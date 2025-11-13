Историческая одиссея по Берлину с аудиогидом + билет в музей DeJa Vu

Эта экскурсия позволит вам узнать, как Берлин превратился из средневекового поселения в символ единства.
Вы увидите знаковые места, такие как Бранденбургские ворота и Рейхстаг, а также насладитесь видами с Берлинской телебашни. Завершите прогулку в парке Тиргартен и посетите музей DeJa Vu. Всё это в удобном формате аудиопрогулки, которую можно пройти в собственном темпе
5 причин купить этот билет
- 🎧 Удобный аудиогид
- 🏛️ Посещение музея DeJa Vu
- 🗺️ Самостоятельный маршрут
- 📱 Легкость использования приложения
- 🌳 Прогулка по парку Тиргартен
Что можно увидеть
- Рейхстаг
- Бранденбургские ворота
- Берлинский кафедральный собор
- Берлинская телебашня
- Парк Тиргартен
Описание билета
Вы увидите:
- Рейхстаг — историческое здание парламента Германии и центр политической жизни страны
- Бранденбургские ворота — один из самых узнаваемых символов города в стиле неоклассицизма
- Берлинский кафедральный собор — образец архитектуры начала 20 века
- Берлинскую телебашню — площадка, с которой открывается панорамный вид на город
- Парк Тиргартен — когда-то королевские охотничьи угодья, а теперь зелёное сердце Берлина и популярное место для прогулок и отдыха
Аудиоэкскурсия не только расскажет, как Берлин превратился из средневекового маленького поселения в символ единства, но и позволит прочувствовать этот удивительный город.
Организационные детали
В стоимость включён билет в музей DeJa Vu. Вы сможете посетить его самостоятельно.
Как проходит экскурсия с аудиогидом:
- После бронирования и оплаты вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
- Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и билет в музей
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по маршруту
- Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время. Приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей
- Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый: билет + аудиотур
|€30
|Дети до 18: билет + аудиотур
|€26
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У музея DeJa Vu
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
