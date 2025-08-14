читать дальше

был комфортабельный с кондиционером.

Экскурсия включала пешеходную часть: мы прогулялись пешком по историческому центру (площадь Свободы, Троицкое предместье). А на автобусе проехали по современным районам Минска.



То, что хотелось бы изменить:

- сократить пешеходную часть (по предместьям имеет смысл делать отдельную экскурсию), а показать больше современных объектов.

- хотелось бы в ходе этой экскурсии увидеть театр Оперы и балета, площадь Независимости, район вокзала и т. д.

- возможно следует начинать эту экскурсию попозже, чтобы захватить и дневное время и вечернее, когда включают подсветку

- включить в экскурсию посещение библиотеки (у нас экскурсия завершилась у библиотеки, и было 2 варианта: либо уехать с автобусом, не поднявшись на смотровую и не посмотрев подсветку, либо остаться и потом возвращаться самостоятельно на метро).