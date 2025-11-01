Мои заказы

Район Санта-Тереза – экскурсии в Рио-де-Жанейро

Найдено 3 экскурсии в категории «Район Санта-Тереза» в Рио-де-Жанейро на русском языке, цены от $129. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
К символу Рио через леса и фавелы
На машине
4 часа
81 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
К символу Рио через леса и фавелы: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия к статуе Христа-Искупителя через лес Тижука, Санта-Терезу и пляжи Рио. Откройте для себя скрытые уголки города
Сегодня в 08:00
21 ноя в 08:00
от $195 за всё до 8 чел.
Исторический центр Рио-де-Жанейро за 4 часа
Пешая
На трамвае
4 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Исторический центр Рио-де-Жанейро за 4 часа
Откройте для себя сердце Рио-де-Жанейро! Уникальная экскурсия по историческим местам города, от Святой Терезы до Португальской библиотеки, за 4 часа
Начало: У метро Cinelandia
Сегодня в 11:00
22 ноя в 09:30
$129 за всё до 6 чел.
Знакомьтесь, Рио
На машине
4 часа
97 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Знакомьтесь, Рио
Статуя Христа Искупителя, фавелы, лес Тижука, водопад Духов и богемная Санта-Тереза за один день
Сегодня в 09:30
Завтра в 15:30
$190 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Майя
    1 ноября 2025
    Знакомьтесь, Рио
    Нашим гидом была Оксана, отличная, талантливая, хорошо подготовленная, энергичная и с хорошим чувством юмора. Отличный гид, отличная программа 👏🏻💖
  • С
    Сергей
    31 октября 2025
    Знакомьтесь, Рио
    Обзорную Экскурсию по Рио нам проводила Оксана. Мы часто пользуемся гидами, и Оксана это мой топ-3 самых лучших гидов Трипстер.
    читать дальше

    Она очень энергичная, веселая, живая, эрудированная. На любой вопрос отвечает развернуто и интересно. После обзорной мы попросили у неё экскурсию в фавелу, где снимал свой клип Майкл Джексон. В это же день мы попали туда. Это стало самой лучшей и самой захватывающей экскурсией всех наших путешествий. Мы увидели реальную жизнь Рио, мы познакомились с людьми из фавел, почувствовали их быт, пообщались с ними. С Оксаной это было безопасно, если слушать все ее рекомендации и уважать правила фавелы. Незабываемые впечатления!!! Всем рекомендую увидеть настоящий Рио! И это возможно сделать только с Оксаной.
    Спасибо огромное, Оксана! Вы - лучшая!

    Обзорную Экскурсию по Рио нам проводила Оксана. Мы часто пользуемся гидами, и Оксана это мой топ-3Обзорную Экскурсию по Рио нам проводила Оксана. Мы часто пользуемся гидами, и Оксана это мой топ-3Обзорную Экскурсию по Рио нам проводила Оксана. Мы часто пользуемся гидами, и Оксана это мой топ-3Обзорную Экскурсию по Рио нам проводила Оксана. Мы часто пользуемся гидами, и Оксана это мой топ-3
  • Я
    Яна
    28 октября 2025
    Знакомьтесь, Рио
    Наш гид Оксана-лучший гид Рио! Замечательный человек и рассказчик. Нам понравилось всё, увидели то, что раньше смотрели только по телевизору)) всем рекомендую!
    Наш гид Оксана-лучший гид Рио! Замечательный человек и рассказчик. Нам понравилось всё, увидели то, что раньше смотрели только по телевизору)) всем рекомендую!
  • А
    Анжела
    19 октября 2025
    К символу Рио через леса и фавелы
    Отличная экскурсия, обязательная для посещения + осмотр главных пляжей с лучших сторон!
  • О
    Оксана
    10 октября 2025
    Знакомьтесь, Рио
    Для знакомства с новым городом всегда нужен человек, который любит и чувствует этот город. Оксана именно такой гид! Не смотря
    читать дальше

    на пасмурную и дождливую погоду (это не позволило нам подняться к статуе Христа), все остальное мы увидели и прочувствовали энергию, запахи, красоту и ритм Рио. Спасибо большое!

  • Ю
    Юрий
    2 октября 2025
    К символу Рио через леса и фавелы
    Замечательная экскурсия по замечательному городу. В этот раз с нами была гид Вита - очень позитивная, эрудированная и веселая. С
    читать дальше

    ней 4 часа экскурсии прошли как одном дыхании, и маршрут показался очень удачным. Лично я получил очень приятное впечатление от Рио, этот город определено стоит того, чтобы сюда приехать. Вид на Сахарную голову, фавелы и лестницу Корковадо - впечатляют!

    Замечательная экскурсия по замечательному городу. В этот раз с нами была гид Вита - очень позитивная
  • Т
    Татьяна
    6 сентября 2025
    Исторический центр Рио-де-Жанейро за 4 часа
    Хотим сказать огромное спасибо нашему гиду Алексею, за такую хорошую и интересную экскурсию! ☺️
    Очень понравилось, что было всё от души,
    читать дальше

    с большой любовью к своей профессии!
    Мы очень рады, что смогли за 4 часа увидеть самые главные места Рио и почувствовать колорит этого города! Отдельное спасибо за фотографии, будем с теплом вспоминать нашу поездку в Бразилию! 🇧🇷
    По возможности, приедем еще и посетим с вами другую экскурсию! 💛
    Татьяна, Екатерина и Николай!

