Историческая одиссея по Берлину с аудиогидом + билет в музей DeJa Vu

Эта экскурсия позволит вам узнать, как Берлин превратился из средневекового поселения в символ единства. Вы увидите знаковые места, такие как Бранденбургские ворота и Рейхстаг, а также насладитесь видами с Берлинской телебашни. Завершите прогулку в парке Тиргартен и посетите музей DeJa Vu. Всё это в удобном формате аудиопрогулки, которую можно пройти в собственном темпе

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Экскурсии с аудиогидом Организатор в Берлине

Описание билета

Вы увидите:

Рейхстаг — историческое здание парламента Германии и центр политической жизни страны

— историческое здание парламента Германии и центр политической жизни страны Бранденбургские ворота — один из самых узнаваемых символов города в стиле неоклассицизма

— один из самых узнаваемых символов города в стиле неоклассицизма Берлинский кафедральный собор — образец архитектуры начала 20 века

— образец архитектуры начала 20 века Берлинскую телебашню — площадка, с которой открывается панорамный вид на город

— площадка, с которой открывается панорамный вид на город Парк Тиргартен — когда-то королевские охотничьи угодья, а теперь зелёное сердце Берлина и популярное место для прогулок и отдыха

Аудиоэкскурсия не только расскажет, как Берлин превратился из средневекового маленького поселения в символ единства, но и позволит прочувствовать этот удивительный город.

Организационные детали

В стоимость включён билет в музей DeJa Vu. Вы сможете посетить его самостоятельно.

Как проходит экскурсия с аудиогидом: