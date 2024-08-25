Приглашаем в очень насыщенное двухдневное путешествие по Египту! В Каире вы осмотрите богатую экспозицию исторического музея, побываете на пирамидах Гизы и прокатитесь на лодке по Нилу. В Александрии спуститесь в древние катакомбы, увидите римский амфитеатр и крепость 15 века. Всё это — в компании профессионального гида.

Описание экскурсии

День 1 — Каир

Пирамиды в Гизе. Вы услышите, кто в них похоронен, по каким технологиям их возводили и что помогло им дойти до наших дней практически в первозданном виде. И конечно, впечатление будет неполным без фото у знаменитого Большого Сфинкса!

Египетский музей. Вы посетите один из крупнейших музеев мира, насчитывающий более 150 тысяч экспонатов. Рассмотрите саркофаги и мумии фараонов, предметы быта древних египтян и образцы местного искусства разных веков.

Катание на лодке по Нилу. Вас ждёт 45-минутная прогулка по самой длинной реке мира. Вы полюбуетесь с воды современными престижными районами, дорогими отелями и знаменитой Каирской телебашней.

День 2 — Александрия

Катакомбы Ком-эль-Шукафа. Считаются одним из самых больших захоронений римлян и значимым археологическим объектом в Александрии. Гробницы были вырыты в скале ещё во времена правления императора Антонина Пия во 2 веке н. э. Мы поделимся подробной историей возникновения этого памятника.

Амфитеатр Александрии. Единственный римский амфитеатр, найденный в Египте, был построен ещё во 2 веке н. э. и отреставрирован в 4 веке н. э. Он состоит из 12 полукруглых дорожек из мрамора. Мы расскажем, кто и когда обнаружил это масштабное древнее строение.

Крепость Кайт-Бей. Вы увидите монументальный форт, заложенный ещё в 15 веке на руинах античного маяка — одного из семи чудес света. Считается, что остатки маяка использовали при строительстве сооружения.

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