  • С
    Сергей
    30 июля 2025
    Знакомьтесь, Рио
    Крутые ребята👍
  • А
    Артём
    30 июля 2025
    Исторический центр Рио-де-Жанейро за 4 часа
    Дмитрий прекрасный гид - структурированный рассказ живым языком и масса полезной информации о Рио. Рекомендую 100%

    Будьте внимательны, по ходу экскурсии
    читать дальше

    убирайте все гаджеты, цепочки, украшения и т. д. На площади Махатма Ганди у одного из нас попытались сдернуть цепочку с шеи

    Дмитрий прекрасный гид - структурированный рассказ живым языком и масса полезной информации о Рио. Рекомендую 100%

Будьте внимательны, по ходу экскурсии убирайте все гаджеты, цепочки, украшения и т. д. На площади Махатма Ганди у одного из нас попытались сдернуть цепочку с шеи
  • Л
    Лина
    14 июля 2025
    Исторический центр Рио-де-Жанейро за 4 часа
    Спасибо Алексею за замечательную прогулку, очень интересную, познавательную и дружественную!
  • Е
    Елена
    2 июля 2025
    Исторический центр Рио-де-Жанейро за 4 часа
    Алексей максимально постарался уложить в маршрут самое интересное и чтобы мы успели везде до закрытия. Готов был подстроиться под наш
    читать дальше

    график, был максимально информативен и любезен. Помогал делать фото с удачными ракурсами, что экономит время и оставляет приятные воспоминания Спасибо за заботу!

  • А
    Андрей
    25 июня 2025
    Знакомьтесь, Рио
    Огромное спасибо за организацию экскурсий. Был на протяжении 3 дней, взял пакет экскурсий. все замечательно. Оксане, гиду, огромное спасибо за проведение экскурсий, за возможность учесть все пожелания и прекрасное проведение времени. Все было на высшем уровне! Спасибо! До новых встреч!
    Огромное спасибо за организацию экскурсий. Был на протяжении 3 дней, взял пакет экскурсий. все замечательно. Оксане, гиду, огромное спасибо за проведение экскурсий, за возможность учесть все пожелания и прекрасное проведение времени. Все было на высшем уровне! Спасибо! До новых встреч!
  • Ю
    Юлия
    18 июня 2025
    Знакомьтесь, Рио
    Оксана, молодец! Вся поездка прошла на одном вздохе! Мы не только увидели главные достопримечательности, но и попробовали Бразилию на вкус! Срасибо за прекрасный день!
  • В
    Владислав
    12 июня 2025
    Знакомьтесь, Рио
    Спасибо гиду Оксане за прекрасный день в Рио! Нам все очень понравилось
  • D
    Dmitrii
    11 июня 2025
    К символу Рио через леса и фавелы
    👍
  • Е
    Елена
    26 мая 2025
    Знакомьтесь, Рио
    Замечательная экскурсия с Оксаной. Она очень много знает, прекрасно рассказывает, при этом необременительно, не перегружая цифрами и информацией. От нее
    читать дальше

    мы еще узнали, как живут местные жители, попробовали по ее совету необычные, вкусные местные блюда. Нам очень понравилось, однозначно рекомендуем Оксану как гида.

    Замечательная экскурсия с Оксаной. Она очень много знает, прекрасно рассказывает, при этом необременительно, не перегружая цифрами
  • А
    Антон
    6 мая 2025
    Исторический центр Рио-де-Жанейро за 4 часа
    Отличный парень Алексей, за что мы благодарны. Все было интересно, максимум информации, максимум помощи, советов, максимум локаций, большое спасибо))
  • Е
    Екатерина
    5 мая 2025
    Знакомьтесь, Рио
    Была в на экскурсии с гидом Оксаной!
    Очень благодарна ей за познавательную, интересную экскурсию. Благодарна за реализацию моих желаний и её
    читать дальше

    лояльность. До начала экскурсии одобрили план, по ходу немного его скорректировали по моему желанию. Оксана очень начитанная, внимательная к деталям, радушная и улыбчивая девушка, мне было на экскурсии очень комфортно, спокойно), интересно. Отдельная благодарность наше у водителю, всё очень четко, вовремя и расслаблено посмотрели всё что я хотела)

  • P
    Pavel
    3 мая 2025
    Знакомьтесь, Рио
    Классная интересная экскурсия по центральной части Рио, обязательно рекомендую!
    Классная интересная экскурсия по центральной части Рио, обязательно рекомендую!
  • А
    Алла
    1 мая 2025
    К символу Рио через леса и фавелы
    Экскурсию проводил Артур. Забрали из отеля. На машине поднялись на стоянку специальных микроавтобусов, которые везут к статуе Христа. Возле статуи
    читать дальше

    Артур рассказал о ее строительстве. Слушайтесь гида 😉 Если предлагает выезжать раньше - выезжайте, будет меньше людей возле статуи. Были еще на одной смотровой площадке и прокатились по пляжам Леблон и Ипанема (я сама жила на Копакабане). Артур посоветовал кафешки и рестораны недалеко от моего отеля. Экскурсией довольна. Рекомендую

    Экскурсию проводил Артур. Забрали из отеля. На машине поднялись на стоянку специальных микроавтобусов, которые везут к статуе Христа. Возле статуи Артур рассказал о ее строительстве. Слушайтесь гида 😉 Если предлагает выезжать раньше - выезжайте, будет меньше людей возле статуи. Были еще на одной смотровой площадке и прокатились по пляжам Леблон и Ипанема (я сама жила на Копакабане). Артур посоветовал кафешки и рестораны недалеко от моего отеля. Экскурсией довольна. Рекомендую

