Центр Гейдара Алиева Баку: ночная экскурсия с водителем и бутилированной водой
Приготовьтесь встретиться с ночным Баку, который разительно отличается от дневного мегаполиса.
Вечером город окрашивается в целую гамму ярких красок и предстает перед своими гостями в совершенно ином свете. Ночной Баку подарит вам незабываемые впечатления!
Вечером город окрашивается в целую гамму ярких красок и предстает перед своими гостями в совершенно ином свете. Ночной Баку подарит вам незабываемые впечатления!
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Что вас ожидает:
- Бакинский Олимпийский стадион
- Национальная гимнастическая арена
- Культурный центр Гейдара Алиева
- Пламенные башни
- Дом Правительства Советского Азербайджана
- Азербайджанский музей ковра
- «Малая Венеция»
- Нагорный парк
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Вы увидите самый большой спортивный стадион в Азербайджане, вмещающий до 70 тысяч зрителей, а также Национальную гимнастическую арену, освещенную сотнями ярких огней.
- Далее вашему вниманию будут представлены несколько футуристических зданий, самыми известными из которых являются центр Гейдара Алиева и Пламенные башни. Автор Культурного центра — всемирно известная архитектор Заха Хадид. Это здание было признанно лучшим архитектурным строением в мире за 2014 год. Вечерний вид Пламенных башен вас просто ошеломит. Сегодня их с уверенностью можно назвать одним из символов Баку.
- Затем мы с вами проедем по трассе гонок «Формула 1» и увидим гаражи участников этого ралли.
- Рядом с набережной расположен один из архитектурных шедевров сталинской эпохи — Дом Правительства Советского Азербайджана. Чтобы построить это гигантское сооружение, потребовалось почти 16 лет.
- Также мы прогуляемся по набережной, где увидим Музей ковра и прогулочные каналы «Малой Венеции».
- Вслед за этим мы поднимемся на фуникулере или на машине к Нагорному парку, где окажемся совсем рядом с Пламенными башнями. Здесь находится огромная смотровая площадка. Она располагается на одной из самых высоких точек нашей столицы, откуда открывается невероятный вид на Баку.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Профессиональный гид
- Транспорт (водитель заберет вас по месту проживания)
- Бутилированная вода
- Wi-fi в машине
- Что не входит
- Питание
- Сувениры
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По месту вашего проживанияЗавершение: По желанию гостя
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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