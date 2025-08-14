Групповая
Вечерняя экскурсия по Минску
Начало: Минск, Привокзальная площадь, 5
Расписание: по четвергам и субботам в 18:00
Завтра в 18:00
14 сен в 18:00
60 Br за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия по Минску
Начало: По договоренности
Расписание: Любое удобное для Вас время
14 сен в 07:00
15 сен в 07:00
370 Br за всё до 7 чел.
Групповая
Групповая пешеходно-автобусная экскурсия по Минску на 3 часа
Начало: Пл. Свободы 2а (Ратуша). Просим быть за 15 минут д...
Расписание: Каждый день в 10:00 и в 13:00
14 сен в 10:00
15 сен в 10:00
50 Br за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГлеб14 августа 2025Экскурсия очень понравилась, записались день в день. Быстро подтвердили, встретились и оплатили на месте. Гид Роман очень порадовал, интересно и по делу все рассказал и показал. Большое спасибо!
- ММарина14 августа 202520го июля мы ездили на вечернюю 3-х часовую автобусную экскурсию по Минску. Общее впечатление осталось хорошее. Экскурсовод интересно рассказывала, автобус
- ССергей14 августа 2025Квалифицированый экскурсовод
- ННаталия14 августа 2025Познавательная экскурсия, особенно для тех, кто первый раз в Минске. Спасибо экскурсоводу Роману, все чётко, лаконично, понятно и легко запомнить где, что и зачем: Библиотека, проспект Независимости, Троицкое подворье, Верхний город….
- ААлександр14 августа 2025Очень понравилась экскурсия. Грамотный, интересный экскурсовод Валерия.
- ААлла14 августа 2025Была очень интересная, познавательная экскурсия с показом наиболее примечательных достопримечательностей. Минск удивительно похорошел, совершенно современный город с развитой инфраструктурой и
- ООльга13 августа 2025Отличная экскурсия для знакомства с городом. С нами был экскурсовод Роман-рассказывал живо и интересно. Впечатления очень положительные.
- ААлексей12 августа 2025Одним словом - ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!!!!
- ЕЕкатерина12 августа 2025Отличная поездка, замечательный лид и даже поэзия!
- SSergey11 августа 2025Всё супер, увидели всё самое главное в Минске за один вечер. Спасибо нашему гиду!
- ВВладислав11 августа 2025Очень понравилась экскурсия. Спасибо экскурсоводу. Было очень интересно.
