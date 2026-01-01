Найдено 3 тура в категории « Кулинарные мастер-классы » в Баку на русском языке, цены от $250, скидки до 45%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности На машине Канатная дорога 10 дней 20% 4 отзыва Большое путешествие по Закавказью: Азербайджан, Грузия и Армения Попробовать грузинские вина, испечь армянский лаваш и насладиться контрастами Баку Начало: Аэропорт Баку, днём, важно прилететь до 15:00 (экс... «Насыщенную экскурсионную программу дополнит дегустация вин и блюд национальной кухни» $1284 $1605 за человека На машине 2 дня 45% 6 отзывов Индивидуальные выходные в Баку с ароматами пряностей и вин Погулять по Старому городу, приготовить и съесть азербайджанские блюда и продегустировать вина Начало: Любое удобное вам время и место в Баку «Попробовать можно от 3 видов сортов с закусками (оливки, сыры, сухофрукты, хлеб, вода)» €250 €454 за всё до 6 чел. На машине 3 дня 4 отзыва Наедине со Страной огней: индивидуальный тур по Баку, Шемахе, Габале и Шеки Увидеть кусочек Венеции в Баку, полюбоваться озером Нохур и заглянуть в ремесленную мастерскую Начало: Аэропорт Баку / другая локация, время - по договор... «Завершим день дегустацией местных сладостей, включая знаменитую шекинскую пахлаву и шекербуру, а также обедом в ресторане национальной кухни» €250 за человека Все туры Баку

