Экскурсия по Мюнхену начинается на главной площади Мюнхена - Мариенплятц, в течении столетий выполнявшей функции рыночной площади Мюнхена. Главным архитектурным акцентом площади Мариенпляц является Новая Ратуша, мы знакомимся с богатым внутренним и внешним убранством здания, посещаем один из внутренних двориков.

Затем направимся в самую старую часть города, помещаем церковь ⛪ Старого Петра, как самую любимую жителями приходскую церковь города. Виктуалиемаркт - душа Мюнхена, рынок, где можно побродить, полюбоваться фонтанчиками и сделать красивые 🤩 фотографии 📸, не останется без нашего внимания.

Мы выйдем к средневековой дороге, и направимся к первой резиденции правителей Баварии, увидим и самую маленькую площадь города и самый знаменитый пивной ресторан. Наше внимание привлекут постройки 16-17 столетия и конечно грандиозный дворцово-парковый ансамбль Резиденции.

Через живописные улочки подойдём и к главному кафедральному собору Мюнхена - Фрауэнкирхе, посетим собор, расскажем сказки, легенды, полюбуемся особенностями и своеобразием внутреннего убранства Фрауенкирхе. Затем на макете Мюнхена вспомним историю 📖 города, особенности средневекового города, значение Мюнхена как столицы ⭐️ баварского герцогства, курфюршества и королевства Баварии. Направимся к пешеходной улице Мюнхена, одной из первых подобных в Европе, остановимся у входа в музей 🖼 охоты и рыболовства, а также посетим церковь Михаэльскирхе, ставшей одним из самых ярких примеров эпохи Возрождения в Баварии. Заглянем во внутренние залы и живописный дворик ресторана Августинерброй, монахи этого ордена варили пиво с 1328 года. Направляясь к входным воротам Карстор зайдем в Гражданский зал - молитвенный зал Мюнхена, украшенный лепниной верхний зал.

Знакомство с площадью Карлплятц завершит нашу экскурсию ⛳ по Мюнхену.