Ксения — ваша команда гидов в Каире

Провели экскурсии для 20 туристов

Всем привет! Меня зовут Ксения. Я работаю помощницей в команде профессиональных русскоговорящих гидов в Египте. Наша компания существует уже более 10 лет и проводит экскурсии по всей стране: Каиру, Александрии, Луксору и другим направлениям. В 2023 году мы расширили границы и разработали несколько маршрутов для маломобильных гостей. Ждём вас на наших экскурсиях.