Страна М. проводит ещё 1 экскурсию

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Экскурсия в музей миниатюр Беларуси «Страна Мини»

Страна М.
Страна М. – Гид из Минска
Музей 🖼 миниатюр «Страна Мини» – лучше место для знакомства с Беларусью.

За время экскурсии 🧭 вы увидите самые известные и популярные места, которые расположены в разных частях страны.

Экспонаты музея состоят из тысяч деталей и с точностью воспроизводят оригиналы.

Вы познакомитесь с 22 ключевыми достопримечательностями 🏛️ Беларуси, а с помощью очков виртуальной реальности сможете заглянуть внутрь каждой из них.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-15 человек

  • $12 за экскурсию

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Экскурсия в музей миниатюр Беларуси «Страна Мини»
Экскурсия в музей миниатюр Беларуси «Страна Мини»
Музей «Страна мини» - это отличная попытка объять необъятную Беларусь, собрать в одном месте те достопримечательности 🏛️ страны, которых в реальной жизни друг от друга разделяют сотни километров.
Что входит
  • Входной билет в музей и VR зону
  • Аудиогид
  • Две фотозоны
  • Скоростной Wi-Fi
Что не входит
  • Встреча в отеле /гостинице/квартире
  • Сувенирная лавка
  • Питание
Начало и место завершения
🚩 г. Минск, Проспект Независимости 25
Экскурсия в музей миниатюр Беларуси «Страна Мини»
Экскурсия в музей миниатюр Беларуси «Страна Мини»
Экскурсия в музей миниатюр Беларуси «Страна Мини»
Экскурсия в музей миниатюр Беларуси «Страна Мини»

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Страна М.
Страна М.
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