История, природа, вино: индивидуальное путешествие по Азербайджану

Побывать на ферме альпак, посетить две винодельни и закупиться вкусностями на Зелёном рынке
Мы знаем, где в Азербайджане «встретить» знаменитого Жан-Клода Ван Дамма! Заинтригованы? Тогда приглашаем вас в мини-тур, во время которого мы успеем и прогуляться по Баку, и увидеть природное чудо, гору Янардаг, и погладить дружелюбных альпак, и насладиться разными сортами азербайджанского вина.

Вас также ждут одна из старейших Джума-мечетей, Центр Гейдара Алиева, живописное озеро Нохур и храм огня Атешгях.
История, природа, вино: индивидуальное путешествие по Азербайджану
История, природа, вино: индивидуальное путешествие по Азербайджану
История, природа, вино: индивидуальное путешествие по Азербайджану
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Участие ребёнка до 3-х лет — бесплатно.

Проживание. Двухместное размещение в отеле «Eleven», «Moss Art Hotel» или аналогичном. За доплату возможно повышение категории отеля.

Питание. В стоимость включены только завтраки в отеле и обеды. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Участие ребёнка до 3-х лет — бесплатно.

Виза. Не требуется

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Баку: обзорная экскурсия по городу

Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в отель. Разместившись, пойдём гулять по старому городу, Ичери-шехер. Здесь сохранилось множество архитектурных исторических памятников: Девичья башня, Дворец Ширваншахов, а также мечети и караван-сараи.

Затем зайдём пообедать в ресторан традиционной азербайджанской кухни. Подкрепившись, продолжим прогулку. Когда столицу обнимет вечер, вы увидите огни Баку и его современную часть.

Прибытие в Баку: обзорная экскурсия по городуПрибытие в Баку: обзорная экскурсия по городуПрибытие в Баку: обзорная экскурсия по городуПрибытие в Баку: обзорная экскурсия по городу
2 день

Винодельни "Meysari" и "Savalan", ферма альпак, Вандам и озеро Нохур

Сегодня отправляемся на запад страны, на винодельню «Meysari». По пути заглянем в знаменитую Джума-мечеть — старейшую мечеть Кавказа и Ближнего Востока после Дербентской Джума-мечети.

По прибытии на винодельню продегустируем местное вино, а затем посетим ферму альпак, первую в стране. Попробуем подружиться с этими очаровательными созданиями.

Далее остановимся в посёлке Вандам и сделаем на память снимки с памятником актёру Жан-Клоду Ван Дамму. Завершим программу сегодняшнего дня на озере Нохур. Вина много не бывает, поэтому мы заглянем на ещё одну винодельню и попробуем вина «Savalan». Во время дегустации с сомелье вас ждёт ужин.

Винодельни "Meysari" и "Savalan", ферма альпак, Вандам и озеро НохурВинодельни "Meysari" и "Savalan", ферма альпак, Вандам и озеро НохурВинодельни "Meysari" и "Savalan", ферма альпак, Вандам и озеро НохурВинодельни "Meysari" и "Savalan", ферма альпак, Вандам и озеро НохурВинодельни "Meysari" и "Savalan", ферма альпак, Вандам и озеро НохурВинодельни "Meysari" и "Savalan", ферма альпак, Вандам и озеро Нохур
3 день

Зелёный рынок, Центр Гейдара Алиева, храм огня Атешгях и Янардаг

Утром выселяемся из отеля и направляемся на Зелёный рынок, где каждый найдёт товар по душе. Чаи, специи, сладости, свежие фрукты — от разнообразия разбегаются глаза! Затем посетим Центр Гейдара Алиева и познакомимся с экспозициями представленных там выставок: национальных музыкальных инструментов, кукол, ковров.

Далее переместимся в храм огня Атешгях и погрузимся в историю зороастризма. Понаблюдаем за тем, как огонь обнимает гору Янардаг — настоящее природное чудо.

После этого доставим вас в аэропорт. До новых встреч!

Зелёный рынок, Центр Гейдара Алиева, храм огня Атешгях и ЯнардагЗелёный рынок, Центр Гейдара Алиева, храм огня Атешгях и ЯнардагЗелёный рынок, Центр Гейдара Алиева, храм огня Атешгях и ЯнардагЗелёный рынок, Центр Гейдара Алиева, храм огня Атешгях и ЯнардагЗелёный рынок, Центр Гейдара Алиева, храм огня Атешгях и Янардаг

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и обеды
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту (на автомобилях "Hyundai Sonata", "Toyota Land Cruiser", "Mercedes Viano")
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Винные дегустации
  • Подарок - 2 баночки чёрной икры
Что не входит в цену
  • Перелёт до Баку и обратно
  • Остальное питание
  • Максимальное количество участников - 7 человек
  • Стоимость тура для большего количества участников рассчитывается индивидуально
  • Подберём для вас любые удобные даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Баку

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры3-дневные турыПрирода и пейзажиРынкиШопингВинодельниВинные турыНа фермуЖивотные

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