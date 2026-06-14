Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время прогулки по городу особенно приятны, и вы сможете насладиться всеми достопримечательностями в полной мере.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Историческая застройка на ул. Леваневского
Свято-Николаевская церковь
Костёл на ул. Ленина
Аллея кованых фонарей на ул. Гоголя
Главная туристическая улица Бреста - Советская
Аллея керосиновых фонарей
Описание экскурсии
Как родилась идея экскурсии
Я много лет вожу экскурсии и разрабатываю разные исторические программы. Зачастую после прогулки со мной гости сожалеют, что не забронировали ещё одну, а времени на неё уже не остаётся. Так, я решила объять необъятное и совместить несколько тем из своих маршрутов, отобрав самое интересное. Получилась интересная экскурсия по Старому Бресту, которая даст вам объёмное представление о городе в контексте мировых исторических трансформаций.
Что вас ожидает
Моя экскурсия для тех, кто хочет узнать историю во всех аспектах. В основном мы охватим период с 19 века до наших дней, но я буду обращаться и к более ранним эпохам. Поговорим о разных этапах, в которые менялись национальный состав и религиозная принадлежность жителей Бреста, и о том, как это повлияло на город.
В нашей программе: историческая застройка на ул. Леваневского, Свято-Николаевская церковь, костёл на ул. Ленина, аллея кованых фонарей на ул. Гоголя, главная туристическая улица Бреста — Советская, столетние дворики на всём протяжении маршрута, аллея керосиновых фонарей.
Организационные детали
Позаботьтесь об удобной обуви для прогулки
Экскурсия рассчитана только на взрослую аудиторию, также не подходит людям с проблемами опорно-двигательного аппарата, так как весь маршрут пешеходный
Если вы сильно устанете, сделаем получасовую кофе-паузу
Остаток стоимости нужно будет передать гиду в белорусских рублях по курсу Национального Банка РБ на день проведения экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Бресте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 5953 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна, я аттестованный гид и историк по образованию. И если вы решили посетить наш город — добро пожаловать! Я с огромным удовольствием вас с ним познакомлю. Можно читать дальшеуменьшить
сказать, что мне очень повезло, так как моё главное увлечение в жизни стало моей работой. Тексты своих экскурсий я разрабатываю так, чтобы интересно было всем участникам группы: тем, кто хорошо знает историю, и тем, у кого в знаниях есть пробелы. Скучать во время экскурсии и считать время до её окончания, могу уверить, не будет никто!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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–
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–
Ирина
Замечательная атмосферная прогулка по Бресту получилась у нас в компании Татьяны. Гуляли по центральным улицам, заглядывали в неочевидные скрытые дворики, услышали много историй о непростых и примечательных судьбах жителей Бреста читать дальшеуменьшить
в разные периоды. Со школы Брест всегда ассоциировался с началом Великой отечественной войны, но какая же интересная история у города за пределами военной истории. Большое спасибо Татьяне, всем участникам нашей мини-группы разных возрастов экскурсия понравилась. Экскурсия у нас была запланирована на первую половину дня, а в конце дня по рекомендации Татьяны мы задержались в центре и посмотрели церемонию зажжения фонарей на ул. Советская - очень уютная городская традиция. Татьяна, большое спасибо!
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Н
Наталья
Брест начал удивлять с первых минут, приятной архитектурой, без высоких зданий, уютом и чистотой. Не раз проезжали его мимо на поезде и даже не подозревали насколько это интересный и приятный читать дальшеуменьшить
город, а прогулка с Татьяной еще больше в этом убедила. Маршрут был построен очень грамотно и позволил увидеть и узнать много из истории города и его жителей. Рассказ был спокойным, легким, несмотря на сложную, а порой трагичную жизнь города. Дворики Бреста, в которые без Татьяны мы точно бы не попали, добавили колорит и улыбок. А главное ей удалось передать нам частичку любви к своему городу и его истории. Спасибо!
+2
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Н
Наталия
У меня было 2 свободных дня в Бресте, для знакомства с городом заказала экскурсию "Брест в контексте мировой истории", гид Татьяна. Время провела прекрасно, сложилось впечатление о городе, дальнейший план осмотра достопримечательностей. Татьяна хороший эрудированный гид, легкий в общении и контактный человек. Рекомендую.
+2
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Е
Екатерина
Знакомство с Брестом прошло на «Ура!» несмотря на жару (14 августа). Татьяна замечательный рассказчик. Ребенку 11 лет было вполне интересно, хотя Брестскую крепость он, конечно, больше оценил.
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Владислав
Татьяна очень радушный, я бы даже сказал "теплый" человечек:)) Вся экскурсия была пронизана скорее даже не фактами, хотя и их хватало, а больше наверное эмоциями. Любовь и люди города! Этим была наполнена вся наша экскурсия. Спасибо!!
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Дмитрий
Очень интересная и содержательная экскурсия, мы побыли в красивых и самобытных местах города, которые мы вряд ли бы смогли (даже при большом желании) найти и самое главное увидеть именно таким, читать дальшеуменьшить
какими нам показала Татьяна. Захватывающий, живой рассказ об истории города и его жителях, позволил оценить не только внешнюю красоту города, но и душу Бреста, его атмосферу, уникальный дух, историю, культуру. Хотелось бы также отметить потрясающую эрудицию и невероятные обширные знания Татьяны об истории города, страны и все это было донесено простым и понятным языком. Экскурсия прошла на одном дыхании, жаль мало было времени. Будем стараться вернуться снова в Брест, чтобы вместе с Татьяной узнать больше о прекрасном городе и его истории.
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