Собор Покрова Пресвятой Богородицы и Андрея Первозванного
площадь Мариенплатц
Старая ратуша
Собор св. Петра
Фишбруннен
Новая ратуша
Бургстрассе
Макс-Йозеф-плац
Альтер Хоф
Баварская государственная опера
Одеонсплатц
Аркада полководцев
Церковь св. Каэтана
Экскурсионная программа:
начнём мы на Карлсплатц (Штахус) (Karlsplatz (Stachus)). Здесь мы осмотрим Дворец правосудия (Justizpalast) — министерство юстиции Баварии;
далее через старые городские ворота Карлстор (Karlstor) мы пройдём по т. н. «Торговой милe» — двум пешеходным улицам Нойхаузер и Кауфингер (Neuhauserstrasse und Kauffingerstrasse, соединяющих Карлсплатц (Штахус) (Karlsplatz (Stachus)) и центральную площадь города — Мариендлатц (Marienplatz);
по пути посмотрим на фонтан ⛲ «Сатир и мальчик» (Brunnenbubarl), Церковь ⛪ Бюргерзаль (Burgersall) (с заходом вовнутрь);
увидим фонтан «Рихарда Штрауса», Церковь св. Михаеля (St. Michaelskirche) (с заходом вовнутрь);
не забудем и бывший монастырь ордена Августинцев — Августинеркирхе (Augustinerkirche);
обязательно увидим Центральный собор города — Собор Богородицы (Frauenkirche) (с заходом во внутрь);
выйдя на центральную городскую площадь Мариенплатц (Marienplatz), мы осмотрим колонну св. Марии (Marienseule), старую городскую ратушу (Altes Rathaus) и Собор св. Петра (Peterskirche);
поглядим на исторический Фишбруннен (Fischbrunnen) — Фонтан рыб, на новую городскую ратушу (Neues Rathaus) с осмотром установленных в ней движущихся часов;
затем мы пройдем через Бургстрассе (Burgstrasse) и осмотрим самый старый мюнхенский дом всемирно известной пивной Хофбройхаус (Hofbrauhaus) (с заходом вовнутрь);
далее мы осмотрим «Старый двор» (Alter Hof) — бывшую резиденцию королевской династии Виттельсбахов;
а потом мы выйдем на площадь императора Макса Йозефа (Max-Joseph Platz), на которой осмотрим памятник Максу Йозефу (Max-JosephMonument), здание Баварского национального оперного театра (Nationalteater), здание новой резиденции (Residenz) — королевской династии Виттельсбахов и здание бывшего Главпочтамта;
потом мы пройдём на Одеонсплатц (Odeonsplatz), где осмотрим Аркаду полководцев (Feldherrnhalle) и Церковь св. Каэтана (Театинеркира) (St. Kajetan (Theatinerkirche)), с заходом вовнутрь.
Здесь наша экскурсия ⛳ заканчивается.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
Если группа больше 7 человек, то стоимость туров по запросу.
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.