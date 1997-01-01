Оксана Р. проводит ещё 5 экскурсий

Сент-Эмильон - это средневековый город-музей, чьи памятники внесены в списки Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Город 🏙️ словно живет в двух пространствах: на земле и под землей. Сверху сказочного вида средневековые улочки, монастыри и соборы… Общая площадь подземных сооружений около 250 км. В городе проживает всего 200 человек, а ежегодно посещает около 1 миллиона туристов!

Сент-Эмильон - это так же винодельческая область на востоке от Бордо, производящая элитные марочные красные вина известные во всем мире, которые называют «бриллиантами в короне Бордо». Эти вина обладают бархатностью, элегантностью, сложным букетом, склонны к длительному хранению. Большинству вин Сент-Эмильона присвоена классификация Гран Крю (Grand Cru), что означает лучшее марочное вино 🍷