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Минский калейдоскоп

Вячеслав Г.
Вячеслав Г. – Гид из Минска
Минский калейдоскоп
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • $70 за экскурсию

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Минский калейдоскоп
Минский калейдоскоп

Что вы увидите

  • Стелла "Минск - город-герой"
  • дворец Независимости
  • Минск-арена
  • площадь Государственного флага
  • городская Ратуша
  • остров Скорби и Слёз
  • Троицкое предместье
  • площадь Свободы
  • Кафедральный собор
  • Проспект Независимости
  • площадь Независимости
  • "Красный" костёл
  • Национальная библиотека.
Вы первый раз в Минске и хотите поближе познакомиться с этим удивительным городом? Тогда эта экскурсия ⛳ идеально Вам подойдёт, ведь мы посмотрим все самые главные достопримечательности 🏛️ Минска, а также услышим самые яркие местные легенды, байки и анекдоты.
Эта экскурсия поведает удивительную историю 📖 о превращении маленькой крепости, ютившейся на задворках могучего Полоцкого княжества, в 10-й по величине город 🏙️ Европы. Это история о чудесном перевоплощении рядов покосившихся деревянных хат в прекрасный город с высокими куполами церквей и башней белоснежной ратуши. История об ужасных разрушениях и нашествиях, сменившихся созидательным трудом тысяч рук и сердец в попытке создания идеального советского города. Это история о прекрасном Минске!
Во время экскурсии 🧭 мы посетим исторический центр Минска - Верхний город, где высятся шпили Кафедрального православного собора и Архикафедрального костёла города Минска. Мы обязательно посетим Остров 🏝️ скорби и слёз - трогательный мемориал - место памяти воинов-интернационалистов. Также нас ждёт прогулка 👣 по главной площади Минска - площади Независимости - где перед нами предстанет самый красивый костёл города, конструктивистский Дом правительства и униаакальный памятник Ленину. На автомобиле 🚘 мы не спеша проедем по двум главным проспектам города - современному проспекту Победителей, а также величественному проспекту Независимости. Вишенкой на торте станет посещение Национальной библиотеки Республики Беларусь - одного из самых удивительных зданий в Европе.
  • Для экскурсии предоставляется комфортабельные автомобили вместимостью от 3 до 6 человек.
  • Стоимость экскурсии для групп более 6 человек оговаривается отдельно.
  • Экскурсию можно провести на вашем автомобиле, стоимость такой экскурсии уточняйте.
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
  • водитель
Начало и место завершения
🚩 Любое место в черте Минска
Минский калейдоскоп
Минский калейдоскоп
Минский калейдоскоп
Минский калейдоскоп

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Вячеслав Г.
Вячеслав Г.
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