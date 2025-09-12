Мини-группа
до 10 чел.
Берлин на все 100. Дорогами Фридриха
Первая из трех экскурсий в мини-группах. За 2 часа вы узнаете секреты Берлина, увидите его символы и получите полезные советы местного жителя
Начало: У Берлинского Собора (Berliner Dom)
Расписание: в будние дни в 10:00
15 сен в 10:00
16 сен в 10:00
€30 за человека
-
40%
Индивидуальная
до 8 чел.
Шарлоттенбург: королевский блеск и современный лоск в сердце Берлина
Вас ждет путешествие по Шарлоттенбургу, где каждый уголок скрывает истории о берлинской буржуазии, архитектуре и искусстве
Начало: На площади Wittenbergplatz
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
от €128
€212 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Прочувствовать характер Берлина
Погрузитесь в атмосферу Берлина, где история встречается с современностью. Узнайте, почему город называют «Афины на Шпрее»
Начало: Рядом с телебашней
Сегодня в 11:00
16 сен в 08:30
€149 за всё до 8 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
Прогулка по Берлину, раскрывающая тайны прошлого и настоящего. Откройте для себя город через его знаковые места и истории
Начало: От Чекпойнт Чарли (Checkpoint Charlie)
Расписание: в будние дни в 13:00
Сегодня в 13:00
15 сен в 13:00
€30 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Розовые очки для Берлина
Уникальная экскурсия по Берлину, где история оживает. Откройте для себя архитектуру, анекдоты и скрытые уголки города в сопровождении опытного гида
Начало: Возле входа в телебашню на площади Александерплац
15 сен в 09:00
18 сен в 09:00
€140 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Берлин: от лесных топей до столицы Германии
Познакомьтесь с Берлином глазами местного жителя, открывая для себя удивительные истории и культурные особенности города
Начало: У Рейхстага
Завтра в 10:00
14 сен в 10:00
от €120 за всё до 10 чел.
