Алла С. проводит ещё 6 экскурсий

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Мюнхен — Экскурсия по Пинакотеке для детей

Алла С.
Алла С. – Гид из Бамберга
Мюнхен — Экскурсия по Пинакотеке для детей
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Мюнхен — Экскурсия по Пинакотеке для детей
Мюнхен — Экскурсия по Пинакотеке для детей
Пинакотека — картинная галерея Мюнхена, одна из самых известных галерей мира. В Пинакотеке представлены произведения мастеров Средневековья до начала XX века. Коллекцию картин любовно собирала правящая в мюнхене династия Виттельсбахов. Об истории 📖 Пинакотеки вы узнаете во время экскурсии 🧭 — слово греческое, обозначающее хранилище для досок и картин
В Пинакотеке 19 залов и 49 кабинетов, где представлено около 700 полотен. Здесь представлена немецкая, голландская, итальянская, фломандская, французская и испанская живопись.
Я вам покажу шедевры Пинакотеки, автопортрет Дюрера и Рубенса, единственную в Германии работу Леонардо да Винчи «Мадонна с гвоздикой» и многое, многое другое.
Ставить перед собой задачу непременно показать ребенку «все-все» бессмысленно — настолько обширна коллекция музея, — и даже вредно. Наша задача — познакомить ребенка с миром истории и искусства и при этом не погасить возникающий интерес.
Посещать музей 🖼 можно с детьми разного возраста. Например, нашему младшему сыну было меньше года, когда он «за компанию» оказался посетителем Пинакотеки. Его очень поразили огромные картины Рубенса, он восторженно ухал и тянулся к ним руками и какие-то впечатления для себя точно получил. Конечно, ему быстро надоело и пришлось уйти, но вредным это посещение не было точно.
Дети дошкольного возраста, конечно, уже воспринимают увиденное более осмысленно.
Начало и место завершения
🚩 Bamberg
Мюнхен — Экскурсия по Пинакотеке для детей
Мюнхен — Экскурсия по Пинакотеке для детей
Мюнхен — Экскурсия по Пинакотеке для детей
Мюнхен — Экскурсия по Пинакотеке для детей

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Алла С.
Алла С.
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