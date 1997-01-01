Оксана Р. проводит ещё 6 экскурсий

ШКОЛА СОМЕЛЬЕ В БОРДО ФРАНЦИЯ

Предлагает экстерн курсы Сомелье:

Искусство дегустации — 2 часа

Двух часовой вводный курс посвящен искусству дегустации. Пройдя этот курс Вы больше не будете путать Мерло с Каберне Совиньон, Вы научитесь замечать и различать различные нюансы ароматов от фруктовых до цветочных, обогатите свой словарный запас для описания вкусовых характеристик, визуальных ощущений и ароматов вина. Стоимость 25 Евро за человека

Индивидуальный экстерн курс — 2 часа

Для тех, кто желает познакомиться с искусством дегустации или углубить свои навыки, а так же увлекательно провести время в узком кругу друзей, школа «Сомелье» предлагает приватный салон. В течение 2х часов с профессиональным сомелье Вы затронете техническую сторону производства вина, изучите его качественные характеристики и проведете детальную дегустацию 4х типов вин включая Гран Крю. Стоимость 75 Евро за человека мин. 2 человека

Вина Бордо: технические аспекты и секреты дегустации — 2 дняДва дня посвящены полному спектру всех аспектов техники дегустации и специфике вин Бордо. Во время курса Вы узнаете об особенностях местного терруара, критериях АОС (Наименования Контролируемые по Происхождению), о сортах винограда бордосского турруара и о других аспектах виноделия в Бордо. Почувствовать мозаику вкуса вин Вы сможете благодаря ряду дегустаций, входящих в программу курса, а так же Вы сможете изобрести свое вино 🍷, открыв для себя технику ассамбляжа. Стоимость 350 Евро за человека

Курс по дегустации вин — практические аспекты 2 дняУсовершенствуйте Ваши навыки искусства дегустации за 2 дня. Расширьте Вашу вкусовую палитру благодаря огромному разнообразию терруаров и винтажей. Добиться наивысшего мастерства дегустации Вам поможет специально организованный ряд дегустаций, включая дегустацию вслепую. Вы узнаете так же с чем лучше подавать различные вина и откроете новые необычные сочетания вин и блюд. Стоимость 335 Евро за человека

Великие Вина Бордо 3 дняТрехдневный курс о столице элитных вин Бордо. Во время курса Вы познакомитесь с самыми престижными терруарами региона: Медок, Сотерн, Грав и Сэнт Эмильон. Вы ознакомитесь с историей 📖 происхождения классификации Гран Крю и ее критериями. Практическая часть курса включает посещение элитных винодельческих хозяйств (шато Гран Крю), где будут проходить дегустации и обеды. Стоимость 600 Евро за человека

По окончанию курсов Вам будет выдан сертификат. Все курсы, за исключением индивидуальных, проводятся на английском или французском языке. Возможно разработать индивидуальные курсы в соответствии с Вашими пожеланиями и с переводом на русский язык. Стоимость услуг переводчика 50 Евро в час.