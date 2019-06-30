Что вас ждет: Мавзолей Дири Баба Начинается эта экскурсия с посещения мавзолея Дири Баба, что значит —живой старец. Это двухэтажный мавзолей-мечеть, построенный в 1402 г. на высеченной в отвесной скале площадке. Джума-мечеть Затем мы посетим старейшую мечеть Азербайджана и вторую на всем Кавказе — Джума мечеть (VIII — IX века) в городе Шемаха (города родины Шемаханской царицы из сказок А. С. Пушкина). Далее нас будут ждать чудесные виды на окрестности. Это будут и виноградники, раскинувшиеся по обе стороны вдоль нашего пути в Шемахинском районе. И живописный горный перевал, с которого открываются захватывающие дух виды. Высокогорные массивы, покрытые густым лесом, своды которого образуют арку прямо над нашей головой. Озеро Нохур По дороге мы остановимся на небольшой привал у красивейшего озера Нохур. Озеро славится прозрачной водой, оно окружено лесистыми холмами. Здесь можно взять напрокат лодки и катамараны, чтобы покататься по озеру или совершить прогулку на лошади вдоль живописного берега. Город Шеки является административным центром Шекинского района, считается одним из старейших поселения не только Азербайджана, но и всего Кавказа. Соседствуют с такими регионами как Белакен и Закатала. Найденные средневековые поселения говорят о том что город был основан 2500 лет тому назад. В разные времена город Шеки входил в состав разных ханств, в государство Арраншахов в 813 году, В XI веке веке был в составе Ширванского государства, далее в 1396 году был разгромлен и захвачен татаро-монголами. А с 1743 по 1819 гг. Шеки входил в Шекинское ханство, пока в 1805 году ханство было присоединено к царской России.

Достопримечательности в городе Шеки** Гости нашей страны могут любоваться сохраненных до наших дней исторических достопримечательностей. К примеру, построенный в 8 веке Дворец шекинских ханов, крепость Гялярсян-гёрярсян, большое количество караван-сараи, Джума-мечеть, минарет Гилейлинской мечети, построенный в 8 веке, старинные бани, театр, исторический музей. В окрестностях города можно увидеть многочисленные памятники истории: башни Кюмбази (XVIII в.), крепость в Юхары-Чардахлар и огромное количество достопримечательностей. Что мы увидим? Дорога из Баку до города Шеки пролегает по живописной горной местности. Вы сможете насладиться захватывающими видами гоных пейзажей. По дороге в Шеки вы посетите уникальный исторический монумент, восстановленную Мечеть Джума (вторая по своему возрасту мечеть на всем Кавказе). К полудню вы доедете до Шеки где после обеда начинается автомобильно-пешеходная экскурсия по городу. Средневековый отель. Город Шеки в средневековый период славилась ремесленниками и торговцами. Сюда приезжали купцы из разных стран, в результате были построены караван-сараи. Два из таких заведений сохранились до нынешних дней, это Верхний и Нижний, которые были построены в XVIII веке. И сейчас Шеки считается город ремесленников, ювелиров, как и в прошлом, так и сейчас тут производят отличный шелк. В данной,экскурсии мы пройдём с вами,по всему карван-сараю,и вы полюбуетесь средневековым обликом. Блюда и сладости шекинских мастеров. Шекинский народ — очень веселый и дружелюбный. Любят шутить, веселиться и могут рассказывать анекдоты целые сутки. Побываете и сами убедитесь. Также шекинцы очень любят сладкое. Их знаменитая шекинская халва никто не может приготовить, кроме них самих, так как рецепт и способ приготовления не выходит за рамки самого Шеки и держится в полном секрете. Помимо сладостей гости нашей страны могут попробовать национальный шекинский суп под названием «пити», который готовится в специальных глиняных горшках. Вкусное первое блюдо азербайджанской кухни, которое, несомненно, будет интересно гурманам. Летняя резиденция шекинских ханов. Самый выдающийся и ценный памятник Азербайджана XVIII века – Дворец Шекинских ханов. Он был построен в 1761-62 году, как летняя резиденция Гусейн-хана Муштада (внука Гаджи Челеби). Неповторимое по своей красоте двухэтажное здание дворца поражает великолепием своего убранства, как внешнего, так и внутреннего. Фасад дворца богато расписан сюжетными рисунками, отображающими сцены охоты и войны, а также замысловатыми геометрическими и растительными узорами. В данной,экскурсии,мы пройдёмся по всему комплексу,где гости могут увидеть великолепие и убранство этого дворца. Древний храм в селении Киш. В одном из старейших селений на территории современного Азербайджана – Киш, находится уникальный памятник архитектуры – храм времен Кавказской Албании. Существующее ныне здание Церкви святого Елисея воздвигнуто в X-XII вв. В то же время, по мнению ряда историков, храм в Кише стоит на том самом месте, где равноапостольный Елисей основал первую церковь. Именно поэтому храм в Кише часто называли Матерью церквей на Кавказе. В пользу этой версии говорят результаты радиоуглеродного анализа артефактов, обнаруженных на месте древнего культа под алтарем церкви. Любопытно, что одним из инициаторов археологических исследований выступил знаменитый норвежский путешественник и этнограф Тур Хейердал. Дом-музей Героя Франции - азербайджанский партизан Ахмед Мишель Джебраилов. Кардо, Ахмад Мишель, Армед Мишель, Матье Мишель, Кураже Мишель, Харго, Фражи, Рюс Ахмед. Эти имена вызывали у фашистов панический животный ужас. А внушал его всего один человек - партизан отряда Французского Сопротивления Ахмедия Джебраилов. Ему было 16 лет, когда война тяжкой поступью вошла в их дом. Отец и старшие братья ушли на фронт. Шеки находился в далеком тылу, над ним не грохотали снаряды, не рвались бомбы, но отсюда жители района уходили защищать свою большую Родину. 14334 шекинца воевали в действующей Армии, 12515 из них так не вернулись домой. В,данной экскурсии мы заглянем в дом,где прожил оставшийся жизнь герой Франции,,и ознакомимся с его фронтовой деятельностью.

