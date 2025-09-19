Индивидуальная
до 4 чел.
Шарм Лазурного Берега
Побывать в знаменитых курортных городах Французской Ривьеры
Начало: У вашего отеля
19 сен в 10:00
23 сен в 10:00
€534 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Атмосферный Антиб: путешествие из Ниццы в мир искусства и истории
Погрузитесь в уникальную атмосферу Антиба, где история и современность переплетаются на фоне яхтенного порта и великолепных вилл
Начало: На ж/д вокзале в Антибе
19 сен в 09:00
23 сен в 09:00
€250 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Из Ниццы в бесподобный Монако: экскурсия по княжеству
Из Ниццы в бесподобный Монако - увлекательное путешествие в роскошное княжество с осмотром главных достопримечательностей и исторических мест
Начало: На центральном вокзале Ниццы либо в Монако
Расписание: во вторник в 15:00, в пятницу и субботу в 13:00, в воскресенье в 10:00
19 сен в 13:00
28 сен в 10:00
€118 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ницце в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ницце
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Ницце
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Ницце в сентябре 2025
Сейчас в Ницце в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 118 до 534. Туристы уже оставили гидам 95 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Ницце (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 95 ⭐ отзывов, цены от €118. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь