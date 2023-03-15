На экскурсии, объединяющей несколько моих авторских маршрутов, я расскажу, чем жил и дышал город сотни лет, как он сгинул почти два века назад и заново возродился. Мы поговорим о совершенно разных людях, которым пришлось вместе пережить крутые повороты брестской судьбы. Заглянем в старинные дворики с особой атмосферой. И сравним архитектурные стили, по которым можно угадать вехи прошлого.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Как родилась идея экскурсии

Я много лет вожу экскурсии и разрабатываю разные исторические программы. Зачастую после прогулки со мной гости сожалеют, что не забронировали ещё одну, а времени на неё уже не остаётся. Так, я решила объять необъятное и совместить несколько тем из своих маршрутов, отобрав самое интересное. Получилась интересная экскурсия по Старому Бресту, которая даст вам объёмное представление о городе в контексте мировых исторических трансформаций.

Что вас ожидает

Моя экскурсия для тех, кто хочет узнать историю во всех аспектах. В основном мы охватим период с 19 века до наших дней, но я буду обращаться и к более ранним эпохам. Поговорим о разных этапах, в которые менялись национальный состав и религиозная принадлежность жителей Бреста, и о том, как это повлияло на город.

В нашей программе: историческая застройка на ул. Леваневского, Свято-Николаевская церковь, костёл на ул. Ленина, аллея кованых фонарей на ул. Гоголя, главная туристическая улица Бреста — Советская, столетние дворики на всём протяжении маршрута, аллея керосиновых фонарей.

Организационные детали