Поезжайте по Высокому Корнишу, который проходит над красивой деревней Эз, и полюбуйтесь видом из дворца Виста с видом на огни Монако. Поездка по Дворцу принцев, Старому городу и Кафедральному собору, прежде чем добраться до сердца роскоши в Монте-Карло. Круиз вокруг Золотой площади, казино и садов Монте-Карло.

В настоящее время действует ограничение безопасности в отношении автомобилей, не являющихся лицензированными в Монако, которые едут к Скале в Монако. Ваше туристическое транспортное средство имеет лицензию Монако, поэтому вас высадят прямо перед собором.