Индивидуальная
до 8 чел.
К символу Рио через леса и фавелы: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия к статуе Христа-Искупителя через лес Тижука, Санта-Терезу и пляжи Рио. Откройте для себя скрытые уголки города
Сегодня в 08:00
21 ноя в 08:00
от $195 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Исторический центр Рио-де-Жанейро за 4 часа
Откройте для себя сердце Рио-де-Жанейро! Уникальная экскурсия по историческим местам города, от Святой Терезы до Португальской библиотеки, за 4 часа
Начало: У метро Cinelandia
Сегодня в 11:00
22 ноя в 09:30
$129 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Знакомьтесь, Рио
Статуя Христа Искупителя, фавелы, лес Тижука, водопад Духов и богемная Санта-Тереза за один день
Сегодня в 09:30
Завтра в 15:30
$190 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММайя1 ноября 2025Нашим гидом была Оксана, отличная, талантливая, хорошо подготовленная, энергичная и с хорошим чувством юмора. Отличный гид, отличная программа 👏🏻💖
- ССергей31 октября 2025Обзорную Экскурсию по Рио нам проводила Оксана. Мы часто пользуемся гидами, и Оксана это мой топ-3 самых лучших гидов Трипстер.
- ЯЯна28 октября 2025Наш гид Оксана-лучший гид Рио! Замечательный человек и рассказчик. Нам понравилось всё, увидели то, что раньше смотрели только по телевизору)) всем рекомендую!
- ААнжела19 октября 2025Отличная экскурсия, обязательная для посещения + осмотр главных пляжей с лучших сторон!
- ООксана10 октября 2025Для знакомства с новым городом всегда нужен человек, который любит и чувствует этот город. Оксана именно такой гид! Не смотря
- ЮЮрий2 октября 2025Замечательная экскурсия по замечательному городу. В этот раз с нами была гид Вита - очень позитивная, эрудированная и веселая. С
- ТТатьяна6 сентября 2025Хотим сказать огромное спасибо нашему гиду Алексею, за такую хорошую и интересную экскурсию! ☺️
Очень понравилось, что было всё от души,
- ССергей30 июля 2025Крутые ребята👍
- ААртём30 июля 2025Дмитрий прекрасный гид - структурированный рассказ живым языком и масса полезной информации о Рио. Рекомендую 100%
Будьте внимательны, по ходу экскурсии
- ЛЛина14 июля 2025Спасибо Алексею за замечательную прогулку, очень интересную, познавательную и дружественную!
- ЕЕлена2 июля 2025Алексей максимально постарался уложить в маршрут самое интересное и чтобы мы успели везде до закрытия. Готов был подстроиться под наш
- ААндрей25 июня 2025Огромное спасибо за организацию экскурсий. Был на протяжении 3 дней, взял пакет экскурсий. все замечательно. Оксане, гиду, огромное спасибо за проведение экскурсий, за возможность учесть все пожелания и прекрасное проведение времени. Все было на высшем уровне! Спасибо! До новых встреч!
- ЮЮлия18 июня 2025Оксана, молодец! Вся поездка прошла на одном вздохе! Мы не только увидели главные достопримечательности, но и попробовали Бразилию на вкус! Срасибо за прекрасный день!
- ВВладислав12 июня 2025Спасибо гиду Оксане за прекрасный день в Рио! Нам все очень понравилось
- DDmitrii11 июня 2025👍
- ЕЕлена26 мая 2025Замечательная экскурсия с Оксаной. Она очень много знает, прекрасно рассказывает, при этом необременительно, не перегружая цифрами и информацией. От нее
- ААнтон6 мая 2025Отличный парень Алексей, за что мы благодарны. Все было интересно, максимум информации, максимум помощи, советов, максимум локаций, большое спасибо))
- ЕЕкатерина5 мая 2025Была в на экскурсии с гидом Оксаной!
Очень благодарна ей за познавательную, интересную экскурсию. Благодарна за реализацию моих желаний и её
- PPavel3 мая 2025Классная интересная экскурсия по центральной части Рио, обязательно рекомендую!
- ААлла1 мая 2025Экскурсию проводил Артур. Забрали из отеля. На машине поднялись на стоянку специальных микроавтобусов, которые везут к статуе Христа. Возле статуи
