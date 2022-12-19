Внимание! Для посещения экскурсий в Каир и Луксор в аэропорту по прилету должна быть приобретена египетская виза за 25 $ с чел. (независимо от наличия "Синайского штампа" для граждан РФ). Виза должна быть вклеена в паспорт, в паспорте должен присутствовать штамп о прилёте в Египет. Если вы не оформили визу на прилете в аэропорту, но хотели бы посетить экскурсию, виза может быть оформлена во время экскурсии за 35 $ с чел. (оплата в автобусе).

Рано утром из аэропорта Шарм-эль-Шейха на самолете мы отправимся в Луксор. Полет займет около часа. Экскурсию будет вести русскоговорящий гид, который встретит нас по прилету в аэропорту Луксора.

По количеству памятников древности археологический центр Луксор не имеет равных во всем мире! Река делит город на две части - “город живых” и “обитель мертвых”.

Мы посетим Долину Царей, где были найдены гробницы самых известных правителей Египта - фараонов Эхнатона, Рамзеса II, Тутмоса III, Аменхотепа II и легендарного Тутанхамона.

Особенного внимания заслуживает храм царицы Хатшепсут с узнаваемым фасадом, террасами и колоннами. Грандиозное сооружение по праву считается шедевром древнеегипетской архитектуры.

Невозможно устоять перед грандиозными поющими статуями - колоссами Мемнона. Высеченные из цельных блоков известняка, они стали инженерным чудом своей эпохи. Учёные до сих пор выдвигают гипотезы о том, как статуи строились.

Во время экскурсии мы также посетим выставку каменных изделий, а затем отправимся на прогулку по Нилу, после которой нас ждет обед.

И наконец, маршрут приведет нас к крупнейшему в мире религиозному сооружению, сохранившемуся с древних времен. Карнакский храм строили несколько фараонов, а начали его возводить ещё в 16 веке до нашей эры. Архитектурный комплекс поражает своим величием.

В Луксоре находится уникальный музей, не имеющий аналогов во всем мире. Его экспозиции посвящены искусству и технологиям мумификации, а на территории музея расположено священное озеро с жуком-скарабеем, исполняющим желания.

В конце экскурсии мы побываем на выставке папируса, где можно будет увидеть все этапы изготовления этого материала и даже приобрести точные копии древних папирусов.

Обратный вылет из Луксора ждет нас в 19:30, а из аэропорта Шарм-Эль-Шейха мы направимся прямо в отель.



Важно! Точное время выезда и номер автобуса будут сообщены по WhatsApp или Viber накануне дня выезда (сообщением или звонком диспетчера). Просим указывать действительный номер телефона и держать его включенным, как минимум, за 24 часа до запланированного времени выезда.