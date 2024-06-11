Сегодня отправляемся на запад страны, на винодельню «Meysari». По пути заглянем в знаменитую Джума-мечеть — старейшую мечеть Кавказа и Ближнего Востока после Дербентской Джума-мечети.

По прибытии на винодельню продегустируем местное вино, а затем посетим ферму альпак, первую в стране. Попробуем подружиться с этими очаровательными созданиями.

Далее остановимся в посёлке Вандам и сделаем на память снимки с памятником актёру Жан-Клоду Ван Дамму. Завершим программу сегодняшнего дня на озере Нохур. Вина много не бывает, поэтому мы заглянем на ещё одну винодельню и попробуем вина «Savalan». Во время дегустации с сомелье вас ждёт ужин.