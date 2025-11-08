Описание экскурсииВелопрогулка по бульварам, площадям и старым улицам Баку — лучший способ рассмотреть город не только с фасада, но и изнутри: заглянуть в колоритные нетуристические районы, остановиться на чай в уютном кафе и уловить ритм повседневной жизни столицы Азербайджана. За 4 часа вы познакомитесь с наиболее значимыми достопримечательностями Баку, прикоснетесь к местным легендам и традициям, узнаете о бакинском образе жизни и осмотрите весь город с высоты птичьего полета.
каждый день с 7.00 утра до 01.00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Морской вокзал-Бакинский бульвар (приморский парк) (Фото сессия)
- Музей ковров (вид снаружи)
- Подъем на фуникулере
- Огненные башни (фото сессия)
- Здание Парламента
- Панорамная площадь (фото сессия)
- Памятник Н. Нариманова
- Историческое здание Бракосочетания (обзор история)
- Филармония (обзор история) и Губернаторский сад (фото сессия)
- Архитектурное здание Мэрии (обзор история)
- Музей Прикладного искусства (обзор истории, вид с наружи)
- Обед (по желанию гостей). Отведать Азербайджанскую кухню примерно 15-20 евро на двоих (Сумма не включено в стоимость экскурсии)
- Крепость старый город (ичери шехер) (фото сессия)
- Девичье башня (Гыз галасы) (фото сессия)
- Дом Гаджинского (обзор истории)
- Здание (обзор история) кукольного театра
- Морской вокзал
Что включено
- 1. Трансфер
- 2. Страховка
- 3. Аренда велосипедов
- 4. Транспорные расходы (фуникулер. автобус)
- 5. Прохлодительные напитки
- 6. Фотосессия
- 7. Экипировка
- 8. Рускоязычный гид
Что не входит в цену
- Дополнительный час 15 евро
Место начала и завершения?
Просп. Нефтяников, 149, Баку
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 25 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Баку
