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Феерическая Прага

Ольга К.
Ольга К. – Гид из Праги
Феерическая Прага
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Феерическая Прага
Феерическая Прага

Что вы увидите

  • Страговский монастырь
  • Пражская Лоретта
  • Собор Святого Вита
  • парк и дворец Вальдштейна на Малой стране
  • Карлов мост
  • Староместская площадь
  • часы Орлой
На свете не так много городов, которые можно назвать феерическими. Но Прага именно такая. Она производит необыкновенное впечатление, она сказочная, притягательная. Не затронутый новыми постройками центр, со зданиями различных стилей, со старейшим каменным мостом, может заинтересовать любого туриста. Очень хорошо, что можно начать знакомство с городом со смотровой площадки. Сразу же ощущаешь ее грандиозность, гармонию, величие. Вы будете видеть исторические районы Праги во всей их красе. Сначала мы познакомимся с Градчанами. Здесь находится древнейший Страговский монастырь, архитектурный комплекс Лоретта, Тосканский и Шварценбергский дворцы, дворец архиепископа и многое другое. Над городом возвышается резиденция чешских князей и королей -Пражский град. Это то же, что и Кремль в Москве. Вы увидите Собор Святого Вита, резиденцию Президента, Старый королевский дворец, Злату улочку. Спустившись по лестнице, мы окажемся в историческом районе - Мала страна. Несмотря на периодические наводнения и разрушения времени, город 🏙️ по прежнему прекрасен. Небольшие дома плотной застройки и грандиозные дворцы знати составляют картину этого района.
Вы познакомитесь с дворцами этой части города, увидите самую узкую улочку Праги, канал Чертовка и остров 🏝️ Кампа. Мало страну в Старый город соединяет Карлов мост. Я расскажу о скульптурах, находящихся на мосту и о том где и как нужно загадать желание. И наконец Старый город - сердце Праги. Мы пройдём по улице, по которой шли короли на коронацию. На Главной площади города - Староместской вы увидите знаменитые часы Орлой с двигающимися фигурками и узнаёте их секрет. В каждый ровный час у часов собираются многочисленные гости города. В центре площади памятник великому реформатору Яну Гусу. Интересны и барочный собор Святого Николая и готическая церковь ⛪ Девы Марии перед Тыном и дворец Кинских, построенный в стиле рококо. Каждый дом несёт в себе историю 📖 старых времён. От Главной площади Старого города к реке Влтавы идёт Парижская улица, дома которой были созданы в 19 и начале 20 века в стиле модерн. По обе стороны от этой площади расположились кварталы еврейского города Йозефов. Из исторических построек сохранились старые синигоги, еврейска ратуша с часами, стрелки которых движутся в противоположную сторону. На улице Парижской наша экскурсия ⛳ будет завершена.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Расходы на напитки в кафе 2-4 евро
Начало
🚩 Площадь Погоржелец ( (Градчаны) в центре площади
Место завершения
🏁 Начало улицы Парижской ( Parizska 1)
Феерическая Прага
Феерическая Прага
Феерическая Прага
Феерическая Прага
Феерическая Прага

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ольга К.
Ольга К.
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