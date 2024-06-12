Комфортная обзорная экскурсия по Баку (подходит для пенсионеров)

Проедем по городу на авто, остановимся у главных достопримечательностей и поднимемся на смотровую
Эта экскурсия проводится неспешно и идеально подходит для тех, кто посещает Баку впервые, и для пенсионеров.

Сперва вас ждёт обзорная программа по современному городу (КЦ Алиева по проекту Захи Хадид, Дом правительства, филармония и др.). Пешком мы поднимемся на смотровую площадку в Нагорном парке. Также вы увидите нефтяные вышки и прогуляетесь по историческому центру под мои рассказы.
Комфортная обзорная экскурсия по Баку (подходит для пенсионеров)
Комфортная обзорная экскурсия по Баку (подходит для пенсионеров)
Комфортная обзорная экскурсия по Баку (подходит для пенсионеров)
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Современный Баку

Сначала проедем по основным проспектам и улицам города, по маршруту гран-при «Формулы-1». Вы увидите нашу архитектуру, знаменитую набережную и знаковые места (проездом Дом правительства, культурный центр им. Г. Алиева, музей ковра, «бакинскую Венецию» и фуникулёр, филармонию и губернаторский сквер). Я сделаю несколько остановок возле наиболее важных достопримечательностей. А ещё мы поднимемся на самую высокую точку города — на смотровую площадку в Нагорном парке, откуда вы насладитесь панорамными видами Баку.

Нефть и город

Далее мы проедем на юг Бакинского бульвара, где я покажу вам действующие нефтяные качалки и самую первую в мире скважину, из которой нефть добывалась промышленным способом. Она датируется 1846 годом. Именно в этом месте я расскажу вам о нефтяной истории Баку и Апшеронского полуострова.

Старый город

Теперь вас ждёт пешеходная экскурсия по историческому центру. Вы оцените средневековые караван-сараи и бани, торговые площади и мечети с минаретами, а также знаменитую Девичью башню. С ней, кстати, связана масса загадок, всевозможных тайн, преданий и легенд. Старый город — это не только музейная территория, но и жилые кварталы. Оказавшись там без гида, легко ощутить себя заблудшим героем «Бриллиантовой руки». Прогуливаясь по улочкам, мы подойдём к дому № 8 по улице Кичик-Гала, где в 1968 году, поскользнувшись на арбузных корках, Семён Семёныч Горбунков воскликнул своё знаменитое «Чёрт побери».

Организационные детали

  • По маршруту будут лёгкие подъёмы, без крутизны. Максимальный набор высоты — 200 м
  • Экскурсия проходит на комфортабельном легковом авто

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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