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Северная Венеция: экскурсия в Брюгге и Гент из Парижа

Руслан В.
Руслан В. – Гид из Парижа
Экскурсия ⛳ в Брюгге и Гент — это невероятное путешествие! И я со своей командой, будем рады сопроводить вас в один из самых живописных городов Европы, которого по праву называют Северной Венецией — Брюгге.

А после, мы обязательно заглянем в величественный Гент — очень красивый город 🏙️ с широкими улицами и массой старинных зданий.

Экскурсия в Брюгге и Гент из Парижа с нами — это прекрасный выбор, для однодневного путешествия из Парижа.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €720 за экскурсию

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Северная Венеция: экскурсия в Брюгге и Гент из Парижа
Северная Венеция: экскурсия в Брюгге и Гент из Парижа

Что вы увидите

  • Базилику святой Крови
  • Музей Бриллиантов
  • Музей-Картошки-фри
  • Настоящий музей шоколада
  • Озера Любви
  • Исторический центр Гента
Фламандский дух «пряничного» городаЭкскурсия в Брюгге — это возможность рассмотреть уникальность этого города, убедиться что церквей и музеев в нем едва ли не больше, чем жителей. Здесь также невероятное количество памятников средневековья которые пережили две мировые войны.
Базилика святой Крови, Музей 🖼 Бриллиантов, Музей-Картошки-фри, настоящий музей шоколада, ведь не зря Бельгию называют Меккой для шокоголиков, и конечно же путешествие, было бы неполным без посещения идиллического монастыря Бегинаж и романтического Озера Любви. Брюгге — это то место, которое лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Самый таинственный город 🏙️ ЕвропыНу а Гент — это всегда смесь архитектуры, исторических мест, старинных и фотогеничных уголков с местным колоритом, менталитетом жителей, магазинных лавок. Во время экскурсии 🧭 вы узнаете город во всех аспектах: прошлого, настоящего и будущего.
Что входит
  • услуги гида и транспорт
Что не входит
  • личные расходы и обед
Начало
🚩 от вашего отеля в Париже
Место завершения
🏁 у вашего отеля в Париже
Северная Венеция: экскурсия в Брюгге и Гент из Парижа
Северная Венеция: экскурсия в Брюгге и Гент из Парижа
Северная Венеция: экскурсия в Брюгге и Гент из Парижа
Северная Венеция: экскурсия в Брюгге и Гент из Парижа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Руслан В.
Руслан В.
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Руслан В. проводит ещё 1 экскурсию

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