5 отзывов оставили туристы

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Тур по историческому центру г. Бордо

5
5 отзывов
Оксана Р.
Оксана Р. – Гид из Бордо
Обзорная пешеходная экскурсия ⛳ по историческому центру г.

Бордо
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Тур по историческому центру г. Бордо
Тур по историческому центру г. Бордо
Бордо (Bordeaux) — столица ⭐️ департамента Жиронда и всего региона Аквитания, «маленький Париж», «Спящая Красавица» и «порт Луны» одновременно, один из красивейших городов Франции, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Красивый, интеллектуальный и солнечный город 🏙️ Бордо, вошёл в XXI век с явным намерением вновь обрести вторую молодость благодаря проектам городской реконструкции. Туристическая и экономическая метрополия, мировая столица вина, центр университетской и исследовательской жизни, город праздников и вкуса — Бордо уверенно продолжает своё развитие и остаётся крайне популярным и привлекательным городом, сохраняя своё историческое очарование.
Посещение исторического центра г. Бордо, внесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО, как «обитаемый исторический город с уникальным городским архитектурным ансамблем эпохи Просвещения: Гранд Театр-Опера, площадь Кенконс, площадь Парламента, площадь Биржи, фонтан ⛲ «Зеркало», Порт Луны, Собор Святого Андрея и башня Пэ Берлана, ул. Святой Катерины, Ворота Кайо.
  • После посещения Бордо
  • Посещением престижного винодельческого хозяйства с дегустацией вин. Продолжительность 4, 5 часа.
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • входные билеты
Начало
🚩 place Quinconces, 33000 Bordeaux
Место завершения
🏁 отель клиента
Тур по историческому центру г. Бордо
Тур по историческому центру г. Бордо
Тур по историческому центру г. Бордо
Тур по историческому центру г. Бордо
Тур по историческому центру г. Бордо

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Оксана Р.
Оксана Р.
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5 отзывов оставили туристы

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