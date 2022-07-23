Северная Черногория славится своими древними монастырями, ледниковыми озерами и величественными горами.Туристы смогут посетить национальные парки Дурмитор и Биоградская гора, насладиться живописными видами с серпантина и искупаться в кристально чистой воде.Экскурсия

также включает посещение Бока-Которского залива, Пивского монастыря, горы Пруташ и каньона реки Тара. Прогулка по мосту Джурджевича и осмотр Скадарского и Биоградского озер добавят впечатлений. Участники узнают о жизни на севере Черногории и увидят охотничий дом президента Тито

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения северной Черногории - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и купания. В мае и июне природа оживает, а в июле и августе тепло и солнечно. Сентябрь порадует меньшим количеством туристов и мягким климатом. В октябре можно насладиться золотой осенью, но стоит учесть, что погода может быть переменчивой. Зимой посещение возможно, но многие маршруты могут быть недоступны из-за снега.

Сейчас август — это идеальное время.