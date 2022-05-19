Согласно Книге рекордов Гиннесса, Пражский град – самый большой по площади замковый комплекс в мире, занимающий почти 70 000 м².

Пражский град – истинное сердце Праги. Этот высокий холм в стародавние времена облюбовали короли и построили здесь настоящую крепость! Вы почувствуете исторический дух королевских дворов, пройдете мимо красивейших церемониальных ворот, узнаете историю дворцов и памятников, а также судьбы людей, чьи сердца разбивались когда-то в этих бесконечных залах. И, конечно же, вас ждет жемчужина Пражского града – великолепный собор Святого Вита!

Вход на территорию комплекса бесплатный, но для посещения отдельных мест требуется билет.

Что вас ждет

Вы увидите башню Мигулка у Порохового моста и узнаете тайну названия этих объектов.

Пройдете не только через самые красивые ворота Титанов, но и через главные парадные и церемониальные ворота в Пражском граде – Матиашевы ворота. Надеюсь, вы отгадаете, что может означать надпись на них: D MATIAS EL.

Насладитесь зрелищем великолепного собора Святых Вита, Вацлава и Войтеха. Строили его целых 600 лет!

А если посмотрите на изображение ремесел под знаками Зодиака на решетках перед Золотыми воротами, то поймете, чем вы, по мнению архитекторов, должны заниматься в жизни.

На деревянных дверях при выходе из вы найдете необычную дверную ручку (молоток) середины XVI века. О пикантной детали этого инструмента вам расскажет сам молоточек.

И, конечно, не пройтись по очаровательной Златой уличке просто невозможно!

Если вы решили прогуляться после экскурсии по восхитительным Королевским садам, помните, что сады и парки работают с апреля по ноябрь, за исключением небольшого сада «На бастионе», где вы можете гулять круглый год.

Загадки экскурсии

Обидеть короля может каждый, а ты попробуй его к делу приспособь! Шутки шутками, но один из самых жестоких и бесславных королей Чехии – Сигизмунд Первый из рода ненавистных Габсбургов – решил снова обосноваться на чешском престоле. Что делать, если эта весть как снег на голову свалилась прямо во время обычной экскурсии по Пражскому граду на плечи юной девушки-гида? Помочь ей, да и всему чешскому народу, можете только вы, гости города. Ведь найти таинственный манускрипт, изгоняющий королей из Чехии, под силу только дружной компании!

Начало маршрута

Прямо к Пражскому граду подъезжают трамваи № 22 и 23. Остановка так и называется: Пражский град (Pražský hrad). Переходите проезжую часть и двигайтесь по улице У Прашнего мосту (U Prašného mostu). Если впереди на возвышении вы видите красивый собор – значит идете правильно.

Перед Пороховым мостом будет КПП (контрольно-пропускной пункт) – современное требование безопасности. И если много желающих (а их часто очень много) – придется постоять в очереди.

Чем квест-экскурсия лучше обычной

удобное для вас время. Можно начать когда угодно,

комфортный темп. Можно сделать паузу в любое время,

только свои. Без посторонних,

возможность соревноваться,

цена — одна на всю компанию.

Важно знать

Экскурсия проходит без сопровождения и встречи с гидом. Экскурсию проходите самостоятельно на своем мобильном телефоне используя наше мобильное приложение QuestinTour.

В стоимость экскурсии включено:

квест-экскурсия.

Туристы оплачивают самостоятельно: