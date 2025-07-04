Путешествие в оазис Файюм из Каира предлагает уникальную возможность увидеть Египет с другой стороны.
Туристы отправляются на джипах по пескам Сахары, наслаждаются сэндбордингом и посещают Вади-аль-Хитан, где находятся останки древних китов.
Туристы отправляются на джипах по пескам Сахары, наслаждаются сэндбордингом и посещают Вади-аль-Хитан, где находятся останки древних китов.
5 причин купить эту прогулку
- 🚙 Джип-сафари по Сахаре
- 🏄♂️ Сэндбординг на песках
- 🐋 Долина китов с древними останками
- 🌊 Водопады Вади-Райан
- 🏺 Деревня Тунис с керамикой
Что можно увидеть
- Вади-аль-Хитан
- Каменный лес
- Птолемеевский храм Каср Карун
Описание водной прогулки
Предлагаем вам отдохнуть от столичной суеты Каира и познакомитесь с «глубинным» Египтом. Мы побываем в оазисе Файюм — отличном месте для отдыха и общения с природой. Вы проедете на джипах по пескам Сахары, под руководством инструктора займётесь сэндбордингом и по желанию прокатитесь на лошади или квадроцикле.
Вы увидите:
- Вади-аль-Хитан, или Долину китов
- Каменный лес, возраст которого более 35 миллионов лет
- Бескрайнюю Сахару
- Два озера и водопады Райан
- Солёное Меридово озеро
- Птолемеевский храм Каср Карун
- Аутентичную деревню Тунис
Примерный тайминг экскурсии:
- Дорога из Каира до оазиса — 2 часа
- Катание на джипе по Долине китов — 1 час
- Прогулка по Долине китов — 45 мин.
- Остановки для фото у озера и водопада — около 1 часа
- Сэндбординг — 1 час
- Деревня Тунис + обед — 2 часа
- Обратная дорога в Каир — 2 часа
Организационные детали
- Поездка проходит на джипах Toyota, Mitsubishi Pajero или других подобных
- Сэнбординг не подойдёт людям с переломами
- Программа возможна и для большего количества участников — подробности уточняйте в переписке
- Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
Дополнительно оплачивается:
- Входные билеты по маршруту — 750 фунтов
- Активности в Файюме по желанию: квадроцикл — 350 фунтов, лошадка — 250 фунтов, лодка моторная (на большом озере) — 250 фунтов, лодка парусная (на большом озере) — 100 фунтов
- Обед по меню a la carte — средний чек 500-600 фунтов
- Забрать/отвезти в район аэропорта — $30
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 20 туристов
Всем привет! Меня зовут Ксения. Я работаю помощницей в команде профессиональных русскоговорящих гидов в Египте. Наша компания существует уже более 10 лет и проводит экскурсии по всей стране: Каиру, Александрии, Луксору и другим направлениям. В 2023 году мы расширили границы и разработали несколько маршрутов для маломобильных гостей. Ждём вас на наших экскурсиях.Задать вопрос
Входит в следующие категории Каира
Похожие экскурсии из Каира
-
25%
Индивидуальная
до 8 чел.
Стать египтянином на 1 день: Погружение в культуру Каира
Почувствуйте дух настоящего Египта, погрузившись в жизнь его жителей и посетив самые значимые места
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 15:00
$135
$180 за всё до 8 чел.
-
15%
Водная прогулка
Оазис Эль-Файюм и Долина китов
Путешествие из Каира в старейший город мира. Увидите озёра, водопады и древние скелеты китов. Познакомьтесь с ремесленниками деревни Тунис
Завтра в 07:00
5 июл в 07:00
$298
$350 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Каира в Эль-Файюм: оазис, деревня Тунис, заповедник и Долина китов
Откройте для себя красоту оазиса Эль-Файюм: уникальные деревня Тунис, заповедник Вади-эль-Райан и Долина китов в одной поездке
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
$240 за всё до 4 чел.