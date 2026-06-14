Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время прогулки по городу особенно приятны, и вы сможете насладиться всеми достопримечательностями в полной мере.

Представляем вашему вниманию экскурсию, которая станет настоящим путешествием во времени по Бресту.Этот маршрут знакомит с городом, который пережил множество исторических трансформаций, от событий, изменивших его лицо сотни лет назад, до

его возрождения и становления в новом облике. Вас ждет знакомство с архитектурными шедеврами, отражающими различные эпохи в истории Бреста, от старинных двориков до величественных церквей и костелов. Экскурсия по Бресту предлагает не только увидеть, но и почувствовать дух города, узнать о людях, чьи судьбы переплелись с его историей. Это уникальная возможность заглянуть в прошлое и увидеть, как исторические события отразились на настоящем Бреста, сделав его таким, каким мы его видим сегодня

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Как родилась идея экскурсии

Я много лет вожу экскурсии и разрабатываю разные исторические программы. Зачастую после прогулки со мной гости сожалеют, что не забронировали ещё одну, а времени на неё уже не остаётся. Так, я решила объять необъятное и совместить несколько тем из своих маршрутов, отобрав самое интересное. Получилась интересная экскурсия по Старому Бресту, которая даст вам объёмное представление о городе в контексте мировых исторических трансформаций.

Что вас ожидает

Моя экскурсия для тех, кто хочет узнать историю во всех аспектах. В основном мы охватим период с 19 века до наших дней, но я буду обращаться и к более ранним эпохам. Поговорим о разных этапах, в которые менялись национальный состав и религиозная принадлежность жителей Бреста, и о том, как это повлияло на город.

В нашей программе: историческая застройка на ул. Леваневского, Свято-Николаевская церковь, костёл на ул. Ленина, аллея кованых фонарей на ул. Гоголя, главная туристическая улица Бреста — Советская, столетние дворики на всём протяжении маршрута, аллея керосиновых фонарей.

Организационные детали