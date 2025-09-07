Индивидуальная
до 7 чел.
Первое рандеву с Ниццей
Прогуляйтесь по Старой Ницце и узнайте, как она стала одним из самых известных курортов Европы. Погрузитесь в атмосферу и сделайте незабываемые фото
Начало: На площади Массена
13 окт в 09:30
14 окт в 09:30
€146 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Один день на Ривьере: Ницца и Монако
По главным городам Лазурного Берега: от богемных кварталов до закулисных уголков
Начало: На площади Массена
Завтра в 08:00
13 окт в 08:00
€560 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
В объятия лавандовых грёз - из Ниццы
Погрузитесь в мир ароматов и красок Прованса, наслаждаясь уникальной фото-прогулкой по лавандовым полям и озеру Сент-Круа
Завтра в 14:00
16 окт в 08:00
€400 за всё до 3 чел.
- ККатерина7 сентября 2025Спасибо за интересный рассказ и атмосферу, в чудесной Ницце!
- ААлександр25 августа 2025Диана уже во второй раз помогла нам познакомиться с замечательным городом Ниццей, ранее мы с ней гуляли по Каннам. Как
- ЮЮлия18 августа 2025Отличная экскурсия, обязательно брать в первые дни пребывания, чтобы прочувствовать город и атмосферу.
- ААнна7 августа 2025Чудесная экскурсия! Очень познавательно и интересно! Посетили значимые места и потрясающие видовые площадки! Рекомендую!
- ТТатьяна19 июля 2025Светлана- замечательная, энергичная и очень интересно проводит экскурсии. Планирую и в будущем обращаться к ней в этом регионе, хорошо владеет
- ГГита11 июля 2025Светлана прекрасный гид и водитель. Заехала за нами по нашему адресу гостиницы на прекрасном автомобиле.
Благодаря поездке, мы вернулись бодрыми и с впечатлениями: лаванда, озеро, хороший ресторан и шато. Очень рекомендую. Потрясающие виды и организация.
- ННаталья9 июня 2025Очень понравился рассказ Дианы. Познавательно и не скучно, отлично структурирован. Было понятно кто за чем когда и почему:)))
- OOlga4 июня 2025Наше первое рандеву с Ниццей состоялось превосходно. В этот раз было,как в песне:"Это был увлекательный аттракцион";). Диана легкая, позитивная и дружелюбная. Всех благ ей и конечно мы рекомендуем! Удачи!
- ЕЕлена4 июня 2025Отлично проведенная экскурсия по Ницце подтолкнула нас махнуть с Дианой еще и в Монако. Неутомимый рассказчик и легкий на подъем
- ННаталья29 мая 2025Рекомендую от всей души!
Это была чудесная, душевная прогулка! То что нужно, для первого знакомства с потрясающей Ниццей. Диана великолепный оратор,
- JJon28 мая 2025Нас встретила Диана, само обаяние, шарм, такт и позитив! Неспешная прогулка по старой Ницце, словно мы гуляем с давним другом, доставила нам море удовольствия! Спасибо большое!
- MMarina24 мая 2025Диана- очень милая интересная девушка, с удовольствием рассказывающая о Ницце,не только об истории города, но и привычках и рутине местных жителей. Информативно и занятно, я довольна проведенным временем! Мои благодарности Диане🤗
- ДДавид21 мая 2025Спасибо Диане за классный день! Наша экскурсия прошла вкусно, весело и познавательно! Также не могу не сказать про личные качества
- ННатали18 мая 2025Хочу поблагодарить Диану за экскурсию. Хорошо выстроенный маршрут, темп, визуализация фотографиями, интересные истории. Мне всё очень понравилось.
- ММарина15 мая 2025Прогулка по Ницце с Дианой идеальна, для нас кто впервые посетил Лазурный берег. Лёгкий голос гида и волшебные виды города оставили в сердце светлое, тёплое послевкусие.