*Достопримечательности в городе Шеки** Гости нашей страны могут любоваться сохраненных до наших дней исторических достопримечательностей. К примеру, построенный в 8 веке Дворец шекинских ханов, крепость Гялярсян-гёрярсян, большое количество караван-сараи, Джума-мечеть, минарет Гилейлинской мечети, построенный в 8 веке, старинные бани, театр, исторический музей. В окрестностях города можно увидеть многочисленные памятники истории: башни Кюмбази (XVIII в.), крепость в Юхары-Чардахлар и огромное количество достопримечательностей. Что мы увидим? Дорога из Баку до города Шеки пролегает по живописной горной местности. Вы сможете насладиться захватывающими видами гоных пейзажей. По дороге в Шеки вы посетите уникальный исторический монумент, восстановленную Мечеть Джума (вторая по своему возрасту мечеть на всем Кавказе). К полудню вы доедете до Шеки где после обеда начинается автомобильно-пешеходная экскурсия по городу. Средневековый отель. Город Шеки в средневековый период славилась ремесленниками и торговцами. Сюда приезжали купцы из разных стран, в результате были построены караван-сараи. Два из таких заведений сохранились до нынешних дней, это Верхний и Нижний, которые были построены в XVIII веке. И сейчас Шеки считается город ремесленников, ювелиров, как и в прошлом, так и сейчас тут производят отличный шелк. В данной,экскурсии мы пройдём с вами,по всему карван-сараю,и вы полюбуетесь средневековым обликом. Блюда и сладости шекинских мастеров. Шекинский народ — очень веселый и дружелюбный. Любят шутить, веселиться и могут рассказывать анекдоты целые сутки. Побываете и сами убедитесь. Также шекинцы очень любят сладкое. Их знаменитая шекинская халва никто не может приготовить, кроме них самих, так как рецепт и способ приготовления не выходит за рамки самого Шеки и держится в полном секрете. Помимо сладостей гости нашей страны могут попробовать национальный шекинский суп под названием «пити», который готовится в специальных глиняных горшках. Вкусное первое блюдо азербайджанской кухни, которое, несомненно, будет интересно гурманам. Летняя резиденция шекинских ханов. Самый выдающийся и ценный памятник Азербайджана XVIII века – Дворец Шекинских ханов. Он был построен в 1761-62 году, как летняя резиденция Гусейн-хана Муштада (внука Гаджи Челеби). Неповторимое по своей красоте двухэтажное здание дворца поражает великолепием своего убранства, как внешнего, так и внутреннего. Фасад дворца богато расписан сюжетными рисунками, отображающими сцены охоты и войны, а также замысловатыми геометрическими и растительными узорами. В данной,экскурсии,мы пройдёмся по всему комплексу,где гости могут увидеть великолепие и убранство этого дворца. Древний храм в селении Киш. В одном из старейших селений на территории современного Азербайджана – Киш, находится уникальный памятник архитектуры – храм времен Кавказской Албании. Существующее ныне здание Церкви святого Елисея воздвигнуто в X-XII вв. В то же время, по мнению ряда историков, храм в Кише стоит на том самом месте, где равноапостольный Елисей основал первую церковь. Именно поэтому храм в Кише часто называли Матерью церквей на Кавказе. В пользу этой версии говорят результаты радиоуглеродного анализа артефактов, обнаруженных на месте древнего культа под алтарем церкви. Любопытно, что одним из инициаторов археологических исследований выступил знаменитый норвежский путешественник и этнограф Тур Хейердал. Дом-музей Героя Франции - азербайджанский партизан Ахмед Мишель Джебраилов. Кардо, Ахмад Мишель, Армед Мишель, Матье Мишель, Кураже Мишель, Харго, Фражи, Рюс Ахмед. Эти имена вызывали у фашистов панический животный ужас. А внушал его всего один человек - партизан отряда Французского Сопротивления Ахмедия Джебраилов. Ему было 16 лет, когда война тяжкой поступью вошла в их дом. Отец и старшие братья ушли на фронт. Шеки находился в далеком тылу, над ним не грохотали снаряды, не рвались бомбы, но отсюда жители района уходили защищать свою большую Родину. 14334 шекинца воевали в действующей Армии, 12515 из них так не вернулись домой. В,данной экскурсии мы заглянем в дом,где прожил оставшийся жизнь герой Франции,,и ознакомимся с его фронтовой деятельностью.

