Страна М. проводит ещё 1 экскурсию

Музей «Страна мини» - это отличная попытка объять необъятную Беларусь, собрать в одном месте те достопримечательности 🏛️ страны, которых в реальной жизни друг от друга разделяют сотни километров.
Что входит
- Входной билет в музей и VR зону
- Аудиогид
- Две фотозоны
- Скоростной Wi-Fi
Что не входит
- Встреча в отеле /гостинице/квартире
- Сувенирная лавка
- Питание
Начало и место завершения
🚩 г. Минск, Проспект Независимости 25
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- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Страна М.
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