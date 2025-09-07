Мои заказы

Экскурсии 2025

Первое рандеву с Ниццей
Пешая
2 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Прогуляйтесь по Старой Ницце и узнайте, как она стала одним из самых известных курортов Европы. Погрузитесь в атмосферу и сделайте незабываемые фото
Начало: На площади Массена
13 окт в 09:30
14 окт в 09:30
€146 за всё до 7 чел.
Один день на Ривьере: Ницца и Монако
На машине
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
По главным городам Лазурного Берега: от богемных кварталов до закулисных уголков
Начало: На площади Массена
Завтра в 08:00
13 окт в 08:00
€560 за всё до 4 чел.
В объятия лавандовых грёз - из Ниццы
На машине
7 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Погрузитесь в мир ароматов и красок Прованса, наслаждаясь уникальной фото-прогулкой по лавандовым полям и озеру Сент-Круа
Завтра в 14:00
16 окт в 08:00
€400 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Катерина
    7 сентября 2025
    Спасибо за интересный рассказ и атмосферу, в чудесной Ницце!
  • А
    Александр
    25 августа 2025
    Диана уже во второй раз помогла нам познакомиться с замечательным городом Ниццей, ранее мы с ней гуляли по Каннам. Как
    и в прошлый раз остались очень довольны интересными фактами, подачей информации и умением подстроиться под интересы и планы туриста! Рекомендую!!! Все четко и даже бонусом было потрачено больше времени Гидом на нас. Спасибо!!!

  • Ю
    Юлия
    18 августа 2025
    Отличная экскурсия, обязательно брать в первые дни пребывания, чтобы прочувствовать город и атмосферу.
  • А
    Анна
    7 августа 2025
    Чудесная экскурсия! Очень познавательно и интересно! Посетили значимые места и потрясающие видовые площадки! Рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    19 июля 2025
    Светлана- замечательная, энергичная и очень интересно проводит экскурсии. Планирую и в будущем обращаться к ней в этом регионе, хорошо владеет
    материалом, может ответить на все вопросы, в том числе не по теме экскурсии, а о жизни во Франции и т. п. Я очень рада нашему знакомству!

  • Г
    Гита
    11 июля 2025
    Светлана прекрасный гид и водитель. Заехала за нами по нашему адресу гостиницы на прекрасном автомобиле.

    Благодаря поездке, мы вернулись бодрыми и с впечатлениями: лаванда, озеро, хороший ресторан и шато. Очень рекомендую. Потрясающие виды и организация.
    Светлана прекрасный гид и водитель. Заехала за нами по нашему адресу гостиницы на прекрасном автомобиле.
  • Н
    Наталья
    9 июня 2025
    Очень понравился рассказ Дианы. Познавательно и не скучно, отлично структурирован. Было понятно кто за чем когда и почему:)))
  • O
    Olga
    4 июня 2025
    Наше первое рандеву с Ниццей состоялось превосходно. В этот раз было,как в песне:"Это был увлекательный аттракцион";). Диана легкая, позитивная и дружелюбная. Всех благ ей и конечно мы рекомендуем! Удачи!
  • Е
    Елена
    4 июня 2025
    Отлично проведенная экскурсия по Ницце подтолкнула нас махнуть с Дианой еще и в Монако. Неутомимый рассказчик и легкий на подъем
    человек! Помимо всяких историй щедро поделилась с нами практичными советами, например,как сэкономить на транспорте во время отпуска. Было бы время и силы доехали бы до Ментона, но решили оставить эту идею на следующий день, чтобы не мешать наши впечатления.

  • Н
    Наталья
    29 мая 2025
    Рекомендую от всей души!
    Это была чудесная, душевная прогулка! То что нужно, для первого знакомства с потрясающей Ниццей. Диана великолепный оратор,
    чувствующий своих гостей, гибко подстраивающийся под интересы туриста. Время пролетело незаметно, с радостью повторила бы еще❤️
    Удачи Диане, и приятных Вам прогулок!

  • J
    Jon
    28 мая 2025
    Нас встретила Диана, само обаяние, шарм, такт и позитив! Неспешная прогулка по старой Ницце, словно мы гуляем с давним другом, доставила нам море удовольствия! Спасибо большое!
  • M
    Marina
    24 мая 2025
    Диана- очень милая интересная девушка, с удовольствием рассказывающая о Ницце,не только об истории города, но и привычках и рутине местных жителей. Информативно и занятно, я довольна проведенным временем! Мои благодарности Диане🤗
  • Д
    Давид
    21 мая 2025
    Спасибо Диане за классный день! Наша экскурсия прошла вкусно, весело и познавательно! Также не могу не сказать про личные качества
    гида-открытость, любовь к профессии, умение слушать и слышать своих "подопечных")), профессионализм, чувство юмора и позитивный настрой во всем. Мы гуляли под дождем и он абсолютно не стал нам помехой. Мы с женой остались очень довольны. Рекомендуем Диану!!

  • Н
    Натали
    18 мая 2025
    Хочу поблагодарить Диану за экскурсию. Хорошо выстроенный маршрут, темп, визуализация фотографиями, интересные истории. Мне всё очень понравилось.
  • М
    Марина
    15 мая 2025
    Прогулка по Ницце с Дианой идеальна, для нас кто впервые посетил Лазурный берег. Лёгкий голос гида и волшебные виды города оставили в сердце светлое, тёплое послевкусие.
Ответы на вопросы от путешественников по Ницце в категории «Экскурсии 2025»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ницце
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Первое рандеву с Ниццей
  2. Один день на Ривьере: Ницца и Монако
  3. В объятия лавандовых грёз - из Ниццы
Какие места ещё посмотреть в Ницце
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Набережная
  2. Музей современного искусства
  3. Собор Святого Николая
  4. Кафедральный собор Святой Репараты
  5. Самое главное
  6. Старый город
  7. Лавандовые поля
  8. Сад Альберта I
Сколько стоит экскурсия по Ницце в октябре 2025
Сейчас в Ницце в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 146 до 560. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Ницце (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 16 ⭐ отзывов, цены от €146. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь