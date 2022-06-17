Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Баку

Что вас ожидает:

Вкус и запах истинного вина

Ведь этот винный напиток отличается как интересными вкусовыми качествами под определенные блюда, так и своими полезными свойствами для поддержания здоровья. Чтобы по-настоящему проникнуться ароматным напитком, знакомство с ним в первую очередь необходимо начать с «корней». И это в прямом смысле слова. Ведь сказочные прогулки по длинным виноградникам — это не только Ваши красивые фотографии в соцсетях. Это возможность понять, как солнечные лучи, насыщенная почва, переменчивость температур и дождливая погода влияют на вкус и цвет будущего напитка.

Погрузитесь удивительный мир азербайджанского виноделия. Вы узнаете, когда лучше собирать виноград — ранним утром, поздним вечером или же в самый разгар дня. Какой сорт винограда используется для сухого вина, а какой для сладкого. Как человек на раннем этапе созревания виноградных ягод может повлиять на конечный результат создания вина. Экскурсия по винограднику — это красивые виды, ароматные ягоды и познавательное путешествие.

Винный тур — возможность приоткрыть тайну рождения напитка Богов

Визит на настоящую винодельню — уникальная возможность лично наблюдать все этапы производства вина. К тому же, Вы сможете посмотреть, как оно хранится в одном из самых громадных погребов во всей стране, вдохновиться той спокойной атмосферой, в которой популярный напиток обретает главные свои вкусовые особенности.

В программу тура входит дегустация вин Шабиант, производящихся в данной местности. А если проголодаетесь, можно устроить потрясающий обед прямо на винодельне посреди захватывающих дух Кавказских гор. Специально для Вас приготовят блюда национальной кухни из экологически чистых ингредиентов и продуктов со щедрым добавлением приправ и специй, аромат которых будоражит и разгоняет аппетит.

Увлекательная рыбалка и знаменитые «виноградные» танцы Челентано

К тому же, Вы самостоятельно можете выбрать или осмотр удивительного каньона экспрессивной речки Гирдиманчай, или же выезд на расположенное вблизи живописное озеро с возможностью порыбачить. А для тех, кто планирует отправиться в тур с конца лета и до середины осени, ждет настоящий сюрприз.

Именно в этот период происходит сбор урожая, и Вы сможете давить виноградный сок ногами, как легендарный Адриано Челентано. Веселое и забавное приключение оставит неизгладимые впечатления и неимоверные ощущения. Ведь это интрига — самому принять участие в создании вина, а потом вернуться спустя время и испробовать напиток, в создании которого лично принимал участие.

Важная информация: