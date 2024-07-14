1.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Сказочная экскурсия в Таллине: путешествие в мир фантазий
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Таллину, где сказка оживает в каждом уголке старинного города
Начало: Около Ратуши на Ратушной площади
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
от €48 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Таллиннские флюгера и кованные изделия
Начало: Ворота Виру
Завтра в 09:00
12 фев в 09:00
от €65 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Вечерняя романтическая экскурсия по Таллинну
Начало: Около Ратуши на Ратушной площади
Завтра в 09:00
12 фев в 09:00
от €65 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения14 июля 2024Огромная благодарность Татьяне за удивительную экскурсию по сказочному городу Таллин. Было очень интересно и детям и нам, взрослым. Мы остались под большим впечатлением.
- ЕЕкатерина7 января 2020Мы в восторге от экскурсии. Были всей семьей, понравилось и взрослым и детям. Творческий подход у экскурсовода. Нам очень понравилось. Спасибо!!! Екатерина. Москва.
- NNatalya5 января 2020Для нас Татьяна- находка. С самого начала завладела как вниманием взрослых, так и детей. Очень эрудирована, знает каждый уголок старого
- ddobausov16 сентября 2019Вечерняя романтическая экскурсия по ТаллиннуОчень интересная, увлекательная экскурсия. Рекомендую всем желающим познакомиться со старым городом. Татьяна, спасибо Вам большое!
- MMARK1 августа 2019Вечерняя романтическая экскурсия по ТаллиннуПолучили большое удовольствие от общения с экскурсоводом Татьяной. Вся информация приподнесена профессионально и интересно. Спасибо
- wwolfingw3 января 2019Вечерняя романтическая экскурсия по ТаллиннуЭкскурсия была замечательная и познавательная и, несмотря на экстремалтные погодные условия, всей нашей семье понравилось. Спасибо Татьяне!!!
- ЕЕкатерина30 января 2017Таллиннская ратушаЭкскурсия понравилась, все было очень интересно, но в самой ратуше особо ничего интересного нет.
Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Флюгер Старый Томас»
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