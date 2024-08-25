Двухдневное путешествие в Каир и Александрию (из Хургады)
Посетить два легендарных города Египта и прикоснуться к их истории на автопешеходной экскурсии
Приглашаем в очень насыщенное двухдневное путешествие по Египту! В Каире вы осмотрите богатую экспозицию исторического музея, побываете на пирамидах Гизы и прокатитесь на лодке по Нилу. В Александрии спуститесь в древние катакомбы, увидите римский амфитеатр и крепость 15 века. Всё это — в компании профессионального гида.
Ближайшие даты:
Время начала: 01:30
Описание экскурсии
День 1 — Каир
Пирамиды в Гизе. Вы услышите, кто в них похоронен, по каким технологиям их возводили и что помогло им дойти до наших дней практически в первозданном виде. И конечно, впечатление будет неполным без фото у знаменитого Большого Сфинкса!
Египетский музей. Вы посетите один из крупнейших музеев мира, насчитывающий более 150 тысяч экспонатов. Рассмотрите саркофаги и мумии фараонов, предметы быта древних египтян и образцы местного искусства разных веков.
Катание на лодке по Нилу. Вас ждёт 45-минутная прогулка по самой длинной реке мира. Вы полюбуетесь с воды современными престижными районами, дорогими отелями и знаменитой Каирской телебашней.
День 2 — Александрия
Катакомбы Ком-эль-Шукафа. Считаются одним из самых больших захоронений римлян и значимым археологическим объектом в Александрии. Гробницы были вырыты в скале ещё во времена правления императора Антонина Пия во 2 веке н. э. Мы поделимся подробной историей возникновения этого памятника.
Амфитеатр Александрии. Единственный римский амфитеатр, найденный в Египте, был построен ещё во 2 веке н. э. и отреставрирован в 4 веке н. э. Он состоит из 12 полукруглых дорожек из мрамора. Мы расскажем, кто и когда обнаружил это масштабное древнее строение.
Крепость Кайт-Бей. Вы увидите монументальный форт, заложенный ещё в 15 веке на руинах античного маяка — одного из семи чудес света. Считается, что остатки маяка использовали при строительстве сооружения.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном китайском автомобиле с кондиционером
Если вас больше 3-х человек, мы можем организовать экскурсию на микроавтобусе. Доплата составит 60$
Время в пути: из Хургады в Каир — 6-7 часов (выезд в 01:30 ночи), из Каира в Александрию — 3 часа (выезд в 5 утра), из Александрии в Хургаду — 8 часов
Отель в Каире вам нужно выбрать и забронировать самостоятельно
Питание и входные билеты не включены в стоимость: Национальный музей — 15$, пирамиды — 17$, катание по Нилу — 40$ с группы, катакомбы — 5$, амфитеатр — 5$, крепость — 5$
Трансфер из районов Макади, Сафага, Сахл и Хашиш оплачивается дополнительно — 30$
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухаммед — ваша команда гидов в Хургаде
Провели экскурсии для 219 туристов
Здравствуйте, уважаемые гости. Меня зовут Мухаммед. Я лицензированный гид-египтолог.
У меня два высших образования и диплом по истории Египта на русском языке. Провожу экскурсии вместе с командой гидов более 10 лет. С радостью покажем вам нашу страну!