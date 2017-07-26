Огни Монако и Монте-Карло: 5-часовой вечерний тур

Испытайте волшебство и романтику Ривьеры ночью

4.6
57 отзывов
В группе
до 8 чел.
Испытайте волшебство и романтику Ривьеры ночью.

Смотрите городские огни Монако из дворца Виста в Эзе.

Поездка в Принс-Палас в Монако, а также проверить блестящее казино Монте-Карло.

Наслаждайтесь прогулкой под лунным светом.
Огни Монако и Монте-Карло: 5-часовой вечерний тур
Огни Монако и Монте-Карло: 5-часовой вечерний тур
Огни Монако и Монте-Карло: 5-часовой вечерний тур
Огни Монако и Монте-Карло: 5-часовой вечерний тур
Огни Монако и Монте-Карло: 5-часовой вечерний тур
Огни Монако и Монте-Карло: 5-часовой вечерний тур
Огни Монако и Монте-Карло: 5-часовой вечерний тур
Огни Монако и Монте-Карло: 5-часовой вечерний тур
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Полюбуйтесь огнями Монако из дворца Vista в Эзе
  2. Посмотрите на княжеский дворец, Старый город и собор в Монако
  3. Посетите Казино и знаменитый отель de Paris в Монте-Карло
Поезжайте по Высокому Корнишу, который проходит над красивой деревней Эз, и полюбуйтесь видом из дворца Виста с видом на огни Монако. Поездка по Дворцу принцев, Старому городу и Кафедральному собору, прежде чем добраться до сердца роскоши в Монте-Карло. Круиз вокруг Золотой площади, казино и садов Монте-Карло.
В настоящее время действует ограничение безопасности в отношении автомобилей, не являющихся лицензированными в Монако, которые едут к Скале в Монако. Ваше туристическое транспортное средство имеет лицензию Монако, поэтому вас высадят прямо перед собором.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортировка мини-фургоном с кондиционером (8 мест)
  • Руководство
  • Встреча и выезд из отеля
Что не входит
  • Входная плата в казино Monte Carlo (10 евро за человека)
  • Еда и напитки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Что взять с собой
  • Паспорт или удостоверение личности
  • Комфортная обувь
  • Фотоаппарат
Не допускаются
  • Домашние животные
  • Майки
  • Открытая обувь
  • Спортивная обувь
Важная информация
  • Вы должны быть не моложе 21 года, чтобы войти в казино Монте-Карло
  • Если вам требуется доступ на инвалидной коляске, оставьте комментарий при бронировании
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

M
26 июля 2017
Great tour, very complete, Monaco and Nice are very beautiful, the way between the two destinations has a lot of things to see and know.

The guide is very kind, he knows a lot of history about France and the coast, he told us good histories about Monaco, the city, the royal family, the Grand Prix and more.

Totally recommended
T
24 мая 2017
This was a great tour. The tour was an excellent way to view the sights and sounds of Nice, Eze and Monaco. My wife and I were the only ones to book the tour and our driver picked us up right on time. We were able to enjoy the views of Nice and the village of Eze before sunset. We stopped a couple of times for a few pictures along the way. Our guide actually lived in Monaco and was very knowledgeable about the area. We had a great meal at an excellent restaurant that she recommended, then enjoyed a walk through the city. I would highly recommend this tour.
S
6 фев 2017
Very pleased with the experience. The minibus arrived punctually to pick us up from the hotel and we were surprised to find that we were the only 2 on the trip. The guide was friendly, well informed and eager to please. I would recommend the excursion to anyone to visit Monaco by night.
Ещё 54 отзыва

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