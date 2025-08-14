Мои заказы

Гостиный Двор – экскурсии в Минске

Найдено 3 экскурсии в категории «Гостиный Двор» в Минске, цены от 50 Br. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Вечерняя экскурсия по Минску
На автобусе
3.5 часа
940 отзывов
Групповая
Вечерняя экскурсия по Минску
Начало: Минск, Привокзальная площадь, 5
Расписание: по четвергам и субботам в 18:00
Завтра в 18:00
14 сен в 18:00
60 Br за человека
Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия по Минску
На машине
2.5 часа
95 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия по Минску
Начало: По договоренности
Расписание: Любое удобное для Вас время
14 сен в 07:00
15 сен в 07:00
370 Br за всё до 7 чел.
Групповая пешеходно-автобусная экскурсия по Минску на 3 часа
На автобусе
3 часа
Групповая
Групповая пешеходно-автобусная экскурсия по Минску на 3 часа
Начало: Пл. Свободы 2а (Ратуша). Просим быть за 15 минут д...
Расписание: Каждый день в 10:00 и в 13:00
14 сен в 10:00
15 сен в 10:00
50 Br за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Глеб
    14 августа 2025
    Вечерняя экскурсия по Минску
    Экскурсия очень понравилась, записались день в день. Быстро подтвердили, встретились и оплатили на месте. Гид Роман очень порадовал, интересно и по делу все рассказал и показал. Большое спасибо!
  • М
    Марина
    14 августа 2025
    Вечерняя экскурсия по Минску
    20го июля мы ездили на вечернюю 3-х часовую автобусную экскурсию по Минску. Общее впечатление осталось хорошее. Экскурсовод интересно рассказывала, автобус
    читать дальше

    был комфортабельный с кондиционером.
    Экскурсия включала пешеходную часть: мы прогулялись пешком по историческому центру (площадь Свободы, Троицкое предместье). А на автобусе проехали по современным районам Минска.

    То, что хотелось бы изменить:
    - сократить пешеходную часть (по предместьям имеет смысл делать отдельную экскурсию), а показать больше современных объектов.
    - хотелось бы в ходе этой экскурсии увидеть театр Оперы и балета, площадь Независимости, район вокзала и т. д.
    - возможно следует начинать эту экскурсию попозже, чтобы захватить и дневное время и вечернее, когда включают подсветку
    - включить в экскурсию посещение библиотеки (у нас экскурсия завершилась у библиотеки, и было 2 варианта: либо уехать с автобусом, не поднявшись на смотровую и не посмотрев подсветку, либо остаться и потом возвращаться самостоятельно на метро).

  • С
    Сергей
    14 августа 2025
    Вечерняя экскурсия по Минску
    Квалифицированый экскурсовод
  • Н
    Наталия
    14 августа 2025
    Вечерняя экскурсия по Минску
    Познавательная экскурсия, особенно для тех, кто первый раз в Минске. Спасибо экскурсоводу Роману, все чётко, лаконично, понятно и легко запомнить где, что и зачем: Библиотека, проспект Независимости, Троицкое подворье, Верхний город….
  • А
    Александр
    14 августа 2025
    Вечерняя экскурсия по Минску
    Очень понравилась экскурсия. Грамотный, интересный экскурсовод Валерия.
  • А
    Алла
    14 августа 2025
    Вечерняя экскурсия по Минску
    Была очень интересная, познавательная экскурсия с показом наиболее примечательных достопримечательностей. Минск удивительно похорошел, совершенно современный город с развитой инфраструктурой и
    читать дальше

    сохраненным старым городом. Продуманная организация чередования пеших прогулок и поездок на автобусе, есть время на фото и т. д. Рекомендую всем!

  • О
    Ольга
    13 августа 2025
    Вечерняя экскурсия по Минску
    Отличная экскурсия для знакомства с городом. С нами был экскурсовод Роман-рассказывал живо и интересно. Впечатления очень положительные.
  • А
    Алексей
    12 августа 2025
    Вечерняя экскурсия по Минску
    Одним словом - ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!!!!
  • Е
    Екатерина
    12 августа 2025
    Вечерняя экскурсия по Минску
    Отличная поездка, замечательный лид и даже поэзия!
  • S
    Sergey
    11 августа 2025
    Вечерняя экскурсия по Минску
    Всё супер, увидели всё самое главное в Минске за один вечер. Спасибо нашему гиду!
  • В
    Владислав
    11 августа 2025
    Вечерняя экскурсия по Минску
    Очень понравилась экскурсия. Спасибо экскурсоводу. Было очень интересно.

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Гостиный Двор»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Вечерняя экскурсия по Минску
  2. Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия по Минску
  3. Групповая пешеходно-автобусная экскурсия по Минску на 3 часа
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Троицкое предместье
  3. Площадь Независимости
  4. Верхний город
  5. Ратуша
  6. Красный костёл
  7. Мирский замок
  8. Несвижский замок
  9. Национальная библиотека
  10. Площадь Победы
Сколько стоит экскурсия по Минску в сентябре 2025
Сейчас в Минске в категории "Гостиный Двор" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 370. Туристы уже оставили гидам 1035 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Минске на 2025 год по теме «Гостиный Двор», 1035 ⭐ отзывов, цены от 50Br. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь