Вы первый раз в Минске и хотите поближе познакомиться с этим удивительным городом? Тогда эта экскурсия ⛳ идеально Вам подойдёт, ведь мы посмотрим все самые главные достопримечательности 🏛️ Минска, а также услышим самые яркие местные легенды, байки и анекдоты.

Эта экскурсия поведает удивительную историю 📖 о превращении маленькой крепости, ютившейся на задворках могучего Полоцкого княжества, в 10-й по величине город 🏙️ Европы. Это история о чудесном перевоплощении рядов покосившихся деревянных хат в прекрасный город с высокими куполами церквей и башней белоснежной ратуши. История об ужасных разрушениях и нашествиях, сменившихся созидательным трудом тысяч рук и сердец в попытке создания идеального советского города. Это история о прекрасном Минске!

Во время экскурсии 🧭 мы посетим исторический центр Минска - Верхний город, где высятся шпили Кафедрального православного собора и Архикафедрального костёла города Минска. Мы обязательно посетим Остров 🏝️ скорби и слёз - трогательный мемориал - место памяти воинов-интернационалистов. Также нас ждёт прогулка 👣 по главной площади Минска - площади Независимости - где перед нами предстанет самый красивый костёл города, конструктивистский Дом правительства и униаакальный памятник Ленину. На автомобиле 🚘 мы не спеша проедем по двум главным проспектам города - современному проспекту Победителей, а также величественному проспекту Независимости. Вишенкой на торте станет посещение Национальной библиотеки Республики Беларусь - одного из самых удивительных зданий в Европе.