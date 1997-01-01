1 отзыв оставили туристы

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Город Коньяк и Коньяки

5
1 отзыв
Оксана Р.
Оксана Р. – Гид из Бордо
Город Коньяк и Коньяки
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Город Коньяк и Коньяки
Город Коньяк и Коньяки
Регион Коньяк родина истинных французских коньяков. Город 🏙️ Коньяк место рождения короля Франсуа I (François I), здесь же находится его замок 🏰, а так же другие исторические достопримечательности 🏛️ раннего средневековья и эпохи возрождения: Церковь ⛪ Святого Леджера, Башня Ворот Св. Иакова В регионе находится около 20 тысяч коньячных домов среди которых: Courvoisier, Hennessy, Martell, Rémi Martin и многие другие.
  • Дорога от Бордо 1 часа 45 мин.
  • Прогулка по историческому центру г. Коньяка.
  • Обед
  • Посещение 2 коньячных хозяйств с дегустацией коньяка.
Что входит
  • траснорт
  • услуги гида
Что не входит
  • обед
  • дегустации
Начало и место завершения
🚩 в отеле клиента
Город Коньяк и Коньяки
Город Коньяк и Коньяки
Город Коньяк и Коньяки
Город Коньяк и Коньяки
Город Коньяк и Коньяки
Город Коньяк и Коньяки
Город Коньяк и Коньяки
Город Коньяк и Коньяки
Город Коньяк и Коньяки
Город Коньяк и Коньяки
Город Коньяк и Коньяки
Город Коньяк и Коньяки
Город Коньяк и Коньяки
Город Коньяк и Коньяки

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Оксана Р.
Оксана Р.
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