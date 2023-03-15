Брест в контексте мировой истории

Как жил город, который не раз сменил государственную принадлежность и испытал влияние разных культур

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На экскурсии, объединяющей несколько моих авторских маршрутов, я расскажу, чем жил и дышал город сотни лет, как он сгинул почти два века назад и заново возродился.

Мы поговорим о совершенно разных людях, которым пришлось вместе пережить крутые повороты брестской судьбы. Заглянем в старинные дворики с особой атмосферой. И сравним архитектурные стили, по которым можно угадать вехи прошлого.
Брест в контексте мировой истории
Брест в контексте мировой истории
Брест в контексте мировой истории
Брест в контексте мировой истории
Брест в контексте мировой истории
Брест в контексте мировой истории
Брест в контексте мировой истории
Брест в контексте мировой истории
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Как родилась идея экскурсии

Я много лет вожу экскурсии и разрабатываю разные исторические программы. Зачастую после прогулки со мной гости сожалеют, что не забронировали ещё одну, а времени на неё уже не остаётся. Так, я решила объять необъятное и совместить несколько тем из своих маршрутов, отобрав самое интересное. Получилась интересная экскурсия по Старому Бресту, которая даст вам объёмное представление о городе в контексте мировых исторических трансформаций.

Что вас ожидает

Моя экскурсия для тех, кто хочет узнать историю во всех аспектах. В основном мы охватим период с 19 века до наших дней, но я буду обращаться и к более ранним эпохам. Поговорим о разных этапах, в которые менялись национальный состав и религиозная принадлежность жителей Бреста, и о том, как это повлияло на город.

В нашей программе: историческая застройка на ул. Леваневского, Свято-Николаевская церковь, костёл на ул. Ленина, аллея кованых фонарей на ул. Гоголя, главная туристическая улица Бреста — Советская, столетние дворики на всём протяжении маршрута, аллея керосиновых фонарей.

Организационные детали

  • Позаботьтесь об удобной обуви для прогулки
  • Вы можете прийти на экскурсию с детьми, но если ваш ребенок младше 12 лет, я бы рекомендовала взять менее продолжительную экскурсию. Та же рекомендация — людям с проблемами опорно-двигательного аппарата, так как весь маршрут пешеходный.
  • Если вы сильно устанете, сделаем получасовую кофе-паузу

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
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