Страна М. проводит ещё 1 экскурсию

Страна М. – Гид из Минска

Музей 🖼 миниатюр «Страна Мини» – лучше место для знакомства с Беларусью.



За время экскурсии 🧭 вы увидите самые известные и популярные места, которые расположены в разных частях страны.



Экспонаты музея состоят из тысяч деталей и с точностью воспроизводят оригиналы.



Вы познакомитесь с 22 ключевыми достопримечательностями 🏛️ Беларуси, а с помощью очков виртуальной реальности сможете заглянуть внутрь каждой из них.