Фламандский дух «пряничного» городаЭкскурсия в Брюгге — это возможность рассмотреть уникальность этого города, убедиться что церквей и музеев в нем едва ли не больше, чем жителей. Здесь также невероятное количество памятников средневековья которые пережили две мировые войны.

Базилика святой Крови, Музей 🖼 Бриллиантов, Музей-Картошки-фри, настоящий музей шоколада, ведь не зря Бельгию называют Меккой для шокоголиков, и конечно же путешествие, было бы неполным без посещения идиллического монастыря Бегинаж и романтического Озера Любви. Брюгге — это то место, которое лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Самый таинственный город 🏙️ ЕвропыНу а Гент — это всегда смесь архитектуры, исторических мест, старинных и фотогеничных уголков с местным колоритом, менталитетом жителей, магазинных лавок. Во время экскурсии 🧭 вы узнаете город во всех аспектах: прошлого, настоящего и будущего.