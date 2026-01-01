-
20%
Большое путешествие по Закавказью: Азербайджан, Грузия и Армения
Попробовать грузинские вина, испечь армянский лаваш и насладиться контрастами Баку
Начало: Аэропорт Баку, днём, важно прилететь до 15:00 (экс...
«Насыщенную экскурсионную программу дополнит дегустация вин и блюд национальной кухни»
23 янв в 08:00
30 янв в 08:00
$1284
$1605 за человека
-
45%
Индивидуальные выходные в Баку с ароматами пряностей и вин
Погулять по Старому городу, приготовить и съесть азербайджанские блюда и продегустировать вина
Начало: Любое удобное вам время и место в Баку
«Попробовать можно от 3 видов сортов с закусками (оливки, сыры, сухофрукты, хлеб, вода)»
22 янв в 10:00
23 янв в 10:00
€250
€454 за всё до 6 чел.
Наедине со Страной огней: индивидуальный тур по Баку, Шемахе, Габале и Шеки
Увидеть кусочек Венеции в Баку, полюбоваться озером Нохур и заглянуть в ремесленную мастерскую
Начало: Аэропорт Баку / другая локация, время - по договор...
«Завершим день дегустацией местных сладостей, включая знаменитую шекинскую пахлаву и шекербуру, а также обедом в ресторане национальной кухни»
23 янв в 08:00
24 янв в 08:00
€250 за человека
