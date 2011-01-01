Что вас ожидает

Море, горы и озера

Мы побываем в Бока-Которском заливе, проедем искусственное Слано озеро и посетим Пивский монастырь 16 века. Впечатлимся горой Пруташ, преодолеем перевал Седло и поднимемся по канатной дороге на вершину Савин Кук. После чего заглянем в городок Жабляк, напоминающий альпийский курорт, и искупаемся в Черном озере ледникового происхождения.

Мост Джурджевича и каньон реки Тара

Вы полюбуетесь самой длинной рекой Черногории — Тара. Рассмотрите арочный мост Джурджевича и услышите его драматическую историю. Кроме того, я покажу вам Скадарское и Биоградское озера, крепость Лесендро и православный монастырь Морача, основанный в 1252 году. А еще вы увидите охотничий дом президента Югославии Тито, проедете по мосту Миллениум в Подгорице и заглянете в винный погреб.

Организационные детали