Ступников Е. – Гид из Мюнхена

Эта экскурсия ⛳ познакомит вас с историческим центром города, его главными символами, площадями и соборами.



Вас ждёт знакомство с достопримечательностями 🏛️ Мюнхена, скрытыми от широкого глаза туристов.