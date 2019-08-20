Монако, Монте-Карло и Эз: поездка на полдня

Исследуйте Французскую Ривьеру в рамках полудневного тура по Монако и его окрестным деревням

4.8
1143 отзыва
В группе
до 15 чел.
Исследуйте Французскую Ривьеру в рамках полудневного тура по Монако и его окрестным деревням.

Выезжайте из Канн, Ниццы или Монако и направляйтесь в деревню Эз на склоне холма.

Двигайтесь по «Террасе Монако».
Монако, Монте-Карло и Эз: поездка на полдня
Монако, Монте-Карло и Эз: поездка на полдня
Монако, Монте-Карло и Эз: поездка на полдня
Монако, Монте-Карло и Эз: поездка на полдня
Монако, Монте-Карло и Эз: поездка на полдня
Монако, Монте-Карло и Эз: поездка на полдня
Монако, Монте-Карло и Эз: поездка на полдня
Монако, Монте-Карло и Эз: поездка на полдня
Монако, Монте-Карло и Эз: поездка на полдня
Монако, Монте-Карло и Эз: поездка на полдня
Монако, Монте-Карло и Эз: поездка на полдня
Монако, Монте-Карло и Эз: поездка на полдня
Монако, Монте-Карло и Эз: поездка на полдня
Монако, Монте-Карло и Эз: поездка на полдня
Монако, Монте-Карло и Эз: поездка на полдня
Монако, Монте-Карло и Эз: поездка на полдня
Монако, Монте-Карло и Эз: поездка на полдня
Монако, Монте-Карло и Эз: поездка на полдня
Монако, Монте-Карло и Эз: поездка на полдня
Монако, Монте-Карло и Эз: поездка на полдня
Монако, Монте-Карло и Эз: поездка на полдня

Что вы увидите 🤩

  • Ле Сюке, Канны
  • Старая Ницца
  • Гран-при Монако
  • Казино Монте-Карло
  • Парфюмерная фабрика «Фрагонар», Эз
  • Скала Монако
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Посетите деревню Эз на холме и полюбуйтесь живописным видом на море
  2. Посмотрите на смену караула у дворца в Монако
  3. Ощутите магию казино Монте-Карло
  4. Прокатитесь по круговой трассе Гран-при Монако
  5. Примите участие в экскурсии по парфюмерной фабрике
  6. Осмотрите кафедральный собор, где похоронена Грейс Келли, княгиня Монако
  7. Воспользуйтесь удобным трансфером от/до Монако, Канн или Ниццы
Наслаждайтесь приключениями на полдня по очаровательной Французской Ривьере, посетив средневековую деревню Эз на склоне холма и совершив экскурсию по Монако и Монте-Карло. Отправляясь из Канн, Ниццы или Монако, путешествуйте на роскошном 8-местном микроавтобусе и исследуйте блестящую атмосферу этого модного места.
В деревне Эз на склоне холма вы сможете полюбоваться панорамным видом на Ривьеру и Средиземное море. Посетите парфюмерную фабрику Fragonard, прежде чем отправиться в деревню Ла-Тюрби. Известный как «Терраса» Монако, благодаря своим видам на Монако. Он наиболее примечателен своим римским памятником, датируемым 7 годом до нашей эры.
По прибытии в Монако отправляйтесь в старый город, известный как «Скала», и полюбуйтесь Княжеским дворцом. Придите вовремя, чтобы увидеть смену караула. Продолжайте движение к собору и отдайте дань уважения королевской семье Монако, похороненной там, и у вас еще есть время, чтобы увидеть Океанографический музей и Дворец правосудия.
Завершите тур в Монте-Карло и посмотрите казино, построенное Гарнье, архитектором Оперы Гарнье в Париже. Полюбуйтесь знаменитым отелем Hotel de Paris, построенным в 1864 году, и прекрасными садами. Наконец, прокатитесь по трассе Гран-при Монако.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд в 8-местном минивэне с кондиционером
  • Гид
  • Трансфер от/до отеля
  • Посещение парфюмерной фабрики с экскурсией
Что не входит
  • Входные билеты
  • Чаевые (по желанию)
  • Еда и напитки (если не оговорено отдельно)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Что взять с собой
  • Паспорт или удостоверение личности
  • Комфортная обувь
  • Фотоаппарат
Не допускаются
  • Домашние животные
Важная информация
  • Смена караула проходит в 11:50
  • Казино Монте-Карло открывается только после обеда
  • Если вам необходим доступ на инвалидной коляске, пожалуйста, оставьте комментарий при оформлении заказа
  • Для маленьких детей необходимы детские кресла. Пожалуйста, сделайте запрос при оформлении бронирования
  • Возможен трансфер от круизных кораблей в порту
  • По запросу трансфер предоставляется от/до других различных мест
Ограничения по возрасту
  • К участию не допускаются лица младше 1 лет
Не подходит для следующих категорий людей
  • Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

А
20 авг 2019
Наш гид был превосходен и полон информации. Тур был хорош. Эз был прекрасен, но нам бы хотелось больше времени там, чтобы исследовать сады, так как это было основным моментом тура для нас. Марокко было интересно, но опять же, очень быстро. Мы чувствовали, что тур по парфюмерной фабрике не был необходим и все равно был слишком спешащим. Чтобы улучшить эту поездку, я бы предложил только Эте и Марокко.
E
4 авг 2021
My husband and two adult children took this tour with Fred to Monaco and Eze during our trip to Nice. Though we could have easily taken a train or bus to Monaco on our own- it was well worth taking the tour due to the wealth of knowledge Fred shared about the country, the locals, the casino, etc. He was very flexible regarding how long we spent in each place and was so very personable.

I would highly recommend this tour and especially Fred in particular as a guide- he made the day so special and memorable for us- it was truly one of the highlights.
D
27 июля 2021
Изюминкой нашей поездки во Францию стала экскурсия с нашим замечательным гидом Зарой. Она была знающая, представительная, теплая и веселая - абсолютный восторг! Мы совершили много туров во время нашего пребывания, и она была, безусловно, ЛУЧШЕЙ! Сделайте себе одолжение и совершите тур - любой тур - с Zara!
Ещё 1140 отзывов

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