Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Баку

Винный тур в Шато-Монолит

Вино - солнечный нектар, который появился в глубокой древности

Вино — солнечный нектар, который появился в глубокой древности и сегодня является неизменным атрибутом праздничного стола и уникальной ценностью для энофилов — любителей и знатоков вина.

Приглашаем всех в гостеприимный Азербайджан — в страну, где из сочных, налитых солнцем ягод путем магического процесса в Вашем бокале оказывается потрясающий напиток. Но самое главное — приглашаем поучаствовать в этом магическом процессе. Ох, это будет действительно незабываемо!
Винный тур в Шато-Монолит
Винный тур в Шато-Монолит
Винный тур в Шато-Монолит
Винный тур в Шато-Монолит
Винный тур в Шато-Монолит
Винный тур в Шато-Монолит

Что вас ожидает:

Вкус и запах истинного вина

Ведь этот винный напиток отличается как интересными вкусовыми качествами под определенные блюда, так и своими полезными свойствами для поддержания здоровья. Чтобы по-настоящему проникнуться ароматным напитком, знакомство с ним в первую очередь необходимо начать с «корней». И это в прямом смысле слова. Ведь сказочные прогулки по длинным виноградникам — это не только Ваши красивые фотографии в соцсетях. Это возможность понять, как солнечные лучи, насыщенная почва, переменчивость температур и дождливая погода влияют на вкус и цвет будущего напитка.
Погрузитесь удивительный мир азербайджанского виноделия. Вы узнаете, когда лучше собирать виноград — ранним утром, поздним вечером или же в самый разгар дня. Какой сорт винограда используется для сухого вина, а какой для сладкого. Как человек на раннем этапе созревания виноградных ягод может повлиять на конечный результат создания вина. Экскурсия по винограднику — это красивые виды, ароматные ягоды и познавательное путешествие.
Винный тур — возможность приоткрыть тайну рождения напитка Богов
Визит на настоящую винодельню — уникальная возможность лично наблюдать все этапы производства вина. К тому же, Вы сможете посмотреть, как оно хранится в одном из самых громадных погребов во всей стране, вдохновиться той спокойной атмосферой, в которой популярный напиток обретает главные свои вкусовые особенности.
В программу тура входит дегустация вин Шабиант, производящихся в данной местности. А если проголодаетесь, можно устроить потрясающий обед прямо на винодельне посреди захватывающих дух Кавказских гор. Специально для Вас приготовят блюда национальной кухни из экологически чистых ингредиентов и продуктов со щедрым добавлением приправ и специй, аромат которых будоражит и разгоняет аппетит.
Увлекательная рыбалка и знаменитые «виноградные» танцы Челентано
К тому же, Вы самостоятельно можете выбрать или осмотр удивительного каньона экспрессивной речки Гирдиманчай, или же выезд на расположенное вблизи живописное озеро с возможностью порыбачить. А для тех, кто планирует отправиться в тур с конца лета и до середины осени, ждет настоящий сюрприз.
Именно в этот период происходит сбор урожая, и Вы сможете давить виноградный сок ногами, как легендарный Адриано Челентано. Веселое и забавное приключение оставит неизгладимые впечатления и неимоверные ощущения. Ведь это интрига — самому принять участие в создании вина, а потом вернуться спустя время и испробовать напиток, в создании которого лично принимал участие.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
  • Дегустация вин
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, обед, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
ул. Истиглалият, 2, Баку
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с гидом
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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