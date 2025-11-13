Мои заказы

Историческая одиссея по Берлину с аудиогидом + билет в музей DeJa Vu

Прогулка по Берлину с аудиогидом откроет вам тайны города. Посетите Бранденбургские ворота, Рейхстаг и насладитесь зеленью парка Тиргартен
Эта экскурсия позволит вам узнать, как Берлин превратился из средневекового поселения в символ единства.

Вы увидите знаковые места, такие как Бранденбургские ворота и Рейхстаг, а также насладитесь видами с Берлинской телебашни. Завершите прогулку в парке Тиргартен и посетите музей DeJa Vu. Всё это в удобном формате аудиопрогулки, которую можно пройти в собственном темпе

5 причин купить этот билет

  • 🎧 Удобный аудиогид
  • 🏛️ Посещение музея DeJa Vu
  • 🗺️ Самостоятельный маршрут
  • 📱 Легкость использования приложения
  • 🌳 Прогулка по парку Тиргартен
Что можно увидеть

  • Рейхстаг
  • Бранденбургские ворота
  • Берлинский кафедральный собор
  • Берлинская телебашня
  • Парк Тиргартен

Описание билета

Вы увидите:

  • Рейхстаг — историческое здание парламента Германии и центр политической жизни страны
  • Бранденбургские ворота — один из самых узнаваемых символов города в стиле неоклассицизма
  • Берлинский кафедральный собор — образец архитектуры начала 20 века
  • Берлинскую телебашню — площадка, с которой открывается панорамный вид на город
  • Парк Тиргартен — когда-то королевские охотничьи угодья, а теперь зелёное сердце Берлина и популярное место для прогулок и отдыха

Аудиоэкскурсия не только расскажет, как Берлин превратился из средневекового маленького поселения в символ единства, но и позволит прочувствовать этот удивительный город.

Организационные детали

В стоимость включён билет в музей DeJa Vu. Вы сможете посетить его самостоятельно.

Как проходит экскурсия с аудиогидом:

  • После бронирования и оплаты вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
  • Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и билет в музей
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по маршруту
  • Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время. Приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей
  • Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Взрослый: билет + аудиотур€30
Дети до 18: билет + аудиотур€26
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У музея DeJa Vu
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
