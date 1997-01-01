1 отзыв оставили туристы

Регион Коньяк родина истинных французских коньяков. Город 🏙️ Коньяк место рождения короля Франсуа I (François I), здесь же находится его замок 🏰, а так же другие исторические достопримечательности 🏛️ раннего средневековья и эпохи возрождения: Церковь ⛪ Святого Леджера, Башня Ворот Св. Иакова В регионе находится около 20 тысяч коньячных домов среди которых: Courvoisier, Hennessy, Martell, Rémi Martin и многие другие.

Дорога от Бордо 1 часа 45 мин.

Прогулка по историческому центру г. Коньяка.

Обед

Посещение 2 коньячных хозяйств с дегустацией коньяка.