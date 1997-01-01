Оксана Р. проводит ещё 5 экскурсий

Сотерн — район где рождается «вино королей и призедентов», признанного лучшим сладким вином 🍷 в мире. Процесс производства сотерна уникален, его создают из винограда поврежденного «благородной гнилью». Оставаясь на лозе виноград высыхает до состояния изюма, в результате чего получаются очень концентрированные богатые на вкус золотистые вина. Главная особенность сотерна — долгожительство, оно может храниться десятлетиями, причем с каждым годом добавляя новый уникальный «слой вкуса».

Помимо вина в Сотерне есть 2 очень интересных средневековых замка:

Замок Cazeneuve — здесь жила королевская чета — Маргарита и Генрих Наварские. Окруженный высокой стеной, замок 🏰 скорей напоминает военную крепость, но величественные и элегантные интерьеры его комнат, в особенности покои королевы Марго, достоверно передают атмосферу давно ушедших времен.

Замок Roquetaillde — в течение последних 700 лет замок постоянно находился в одних руках. Различают «старый» и «новый» замок Роктайяд. «Старый» замок (фото) датируется 11 веком, а «новый» — 14 веком. Замок являлся новинкой в искусстве фортификации: у него была не только оборонительная функция, но он также должен был обеспечивать необходимый комфорт своим обитателям. Замок Роктайяд в числе других крепостей эпохи Папы Климента V (14 ст. ), является первым образцом построек переходного — от замка к дворцу жилого типа. Современный облик замка появился в эпоху Возрождения.

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