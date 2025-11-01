читать дальше

Она очень энергичная, веселая, живая, эрудированная. На любой вопрос отвечает развернуто и интересно. После обзорной мы попросили у неё экскурсию в фавелу, где снимал свой клип Майкл Джексон. В это же день мы попали туда. Это стало самой лучшей и самой захватывающей экскурсией всех наших путешествий. Мы увидели реальную жизнь Рио, мы познакомились с людьми из фавел, почувствовали их быт, пообщались с ними. С Оксаной это было безопасно, если слушать все ее рекомендации и уважать правила фавелы. Незабываемые впечатления!!! Всем рекомендую увидеть настоящий Рио! И это возможно сделать только с Оксаной.

Спасибо огромное, Оксана! Вы - лучшая!