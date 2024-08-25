Двухдневное путешествие в Каир и Александрию (из Хургады)

Посетить два легендарных города Египта и прикоснуться к их истории на автопешеходной экскурсии
Приглашаем в очень насыщенное двухдневное путешествие по Египту! В Каире вы осмотрите богатую экспозицию исторического музея, побываете на пирамидах Гизы и прокатитесь на лодке по Нилу. В Александрии спуститесь в древние катакомбы, увидите римский амфитеатр и крепость 15 века. Всё это — в компании профессионального гида.
Двухдневное путешествие в Каир и Александрию (из Хургады)
Двухдневное путешествие в Каир и Александрию (из Хургады)
Двухдневное путешествие в Каир и Александрию (из Хургады)
Ближайшие даты:
Время начала: 01:30

Описание экскурсии

День 1 — Каир

Пирамиды в Гизе. Вы услышите, кто в них похоронен, по каким технологиям их возводили и что помогло им дойти до наших дней практически в первозданном виде. И конечно, впечатление будет неполным без фото у знаменитого Большого Сфинкса!

Египетский музей. Вы посетите один из крупнейших музеев мира, насчитывающий более 150 тысяч экспонатов. Рассмотрите саркофаги и мумии фараонов, предметы быта древних египтян и образцы местного искусства разных веков.

Катание на лодке по Нилу. Вас ждёт 45-минутная прогулка по самой длинной реке мира. Вы полюбуетесь с воды современными престижными районами, дорогими отелями и знаменитой Каирской телебашней.

День 2 — Александрия

Катакомбы Ком-эль-Шукафа. Считаются одним из самых больших захоронений римлян и значимым археологическим объектом в Александрии. Гробницы были вырыты в скале ещё во времена правления императора Антонина Пия во 2 веке н. э. Мы поделимся подробной историей возникновения этого памятника.

Амфитеатр Александрии. Единственный римский амфитеатр, найденный в Египте, был построен ещё во 2 веке н. э. и отреставрирован в 4 веке н. э. Он состоит из 12 полукруглых дорожек из мрамора. Мы расскажем, кто и когда обнаружил это масштабное древнее строение.

Крепость Кайт-Бей. Вы увидите монументальный форт, заложенный ещё в 15 веке на руинах античного маяка — одного из семи чудес света. Считается, что остатки маяка использовали при строительстве сооружения.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном китайском автомобиле с кондиционером
  • Если вас больше 3-х человек, мы можем организовать экскурсию на микроавтобусе. Доплата составит 60$
  • Время в пути: из Хургады в Каир — 6-7 часов (выезд в 01:30 ночи), из Каира в Александрию — 3 часа (выезд в 5 утра), из Александрии в Хургаду — 8 часов
  • Отель в Каире вам нужно выбрать и забронировать самостоятельно
  • Питание и входные билеты не включены в стоимость: Национальный музей — 15$, пирамиды — 17$, катание по Нилу — 40$ с группы, катакомбы — 5$, амфитеатр — 5$, крепость — 5$
  • Трансфер из районов Макади, Сафага, Сахл и Хашиш оплачивается дополнительно — 30$

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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