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Пешеходная экскурсия по Мюнхену

Ступников Е.
Ступников Е. – Гид из Мюнхена
Эта экскурсия ⛳ познакомит вас с историческим центром города, его главными символами, площадями и соборами.

Вас ждёт знакомство с достопримечательностями 🏛️ Мюнхена, скрытыми от широкого глаза туристов.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €125 за экскурсию

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Пешеходная экскурсия по Мюнхену
Пешеходная экскурсия по Мюнхену

Что вы увидите

  • Карлсплатц
  • Дворец правосудия
  • Ворота Карлстор
  • улицы Нойхаузер и Кауфингер
  • Мариендлатц
  • Фонтан «Сатир и мальчик»
  • Церковь Бюргерзаль
  • Фонтан «Рихарда Штрауса»
  • Церковь Святого Михаила
  • Августинеркирхе (Церковь Святого Августина)
  • Собор Покрова Пресвятой Богородицы и Андрея Первозванного
  • площадь Мариенплатц
  • Старая ратуша
  • Собор св. Петра
  • Фишбруннен
  • Новая ратуша
  • Бургстрассе
  • Макс-Йозеф-плац
  • Альтер Хоф
  • Баварская государственная опера
  • Одеонсплатц
  • Аркада полководцев
  • Церковь св. Каэтана

Экскурсионная программа:

  • начнём мы на Карлсплатц (Штахус) (Karlsplatz (Stachus)). Здесь мы осмотрим Дворец правосудия (Justizpalast) — министерство юстиции Баварии;
  • далее через старые городские ворота Карлстор (Karlstor) мы пройдём по т. н. «Торговой милe» — двум пешеходным улицам Нойхаузер и Кауфингер (Neuhauserstrasse und Kauffingerstrasse, соединяющих Карлсплатц (Штахус) (Karlsplatz (Stachus)) и центральную площадь города — Мариендлатц (Marienplatz);
  • по пути посмотрим на фонтан ⛲ «Сатир и мальчик» (Brunnenbubarl), Церковь ⛪ Бюргерзаль (Burgersall) (с заходом вовнутрь);
  • увидим фонтан «Рихарда Штрауса», Церковь св. Михаеля (St. Michaelskirche) (с заходом вовнутрь);
  • не забудем и бывший монастырь ордена Августинцев — Августинеркирхе (Augustinerkirche);
  • обязательно увидим Центральный собор города — Собор Богородицы (Frauenkirche) (с заходом во внутрь);
  • выйдя на центральную городскую площадь Мариенплатц (Marienplatz), мы осмотрим колонну св. Марии (Marienseule), старую городскую ратушу (Altes Rathaus) и Собор св. Петра (Peterskirche);
  • поглядим на исторический Фишбруннен (Fischbrunnen) — Фонтан рыб, на новую городскую ратушу (Neues Rathaus) с осмотром установленных в ней движущихся часов;
  • затем мы пройдем через Бургстрассе (Burgstrasse) и осмотрим самый старый мюнхенский дом всемирно известной пивной Хофбройхаус (Hofbrauhaus) (с заходом вовнутрь);
  • далее мы осмотрим «Старый двор» (Alter Hof) — бывшую резиденцию королевской династии Виттельсбахов;
  • а потом мы выйдем на площадь императора Макса Йозефа (Max-Joseph Platz), на которой осмотрим памятник Максу Йозефу (Max-JosephMonument), здание Баварского национального оперного театра (Nationalteater), здание новой резиденции (Residenz) — королевской династии Виттельсбахов и здание бывшего Главпочтамта;
  • потом мы пройдём на Одеонсплатц (Odeonsplatz), где осмотрим Аркаду полководцев (Feldherrnhalle) и Церковь св. Каэтана (Театинеркира) (St. Kajetan (Theatinerkirche)), с заходом вовнутрь.
  • Здесь наша экскурсия ⛳ заканчивается.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
  • Если группа больше 7 человек, то стоимость туров по запросу.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Пешеходная экскурсия по Мюнхену
Пешеходная экскурсия по Мюнхену
Пешеходная экскурсия по Мюнхену
Пешеходная экскурсия по Мюнхену

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ступников Е.
Ступников Е.
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