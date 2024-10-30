Мы отправимся на самую границу с Литвой в край, входивший в разные исторические периоды в состав Польши, Беларуси и Литвы.
Вы взглянете на самый высокий костёл Беларуси и прогуляетесь по нацпарку, который собрал на своей территории 14 озёр. А ещё узнаете о следах, что оставила здесь после себя Первая мировая война.
Вы взглянете на самый высокий костёл Беларуси и прогуляетесь по нацпарку, который собрал на своей территории 14 озёр. А ещё узнаете о следах, что оставила здесь после себя Первая мировая война.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
Как мы построим наш маршрут:
- курортный посёлок Нарочь на берегу одноимённого озера.
- Увидим три костёла — Троицкий костёл в деревне Засвирь, костёл Святого Архангела Михаила в деревне Михалишки и готический костёл Святой Троицы в деревне Гервяты.
- Побродим по руинам Кревского замка —первой в Беларуси крепости, полностью построенной из камня.
- Прогуляетмся по экотропе в национальном парке «Голубые озёра».
О чём поговорим:
- Поймём, почему Беларусь называют «синеокой».
- Вспомним, как Первая мировая война проходила на территории современной Беларуси.
- Обсудим, какие отпечатки она оставила на судьбе белорусского народа.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле Skoda Rapid, Volkswagen Polo, Volkswagen Golf, Geely Emgrand или аналогичной модели.
- Время в пути до первой локации — 2 часа.
- Дополнительно оплачиваются: билеты в Кревский замок — 6 белорусских рублей за человека, вход в национальный парк «Голубые озёра» — 2 белорусских рубля за человека.
- По вашему желанию за дополнительную плату можем добавить в программу посещение усадьбы Михаила Клеофаса Огинского в деревне Залесье и посещение Гольшанского замка.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В месте вашего проживания в Минске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 780 туристов
Всем привет! Меня зовут Иван, я профессиональный гид. Родился и всю жизнь прожил в Беларуси. Покажу вам самые любопытные черты города и поделюсь историей каждой постройки. Мои экскурсии подойдут ценителям необычных маршрутов и тем, кто любит познавать историю через архитектурные детали. Вместе со мной работает команда профессиональных гидов.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Сергей
30 окт 2024
Иван - прекрасный рассказчик. Очень подробно с примерами и иллюстрациями расскажет вам об истории страны, Минска и пригородов. Отличный маршрут для эстетического наслаждения видами Беларуси.
Входит в следующие категории Минска
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