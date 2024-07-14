Флюгер Старый Томас – экскурсии в Таллине

Найдено 3 экскурсии в категории «Флюгер Старый Томас» в Таллине на русском языке, цены от €48. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Сказочная экскурсия в Таллине для детей
Пешая
9 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Сказочная экскурсия в Таллине: путешествие в мир фантазий
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Таллину, где сказка оживает в каждом уголке старинного города
Начало: Около Ратуши на Ратушной площади
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
от 48 за всё до 4 чел.
Таллиннские флюгера и кованные изделия
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Таллиннские флюгера и кованные изделия
Начало: Ворота Виру
Завтра в 09:00
12 фев в 09:00
от 65 за всё до 4 чел.
Вечерняя романтическая экскурсия по Таллинну
Пешая
7 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Вечерняя романтическая экскурсия по Таллинну
Начало: Около Ратуши на Ратушной площади
Завтра в 09:00
12 фев в 09:00
от 65 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    14 июля 2024
    Сказочная экскурсия в Таллине для детей
    Огромная благодарность Татьяне за удивительную экскурсию по сказочному городу Таллин. Было очень интересно и детям и нам, взрослым. Мы остались под большим впечатлением.
  • Е
    Екатерина
    7 января 2020
    Сказочная экскурсия в Таллине для детей
    Мы в восторге от экскурсии. Были всей семьей, понравилось и взрослым и детям. Творческий подход у экскурсовода. Нам очень понравилось. Спасибо!!! Екатерина. Москва.
  • N
    Natalya
    5 января 2020
    Сказочная экскурсия в Таллине для детей
    Для нас Татьяна- находка. С самого начала завладела как вниманием взрослых, так и детей. Очень эрудирована, знает каждый уголок старого
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    города, сбалансированная информация как по легендам, так и истории. Ни один аудиогид не покажет вам места, что присутствуют в программе Татьяны. Влюбились в Таллин вместе с Татьяной.

  • d
    dobausov
    16 сентября 2019
    Вечерняя романтическая экскурсия по Таллинну
    Очень интересная, увлекательная экскурсия. Рекомендую всем желающим познакомиться со старым городом. Татьяна, спасибо Вам большое!
  • M
    MARK
    1 августа 2019
    Вечерняя романтическая экскурсия по Таллинну
    Получили большое удовольствие от общения с экскурсоводом Татьяной. Вся информация приподнесена профессионально и интересно. Спасибо
  • w
    wolfingw
    3 января 2019
    Вечерняя романтическая экскурсия по Таллинну
    Экскурсия была замечательная и познавательная и, несмотря на экстремалтные погодные условия, всей нашей семье понравилось. Спасибо Татьяне!!!
  • Е
    Екатерина
    30 января 2017
    Таллиннская ратуша
    Экскурсия понравилась, все было очень интересно, но в самой ратуше особо ничего интересного нет.

Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Флюгер Старый Томас»

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В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сказочная экскурсия в Таллине для детей
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  3. Вечерняя романтическая экскурсия по Таллинну
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  1. Самое главное
  2. Старый город
  3. Домский собор
  4. Ратуша
  5. Вируские ворота
  6. Ратушная аптека
  7. Ратушная площадь
  8. Здание Большой гильдии
  9. Нижний город
  10. Собор Александра Невского
Сколько стоит экскурсия по Таллину в феврале 2025
Сейчас в Таллине в категории "Флюгер Старый Томас" можно забронировать 3 экскурсии от 48 до 65. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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