**Достопримечательности в городе Шеки** Гости нашей страны могут любоваться сохраненных до наших дней исторических достопримечательностей. К примеру, построенный в 8 веке Дворец шекинских ханов, крепость Гялярсян-гёрярсян, большое количество караван-сараи, Джума-мечеть, минарет Гилейлинской мечети, построенный в 8 веке, старинные бани, театр, исторический музей. В окрестностях города можно увидеть многочисленные памятники истории: башни Кюмбази (XVIII в.), крепость в Юхары-Чардахлар и огромное количество достопримечательностей. Что мы увидим? Дорога из Баку до города Шеки пролегает по живописной горной местности. Вы сможете насладиться захватывающими видами гоных пейзажей. По дороге в Шеки вы посетите уникальный исторический монумент, восстановленную Мечеть Джума (вторая по своему возрасту мечеть на всем Кавказе). К полудню вы доедете до Шеки где после обеда начинается автомобильно-пешеходная экскурсия по городу. Средневековый отель. Город Шеки в средневековый период славилась ремесленниками и торговцами. Сюда приезжали купцы из разных стран, в результате были построены караван-сараи. Два из таких заведений сохранились до нынешних дней, это Верхний и Нижний, которые были построены в XVIII веке. И сейчас Шеки считается город ремесленников, ювелиров, как и в прошлом, так и сейчас тут производят отличный шелк. В данной,экскурсии мы пройдём с вами,по всему карван-сараю,и вы полюбуетесь средневековым обликом. Блюда и сладости шекинских мастеров. Шекинский народ — очень веселый и дружелюбный. Любят шутить, веселиться и могут рассказывать анекдоты целые сутки. Побываете и сами убедитесь. Также шекинцы очень любят сладкое. Их знаменитая шекинская халва никто не может приготовить, кроме них самих, так как рецепт и способ приготовления не выходит за рамки самого Шеки и держится в полном секрете. Помимо сладостей гости нашей страны могут попробовать национальный шекинский суп под названием «пити», который готовится в специальных глиняных горшках. Вкусное первое блюдо азербайджанской кухни, которое, несомненно, будет интересно гурманам. Летняя резиденция шекинских ханов. Самый выдающийся и ценный памятник Азербайджана XVIII века – Дворец Шекинских ханов. Он был построен в 1761-62 году, как летняя резиденция Гусейн-хана Муштада (внука Гаджи Челеби). Неповторимое по своей красоте двухэтажное здание дворца поражает великолепием своего убранства, как внешнего, так и внутреннего. Фасад дворца богато расписан сюжетными рисунками, отображающими сцены охоты и войны, а также замысловатыми геометрическими и растительными узорами. В данной,экскурсии,мы пройдёмся по всему комплексу,где гости могут увидеть великолепие и убранство этого дворца. Древний храм в селении Киш. В одном из старейших селений на территории современного Азербайджана – Киш, находится уникальный памятник архитектуры – храм времен Кавказской Албании. Существующее ныне здание Церкви святого Елисея воздвигнуто в X-XII вв. В то же время, по мнению ряда историков, храм в Кише стоит на том самом месте, где равноапостольный Елисей основал первую церковь. Именно поэтому храм в Кише часто называли Матерью церквей на Кавказе. В пользу этой версии говорят результаты радиоуглеродного анализа артефактов, обнаруженных на месте древнего культа под алтарем церкви. Любопытно, что одним из инициаторов археологических исследований выступил знаменитый норвежский путешественник и этнограф Тур Хейердал. Дом-музей Героя Франции - азербайджанский партизан Ахмед Мишель Джебраилов. Кардо, Ахмад Мишель, Армед Мишель, Матье Мишель, Кураже Мишель, Харго, Фражи, Рюс Ахмед. Эти имена вызывали у фашистов панический животный ужас. А внушал его всего один человек - партизан отряда Французского Сопротивления Ахмедия Джебраилов. Ему было 16 лет, когда война тяжкой поступью вошла в их дом. Отец и старшие братья ушли на фронт. Шеки находился в далеком тылу, над ним не грохотали снаряды, не рвались бомбы, но отсюда жители района уходили защищать свою большую Родину. 14334 шекинца воевали в действующей Армии, 12515 из них так не вернулись домой. В,данной экскурсии мы заглянем в дом,где прожил оставшийся жизнь герой Франции,,и ознакомимся с его фронтовой деятельностью.