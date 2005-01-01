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Экскурсия в Луксор из Хургады

Саид М.
Саид М. – Гид из Хургады
Луксор (древние Фивы) — один из самых посещаемых городов в Египте.

Он расположен на правом берегу Нила в 670 км от Каира и в 260 км от Хургады.

Сейчас это самый большой музей 🖼 в мире под открытым небом, там находится одна треть всех древних памятников.

Все это, конечно, осмотреть за один день мы осмотреть не сможем, но с самыми главными памятниками вы познакомитесь.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 18 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • $55 за человека

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Экскурсия в Луксор из Хургады
Экскурсия в Луксор из Хургады

Что вы увидите

  • Карнакский храм
  • Колоссы Мемнона
  • храм царицы Хатшепсут
  • одна из фабрик (алебастровая или масел)
Погружение в историю
Экскурсия из Хургады в Луксор начинается ранним утром ( в зависимости от расположения Вашего отеля) в среднем в 4. 30 утра. Дорога в одну сторону займет около 4. 5 часов (от первого блокпоста в Сафаге).
Наше знакомство с историей 📖 страны начнется с Карнакского храма. Это самое величайшее сооружение Древнего Египта. Размеры Карнакского храма с его дворами, залами, колоссами и огромным священным озером просто ошеломляют. Это самый большой в мире религиозный комплекс. Его можно сравнить разве что с пирамидами в Гизе. Строительство не прекращалось на протяжении двух тысяч лет — из поколения в поколение. Перед храмом тянется аллея Сфинксов с бараньими головами.
Храм был погребен под песком несколько сотен лет назад, раскопки начались только в XIX веке и продолжаются до сих пор.
В «город мертвых» по Нилу на лодках
Далее Вы переправляетесь по Нилу на лодках, в то время, как Ваш автобус объезжает Луксор и встречает Вас на противоположной стороне. Далее перед Вами — «город мертвых». И первое, что мы увидим — колоссы Мнемона. Они безмолвно восседают на каменных постаментах, предваряя вход в некогда величественный погребальный храм, построенный великим Аменхотепом III.
Также мы посетим храм Хатшепсут — известный всему миру террасный храм, высеченный в скале. Хатшепсут — единственная в истории женщина-фараон. Она правила страной около 20 лет от имени своего племянника. Она на долгий срок отдалила от власти пасынка — Тутмоса III. После смерти Хатшепсут фараоном стал наконец-то Тутмос III, который приказал уничтожить или обезобразить большинство ее изображений.
Храм состоит из трех открытых террас, поднимающихся по склону скалы. Храм украшен скульптурами, барельефами, рисунками, говорящими о жизни царицы. Ее храм также необычен, как и она сама. Рядом с этим храмом был возведен огромный пилон, к которому примыкала 30-метровая дамба со сфинксами… Перед храмом был разбит удивительный сад. На каждой из террас располагался открытый двор…
Фабрика масел и банановый остров
Также мы посетим алебастровую фабрику и фабрики масел. Статуэтки из алебастра — это хороший сувенир 🎁 из Египта. Это место стоит посетить. Здесь добывается большая часть всего алебастра в Египте. При фабрике есть магазин, в котором Вы сможете сделать покупки. А на фабрике масел станете дегустатором современных ароматов всех духов мира.
В конце программы мы еще раз прокатимся по Нилу и посетим банановый остров 🏝️, где гид Вам расскажет о деревьях, которые там растут, и угостит сезонными фруктами.
На этом Ваша программа завершается и Вы отправляетесь обратно в Хургаду.

Важно знать:

  • После завершения экскурсии 🧭 перед выходом из автобуса проверьте свои вещи, чтобы Вы ничего не оставили в автобусе 🚌, потому что после экскурсии транспорт отправляется на санитарную обработку (мойку автобуса и салона).
  • Одевайтесь удобно: экскурсия ⛳ длинная, поэтому вам должно быть максимально комфортно.
  • Возьмите с собой: теплые вещи (в зимнее время), воду, головной убор, фотоаппарат.
Что входит
  • Трансфер туда и обратно.
  • Русский говорящий гид будет с вами всё время.
  • Обед в ресторане в Луксоре (шведский стол).
  • Входные билеты в храм
Что не входит
  • Напитки во время обеда.
  • Посещение бананового острова в Луксоре - 10$ за человека
Начало и место завершения
🚩 В отеле
Экскурсия в Луксор из Хургады
Экскурсия в Луксор из Хургады
Экскурсия в Луксор из Хургады
Экскурсия в Луксор из Хургады

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Саид М.
Саид М.
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