Оксана Р. проводит ещё 5 экскурсий

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Сэнт Эмильон — колыбель французского виноделия

4
1 отзыв
Оксана Р.
Оксана Р. – Гид из Бордо
- Прогулка 👣 по средневековым улочкам города - Посещение 1-3 винодельческих хозяйств с дегустацией элитных вин шато
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Сэнт Эмильон — колыбель французского виноделия
Сэнт Эмильон — колыбель французского виноделия
Сент-Эмильон - это средневековый город-музей, чьи памятники внесены в списки Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Город 🏙️ словно живет в двух пространствах: на земле и под землей. Сверху сказочного вида средневековые улочки, монастыри и соборы… Общая площадь подземных сооружений около 250 км. В городе проживает всего 200 человек, а ежегодно посещает около 1 миллиона туристов!
Сент-Эмильон - это так же винодельческая область на востоке от Бордо, производящая элитные марочные красные вина известные во всем мире, которые называют «бриллиантами в короне Бордо». Эти вина обладают бархатностью, элегантностью, сложным букетом, склонны к длительному хранению. Большинству вин Сент-Эмильона присвоена классификация Гран Крю (Grand Cru), что означает лучшее марочное вино 🍷
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • входные билеты
Начало и место завершения
🚩 в отеле клиента
Сэнт Эмильон — колыбель французского виноделия
Сэнт Эмильон — колыбель французского виноделия
Сэнт Эмильон — колыбель французского виноделия
Сэнт Эмильон — колыбель французского виноделия
Сэнт Эмильон — колыбель французского виноделия

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Оксана Р.
Оксана Р.
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