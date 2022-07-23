Северная Черногория славится своими древними монастырями, ледниковыми озерами и величественными горами.
Туристы смогут посетить национальные парки Дурмитор и Биоградская гора, насладиться живописными видами с серпантина и искупаться в кристально чистой воде.
Экскурсия
Туристы смогут посетить национальные парки Дурмитор и Биоградская гора, насладиться живописными видами с серпантина и искупаться в кристально чистой воде.
Экскурсия
5 причин купить эту экскурсию
- 🏞️ Величественные горы и озера
- 🕌 Древние монастыри
- 🚡 Канатная дорога на Савин Кук
- 🌉 Арочный мост Джурджевича
- 🏰 Крепость Лесендро
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения северной Черногории - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и купания. В мае и июне природа оживает, а в июле и августе тепло и солнечно. Сентябрь порадует меньшим количеством туристов и мягким климатом. В октябре можно насладиться золотой осенью, но стоит учесть, что погода может быть переменчивой. Зимой посещение возможно, но многие маршруты могут быть недоступны из-за снега.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Пивский монастырь
- Мост Джурджевича
- Крепость Лесендро
- Охотничий дом Тито
Описание экскурсии
Море, горы и озера
Мы побываем в Бока-Которском заливе, проедем искусственное Слано озеро и посетим Пивский монастырь 16 века. Впечатлимся горой Пруташ, преодолеем перевал Седло и поднимемся по канатной дороге на вершину Савин Кук. После чего заглянем в городок Жабляк, напоминающий альпийский курорт, и искупаемся в Черном озере ледникового происхождения.
Мост Джурджевича и каньон реки Тара
Вы полюбуетесь самой длинной рекой Черногории — Тара. Рассмотрите арочный мост Джурджевича и услышите его драматическую историю. Кроме того, я покажу вам Скадарское и Биоградское озера, крепость Лесендро и православный монастырь Морача, основанный в 1252 году. А ещё вы увидите охотничий дом президента Югославии Тито, проедете по мосту Миллениум в Подгорице и заглянете в винный погреб.
Организационные детали
- Входные билеты не включены в стоимость: парк Биоградская гора — €5, парк Дурмитор — €5, канатная дорога — €10
- По желанию можно прокатиться над каньоном реки Тара на зиплайне — €30 с чел.
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Будве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 444 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Иван. Мы с женой много лет посвятили исследованию прекрасной Черногории. Изучали ее историю и быт, много путешествовали по стране и всему Балканскому полуострову, открывая для себя интересные малопосещаемые места. С радостью поделимся своими открытиями!
Отзывы и рейтинг
1
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Иван отменил заказ накануне в23-30, не оставив нам возможность ни получить предоплату, ни перебронировать экскурсию, т. к. принципиально важна была именно эта дата. Испорчено настроение, выходные
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