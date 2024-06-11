Вас также ждут одна из старейших Джума-мечетей, Центр Гейдара Алиева, живописное озеро Нохур и храм огня Атешгях.
Описание тура
Организационные детали
Участие ребёнка до 3-х лет — бесплатно.
Проживание. Двухместное размещение в отеле «Eleven», «Moss Art Hotel» или аналогичном. За доплату возможно повышение категории отеля.
Питание. В стоимость включены только завтраки в отеле и обеды. Остальное питание оплачивается отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Участие ребёнка до 3-х лет — бесплатно.
Виза. Не требуется
Программа тура по дням
Прибытие в Баку: обзорная экскурсия по городу
Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в отель. Разместившись, пойдём гулять по старому городу, Ичери-шехер. Здесь сохранилось множество архитектурных исторических памятников: Девичья башня, Дворец Ширваншахов, а также мечети и караван-сараи.
Затем зайдём пообедать в ресторан традиционной азербайджанской кухни. Подкрепившись, продолжим прогулку. Когда столицу обнимет вечер, вы увидите огни Баку и его современную часть.
Винодельни "Meysari" и "Savalan", ферма альпак, Вандам и озеро Нохур
Сегодня отправляемся на запад страны, на винодельню «Meysari». По пути заглянем в знаменитую Джума-мечеть — старейшую мечеть Кавказа и Ближнего Востока после Дербентской Джума-мечети.
По прибытии на винодельню продегустируем местное вино, а затем посетим ферму альпак, первую в стране. Попробуем подружиться с этими очаровательными созданиями.
Далее остановимся в посёлке Вандам и сделаем на память снимки с памятником актёру Жан-Клоду Ван Дамму. Завершим программу сегодняшнего дня на озере Нохур. Вина много не бывает, поэтому мы заглянем на ещё одну винодельню и попробуем вина «Savalan». Во время дегустации с сомелье вас ждёт ужин.
Зелёный рынок, Центр Гейдара Алиева, храм огня Атешгях и Янардаг
Утром выселяемся из отеля и направляемся на Зелёный рынок, где каждый найдёт товар по душе. Чаи, специи, сладости, свежие фрукты — от разнообразия разбегаются глаза! Затем посетим Центр Гейдара Алиева и познакомимся с экспозициями представленных там выставок: национальных музыкальных инструментов, кукол, ковров.
Далее переместимся в храм огня Атешгях и погрузимся в историю зороастризма. Понаблюдаем за тем, как огонь обнимает гору Янардаг — настоящее природное чудо.
После этого доставим вас в аэропорт. До новых встреч!
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и обеды
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту (на автомобилях "Hyundai Sonata", "Toyota Land Cruiser", "Mercedes Viano")
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Винные дегустации
- Подарок - 2 баночки чёрной икры
Что не входит в цену
- Перелёт до Баку и обратно
- Остальное питание
- Максимальное количество участников - 7 человек
- Стоимость тура для большего количества участников рассчитывается индивидуально
- Подберём для вас любые удобные даты