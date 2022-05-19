Пражский град: квест-экскурсия в мобильном приложении

Пражский град - истинное сердце Праги

Пражский град – истинное сердце Праги.

В стародавние времена короли построили здесь настоящую крепость! Вы почувствуете исторический дух королевских дворов, пройдете мимо красивейших церемониальных ворот, узнаете историю дворцов и памятников, а также судьбы людей, чьи сердца разбивались когда-то в этих бесконечных залах.
Пражский град: квест-экскурсия в мобильном приложении
Пражский град: квест-экскурсия в мобильном приложении
Пражский град: квест-экскурсия в мобильном приложении
Пражский град: квест-экскурсия в мобильном приложении
Пражский град: квест-экскурсия в мобильном приложении
Пражский град: квест-экскурсия в мобильном приложении
Пражский град: квест-экскурсия в мобильном приложении

Что вас ожидает 🤩

  • Пороховой мост
  • Часовня Святого Креста
  • Ворота Титанов
  • Собор Святого Вита
  • Старый дом пробста
  • Старый Королевский дворец
  • Владиславский зал
  • Базилика Святого Георгия
  • Дворец Рожмберков
  • Злата уличка (бесплатно после 18.00)
Согласно Книге рекордов Гиннесса, Пражский град – самый большой по площади замковый комплекс в мире, занимающий почти 70 000 м².
Пражский град – истинное сердце Праги. Этот высокий холм в стародавние времена облюбовали короли и построили здесь настоящую крепость! Вы почувствуете исторический дух королевских дворов, пройдете мимо красивейших церемониальных ворот, узнаете историю дворцов и памятников, а также судьбы людей, чьи сердца разбивались когда-то в этих бесконечных залах. И, конечно же, вас ждет жемчужина Пражского града – великолепный собор Святого Вита!
Вход на территорию комплекса бесплатный, но для посещения отдельных мест требуется билет.

Что вас ждет

Вы увидите башню Мигулка у Порохового моста и узнаете тайну названия этих объектов.
Пройдете не только через самые красивые ворота Титанов, но и через главные парадные и церемониальные ворота в Пражском граде – Матиашевы ворота. Надеюсь, вы отгадаете, что может означать надпись на них: D MATIAS EL.
Насладитесь зрелищем великолепного собора Святых Вита, Вацлава и Войтеха. Строили его целых 600 лет!
А если посмотрите на изображение ремесел под знаками Зодиака на решетках перед Золотыми воротами, то поймете, чем вы, по мнению архитекторов, должны заниматься в жизни.
На деревянных дверях при выходе из вы найдете необычную дверную ручку (молоток) середины XVI века. О пикантной детали этого инструмента вам расскажет сам молоточек.
И, конечно, не пройтись по очаровательной Златой уличке просто невозможно!
Если вы решили прогуляться после экскурсии по восхитительным Королевским садам, помните, что сады и парки работают с апреля по ноябрь, за исключением небольшого сада «На бастионе», где вы можете гулять круглый год.

Загадки экскурсии

Обидеть короля может каждый, а ты попробуй его к делу приспособь! Шутки шутками, но один из самых жестоких и бесславных королей Чехии – Сигизмунд Первый из рода ненавистных Габсбургов – решил снова обосноваться на чешском престоле. Что делать, если эта весть как снег на голову свалилась прямо во время обычной экскурсии по Пражскому граду на плечи юной девушки-гида? Помочь ей, да и всему чешскому народу, можете только вы, гости города. Ведь найти таинственный манускрипт, изгоняющий королей из Чехии, под силу только дружной компании!

Начало маршрута

Прямо к Пражскому граду подъезжают трамваи № 22 и 23. Остановка так и называется: Пражский град (Pražský hrad). Переходите проезжую часть и двигайтесь по улице У Прашнего мосту (U Prašného mostu). Если впереди на возвышении вы видите красивый собор – значит идете правильно.
Перед Пороховым мостом будет КПП (контрольно-пропускной пункт) – современное требование безопасности. И если много желающих (а их часто очень много) – придется постоять в очереди.

Чем квест-экскурсия лучше обычной

  • удобное для вас время. Можно начать когда угодно,
  • комфортный темп. Можно сделать паузу в любое время,
  • только свои. Без посторонних,
  • возможность соревноваться,
  • цена — одна на всю компанию.

Важно знать

Экскурсия проходит без сопровождения и встречи с гидом. Экскурсию проходите самостоятельно на своем мобильном телефоне используя наше мобильное приложение QuestinTour.

В стоимость экскурсии включено:

  • квест-экскурсия.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • входные билеты к достопримечательностям.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Квест-экскурсия
Что не входит
  • Входные билеты к достопримечательностям
Место начала и завершения?
Пражский град (Pražský hrad)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое удобное для вас время
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Здравствуйте.
  • Благодарим за оформление заказа экскурсии.
  • Если вы уже оплатили предоплату на сайте sputnik8.com, то ваш промокод: sputnik40
  • Если вы выбрали способ оплаты "Наличными на месте встречи", то ваш промокод: sputnik20
  • Чтобы получить квест-экскурсию, пожалуйста, оплатите ее на сайте: https://www.questintour.com/ru/
  • Для этого:
  • 1) Зайдите на сайт https://www.questintour.com/ru/tours/ и зарегистрируйтесь, после чего, вы на почту получите автоматически сгенерированный пароль (пароль можете изменить в личном кабинете)
  • 2) Выберите на сайте приобретенную вами экскурсию и нажмите кнопку КУПИТЬ
  • 3) В корзине укажите полученный промокод - после этого вы увидите итоговую стоимость
  • 4) Выберите удобный способ оплаты и нажмите кнопку ПОДТВЕРДИТЬ ЗАКАЗ
  • 5) Оплатите экскурсию
  • После поступления оплаты на наш счет, вы получите письмо с подробными инструкцией о прохождении экскурсии и установке приложения.
  • Если письмо вам не пришло, то проверьте папки «Спам» и «Удаленные».
  • Желаем вам прекрасного настроения и верим, что туристическая поездка пройдет весело, легко и с удовольствием, если вы – с нами!
  • Подробные условия оплаты и получения квест-экскурсии смотрите здесь: https://www.questintour.com/ru/payment_terms/
  • Ответы на часто задаваемые вопросы смотрите здесь: https://www.questintour.com/ru/faq/
  • Если остались вопросы, пишите на info@questintour.com
  • С уважением
  • QuestinTour
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  • +420 773 785 068 (Viber, WhatsApp)
  • +420 773 404 182 (Viber, WhatsApp)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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