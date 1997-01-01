1 отзыв оставили туристы

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Тур на Атлантическое побережье

5
1 отзыв
Оксана Р.
Оксана Р. – Гид из Бордо
Тур на Атлантическое побережье
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Тур на Атлантическое побережье
Тур на Атлантическое побережье
Аквитания – атлантическое побережье Франции Провинция Аквитания расположена в непосредственной близости к Испании и омывается теплыми водами Атлантики, что дает возможность посетить сразу две страны за одну поездку. Протяженность песчаных пляжей Атлантического побережья «Серебряного берега» составляет более 250 км. Чистоту воздуха, красоту ландшафта и приятную прохладу обеспечивает тянущийся вдоль всего побережья «Ландский» лес 🌳 — самый большой в Европе. Здесь же находится одно из природных чудес света — гигантская дюна «де Пила» высота которой достигает 107 м. При этом дюна не стоит неподвижно на месте, а понемногу продвигается в глубь суши, засыпая песком на своем пути дороги и здания. Среди прибрежных городов находится живописный городок с 7 портами Гуджан Местрас (Gujan-Mestras), где можно отведать отборных устриц только что выловленных из моря 🌊 или насладиться морепродуктами в портовых ресторанах с охлажденным вином 🍷 самой высокой песчаной дюны в Европе. Загадка природы, природное чудо света. Красавица Дюна Пила 110 м. высотой растянулась на 3, 5 км. вдоль атлантического побережья. Сверху открывается захватывающий вид на Гасконнский лес, Атлантическое побережье и «Островом птиц» — природный заповедник.
  • Посещение музея устриц.
  • Посещение рыбацкого городка Гуджан Местрас с дегустацией свежайших устриц.
  • Прогулка на корабле 🛳️ по заливу Аркашон
    • Начало и место завершения
    🚩 в отеле клиента
    Тур на Атлантическое побережье
    Тур на Атлантическое побережье
    Тур на Атлантическое побережье
    Тур на Атлантическое побережье
    Тур на Атлантическое побережье
    Тур на Атлантическое побережье
    Тур на Атлантическое побережье
    Тур на Атлантическое побережье
    Тур на Атлантическое побережье
    Тур на Атлантическое побережье
    Тур на Атлантическое побережье
    Тур на Атлантическое побережье
    Тур на Атлантическое побережье
    Тур на Атлантическое побережье
    Тур на Атлантическое побережье

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    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Оксана Р.
    Оксана Р.
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    1 отзыв оставили туристы

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