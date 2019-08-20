Наслаждайтесь приключениями на полдня по очаровательной Французской Ривьере, посетив средневековую деревню Эз на склоне холма и совершив экскурсию по Монако и Монте-Карло. Отправляясь из Канн, Ниццы или Монако, путешествуйте на роскошном 8-местном микроавтобусе и исследуйте блестящую атмосферу этого модного места.

В деревне Эз на склоне холма вы сможете полюбоваться панорамным видом на Ривьеру и Средиземное море. Посетите парфюмерную фабрику Fragonard, прежде чем отправиться в деревню Ла-Тюрби. Известный как «Терраса» Монако, благодаря своим видам на Монако. Он наиболее примечателен своим римским памятником, датируемым 7 годом до нашей эры.

По прибытии в Монако отправляйтесь в старый город, известный как «Скала», и полюбуйтесь Княжеским дворцом. Придите вовремя, чтобы увидеть смену караула. Продолжайте движение к собору и отдайте дань уважения королевской семье Монако, похороненной там, и у вас еще есть время, чтобы увидеть Океанографический музей и Дворец правосудия.

Завершите тур в Монте-Карло и посмотрите казино, построенное Гарнье, архитектором Оперы Гарнье в Париже. Полюбуйтесь знаменитым отелем Hotel de Paris, построенным в 1864 году, и прекрасными садами. Наконец, прокатитесь по трассе Гран-при Монако.