5 отзывов оставили туристы

Бордо (Bordeaux) — столица ⭐️ департамента Жиронда и всего региона Аквитания, «маленький Париж», «Спящая Красавица» и «порт Луны» одновременно, один из красивейших городов Франции, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Красивый, интеллектуальный и солнечный город 🏙️ Бордо, вошёл в XXI век с явным намерением вновь обрести вторую молодость благодаря проектам городской реконструкции. Туристическая и экономическая метрополия, мировая столица вина, центр университетской и исследовательской жизни, город праздников и вкуса — Бордо уверенно продолжает своё развитие и остаётся крайне популярным и привлекательным городом, сохраняя своё историческое очарование.

Посещение исторического центра г. Бордо, внесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО, как «обитаемый исторический город с уникальным городским архитектурным ансамблем эпохи Просвещения: Гранд Театр-Опера, площадь Кенконс, площадь Парламента, площадь Биржи, фонтан ⛲ «Зеркало», Порт Луны, Собор Святого Андрея и башня Пэ Берлана, ул. Святой Катерины, Ворота Кайо.