу вам действующие нефтяные качалки и самую первую в мире скважину, из которой нефть добывалась промышленным способом. Она датируется 1846 годом. Именно в этом месте я расскажу вам о нефтяной истории Баку и Апшеронского полуострова.
Старый город
Теперь вас ждёт пешеходная экскурсия по историческому центру. Вы оцените средневековые караван-сараи и бани, торговые площади и мечети с минаретами, а также знаменитую Девичью башню. С ней, кстати, связана масса загадок, всевозможных тайн, преданий и легенд. Старый город — это не только музейная территория, но и жилые кварталы. Оказавшись там без гида, легко ощутить себя заблудшим героем «Бриллиантовой руки». Прогуливаясь по улочкам, мы подойдём к дому № 8 по улице Кичик-Гала, где в 1968 году, поскользнувшись на арбузных корках, Семён Семёныч Горбунков воскликнул своё знаменитое «Чёрт побери».
Организационные детали
По маршруту будут лёгкие подъёмы, без крутизны. Максимальный набор высоты — 200 м
Экскурсия проходит на комфортабельном легковом авто
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Салех — ваш гид в Баку
Провёл экскурсии для 140 туристов
Доброго времени уважаемые гости! Деятельность гидов и экскурсоводов - это прежде всего живое позитивное общение. Имею высшее образование. Дипломированный специалист по вопросам безопасности и конфликтологии, эксперт по вопросам межличностных коммуникаций читать дальше
и экстремальной психологии. Очень люблю свою Родину и готов поделиться с Вами этим позитивом. Сделайте свой отдых в Баку незабываемым. Моя основная аудитория - это порядочные и позитивные люди, желательно старше 40-лет.