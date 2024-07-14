Е Евгения Сказочная экскурсия в Таллине для детей Огромная благодарность Татьяне за удивительную экскурсию по сказочному городу Таллин. Было очень интересно и детям и нам, взрослым. Мы остались под большим впечатлением.

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d dobausov Вечерняя романтическая экскурсия по Таллинну Очень интересная, увлекательная экскурсия. Рекомендую всем желающим познакомиться со старым городом. Татьяна, спасибо Вам большое!

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w wolfingw Вечерняя романтическая экскурсия по Таллинну Экскурсия была замечательная и познавательная и, несмотря на экстремалтные погодные условия, всей нашей семье понравилось. Спасибо Татьяне!!!