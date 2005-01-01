Погружение в историю

Экскурсия из Хургады в Луксор начинается ранним утром ( в зависимости от расположения Вашего отеля) в среднем в 4. 30 утра. Дорога в одну сторону займет около 4. 5 часов (от первого блокпоста в Сафаге).

Наше знакомство с историей 📖 страны начнется с Карнакского храма. Это самое величайшее сооружение Древнего Египта. Размеры Карнакского храма с его дворами, залами, колоссами и огромным священным озером просто ошеломляют. Это самый большой в мире религиозный комплекс. Его можно сравнить разве что с пирамидами в Гизе. Строительство не прекращалось на протяжении двух тысяч лет — из поколения в поколение. Перед храмом тянется аллея Сфинксов с бараньими головами.

Храм был погребен под песком несколько сотен лет назад, раскопки начались только в XIX веке и продолжаются до сих пор.

В «город мертвых» по Нилу на лодках

Далее Вы переправляетесь по Нилу на лодках, в то время, как Ваш автобус объезжает Луксор и встречает Вас на противоположной стороне. Далее перед Вами — «город мертвых». И первое, что мы увидим — колоссы Мнемона. Они безмолвно восседают на каменных постаментах, предваряя вход в некогда величественный погребальный храм, построенный великим Аменхотепом III.

Также мы посетим храм Хатшепсут — известный всему миру террасный храм, высеченный в скале. Хатшепсут — единственная в истории женщина-фараон. Она правила страной около 20 лет от имени своего племянника. Она на долгий срок отдалила от власти пасынка — Тутмоса III. После смерти Хатшепсут фараоном стал наконец-то Тутмос III, который приказал уничтожить или обезобразить большинство ее изображений.

Храм состоит из трех открытых террас, поднимающихся по склону скалы. Храм украшен скульптурами, барельефами, рисунками, говорящими о жизни царицы. Ее храм также необычен, как и она сама. Рядом с этим храмом был возведен огромный пилон, к которому примыкала 30-метровая дамба со сфинксами… Перед храмом был разбит удивительный сад. На каждой из террас располагался открытый двор…

Фабрика масел и банановый остров

Также мы посетим алебастровую фабрику и фабрики масел. Статуэтки из алебастра — это хороший сувенир 🎁 из Египта. Это место стоит посетить. Здесь добывается большая часть всего алебастра в Египте. При фабрике есть магазин, в котором Вы сможете сделать покупки. А на фабрике масел станете дегустатором современных ароматов всех духов мира.

В конце программы мы еще раз прокатимся по Нилу и посетим банановый остров 🏝️, где гид Вам расскажет о деревьях, которые там растут, и угостит сезонными фруктами.

На этом Ваша программа завершается и Вы отправляетесь обратно в Хургаду.

Важно знать: