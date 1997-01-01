1 отзыв оставили туристы

Аквитания – атлантическое побережье Франции Провинция Аквитания расположена в непосредственной близости к Испании и омывается теплыми водами Атлантики, что дает возможность посетить сразу две страны за одну поездку. Протяженность песчаных пляжей Атлантического побережья «Серебряного берега» составляет более 250 км. Чистоту воздуха, красоту ландшафта и приятную прохладу обеспечивает тянущийся вдоль всего побережья «Ландский» лес 🌳 — самый большой в Европе. Здесь же находится одно из природных чудес света — гигантская дюна «де Пила» высота которой достигает 107 м. При этом дюна не стоит неподвижно на месте, а понемногу продвигается в глубь суши, засыпая песком на своем пути дороги и здания. Среди прибрежных городов находится живописный городок с 7 портами Гуджан Местрас (Gujan-Mestras), где можно отведать отборных устриц только что выловленных из моря 🌊 или насладиться морепродуктами в портовых ресторанах с охлажденным вином 🍷 самой высокой песчаной дюны в Европе. Загадка природы, природное чудо света. Красавица Дюна Пила 110 м. высотой растянулась на 3, 5 км. вдоль атлантического побережья. Сверху открывается захватывающий вид на Гасконнский лес, Атлантическое побережье и «Островом птиц» — природный заповедник. Посещение музея устриц. Посещение рыбацкого городка Гуджан Местрас с дегустацией свежайших устриц. Прогулка на корабле 🛳️ по заливу Аркашон