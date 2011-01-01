Север Черногории в деталях

Национальные парки, горы, озера, реки и каньоны на насыщенной авто-пешеходной экскурсии

Северная Черногория — край древних монастырей, ледниковых озер и величественных гор.

Вы побываете в национальных парках Дурмитор и Биоградская гора, проедете по живописному серпантину, искупаетесь в кристально чистой пресной воде и прогуляетесь по старинным мостам.

А я расскажу, чем север страны отличается от юга и как живут здесь люди.
Север Черногории в деталях
Север Черногории в деталях
Север Черногории в деталях
Север Черногории в деталях
Север Черногории в деталях
Север Черногории в деталях
Север Черногории в деталях
Север Черногории в деталях
Север Черногории в деталях
Север Черногории в деталях
Север Черногории в деталях
Север Черногории в деталях
Север Черногории в деталях
Север Черногории в деталях
Север Черногории в деталях

Что вас ожидает

Море, горы и озера

Мы побываем в Бока-Которском заливе, проедем искусственное Слано озеро и посетим Пивский монастырь 16 века. Впечатлимся горой Пруташ, преодолеем перевал Седло и поднимемся по канатной дороге на вершину Савин Кук. После чего заглянем в городок Жабляк, напоминающий альпийский курорт, и искупаемся в Черном озере ледникового происхождения.

Мост Джурджевича и каньон реки Тара

Вы полюбуетесь самой длинной рекой Черногории — Тара. Рассмотрите арочный мост Джурджевича и услышите его драматическую историю. Кроме того, я покажу вам Скадарское и Биоградское озера, крепость Лесендро и православный монастырь Морача, основанный в 1252 году. А еще вы увидите охотничий дом президента Югославии Тито, проедете по мосту Миллениум в Подгорице и заглянете в винный погреб.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: парк Биоградская гора — 3 евро, парк Дурмитор — 3 евро, канатная дорога — 5 евро
  • По желанию можно прокатиться над каньоном реки Тара на зиплайне — 20 евро с человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Иван
Иван
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Иван. Мы с женой много лет посвятили исследованию прекрасной Черногории. Изучали ее историю и быт, много путешествовали по стране и всему Балканскому полуострову, открывая для себя интересные малопосещаемые места. С радостью поделимся своими открытиями!
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