К Катерина Первое рандеву с Ниццей Спасибо за интересный рассказ и атмосферу, в чудесной Ницце!

Александр Первое рандеву с Ниццей Рекомендую!!! Все четко и даже бонусом было потрачено больше времени Гидом на нас. Спасибо!!! Диана уже во второй раз помогла нам познакомиться с замечательным городом Ниццей, ранее мы с ней гуляли по Каннам.

Ю Юлия Первое рандеву с Ниццей Отличная экскурсия, обязательно брать в первые дни пребывания, чтобы прочувствовать город и атмосферу.

А Анна Первое рандеву с Ниццей Чудесная экскурсия! Очень познавательно и интересно! Посетили значимые места и потрясающие видовые площадки! Рекомендую!

Татьяна В объятия лавандовых грёз - из Ниццы Светлана- замечательная, энергичная и очень интересно проводит экскурсии. Планирую и в будущем обращаться к ней в этом регионе, хорошо владеет материалом, может ответить на все вопросы, в том числе не по теме экскурсии, а о жизни во Франции и т. п. Я очень рада нашему знакомству!

Г Гита В объятия лавандовых грёз - из Ниццы Светлана прекрасный гид и водитель. Заехала за нами по нашему адресу гостиницы на прекрасном автомобиле.



Благодаря поездке, мы вернулись бодрыми и с впечатлениями: лаванда, озеро, хороший ресторан и шато. Очень рекомендую. Потрясающие виды и организация.

Н Наталья Первое рандеву с Ниццей Очень понравился рассказ Дианы. Познавательно и не скучно, отлично структурирован. Было понятно кто за чем когда и почему:)))

O Olga Первое рандеву с Ниццей Наше первое рандеву с Ниццей состоялось превосходно. В этот раз было,как в песне:"Это был увлекательный аттракцион";). Диана легкая, позитивная и дружелюбная. Всех благ ей и конечно мы рекомендуем! Удачи!

Елена Первое рандеву с Ниццей Отлично проведенная экскурсия по Ницце подтолкнула нас махнуть с Дианой еще и в Монако. Неутомимый рассказчик и легкий на подъем человек! Помимо всяких историй щедро поделилась с нами практичными советами, например,как сэкономить на транспорте во время отпуска. Было бы время и силы доехали бы до Ментона, но решили оставить эту идею на следующий день, чтобы не мешать наши впечатления.

Н Наталья Первое рандеву с Ниццей

Наталья Первое рандеву с Ниццей Это была чудесная, душевная прогулка! То что нужно, для первого знакомства с потрясающей Ниццей. Диана великолепный оратор, чувствующий своих гостей, гибко подстраивающийся под интересы туриста. Время пролетело незаметно, с радостью повторила бы еще❤️ Удачи Диане, и приятных Вам прогулок! Рекомендую от всей души!

J Jon Первое рандеву с Ниццей Нас встретила Диана, само обаяние, шарм, такт и позитив! Неспешная прогулка по старой Ницце, словно мы гуляем с давним другом, доставила нам море удовольствия! Спасибо большое!

M Marina Первое рандеву с Ниццей Диана- очень милая интересная девушка, с удовольствием рассказывающая о Ницце,не только об истории города, но и привычках и рутине местных жителей. Информативно и занятно, я довольна проведенным временем! Мои благодарности Диане🤗

Давид Первое рандеву с Ниццей Спасибо Диане за классный день! Наша экскурсия прошла вкусно, весело и познавательно! Также не могу не сказать про личные качества гида-открытость, любовь к профессии, умение слушать и слышать своих "подопечных")), профессионализм, чувство юмора и позитивный настрой во всем. Мы гуляли под дождем и он абсолютно не стал нам помехой. Мы с женой остались очень довольны. Рекомендуем Диану!!

Н Натали Первое рандеву с Ниццей Хочу поблагодарить Диану за экскурсию. Хорошо выстроенный маршрут, темп, визуализация фотографиями, интересные истории. Мне всё очень понравилось.