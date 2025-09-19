Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Ницце на русском языке, цены от €118. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 5 часов 63 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Шарм Лазурного Берега Побывать в знаменитых курортных городах Французской Ривьеры Начало: У вашего отеля €534 за всё до 4 чел. Пешая 3 часа 18 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Атмосферный Антиб: путешествие из Ниццы в мир искусства и истории Погрузитесь в уникальную атмосферу Антиба, где история и современность переплетаются на фоне яхтенного порта и великолепных вилл Начало: На ж/д вокзале в Антибе €250 за всё до 10 чел. Пешая 4 часа 14 отзывов Мини-группа до 6 чел. Из Ниццы в бесподобный Монако: экскурсия по княжеству Из Ниццы в бесподобный Монако - увлекательное путешествие в роскошное княжество с осмотром главных достопримечательностей и исторических мест Начало: На центральном вокзале Ниццы либо в Монако Расписание: во вторник в 15:00, в пятницу и субботу в 13:00, в воскресенье в 10:00 €118 за человека Другие экскурсии Ниццы

