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Пешеходная обзорная экскурсия по Мюнхену Первое знакомство

4.6
13 отзывов
Анна З.
Анна З. – Гид из Мюнхена
Мюнхен – официальная столица ⭐️ Баварии.

Средневековый город 🏙️, хранитель пивоваренных традиций.

Именно здесь каждый год проходит знаменитый фестиваль Октоберфест, куда приезжают люди со всех уголков земли, чтобы попробовать пиво из шести местных городских пивоварен.

Я приглашаю вас познакомиться с этим веселым городом поближе, узнать все его главные достопримечательности 🏛️, погулять по средневековым дорогам, побывать в самой старинной части и увидеть истинную душу Мюнхена.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €30 за человека

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Пешеходная обзорная экскурсия по Мюнхену Первое знакомство
Пешеходная обзорная экскурсия по Мюнхену Первое знакомство

Что вы увидите

  • Михаэльскирхе
  • Фрауэнкирхе
  • Мариенплятц
  • Виктуальенмаркт
  • Резиденция
  • дворик ресторана Августинерброй
  • Карлплятц
Экскурсия по Мюнхену начинается на главной площади Мюнхена - Мариенплятц, в течении столетий выполнявшей функции рыночной площади Мюнхена. Главным архитектурным акцентом площади Мариенпляц является Новая Ратуша, мы знакомимся с богатым внутренним и внешним убранством здания, посещаем один из внутренних двориков.
Затем направимся в самую старую часть города, помещаем церковь ⛪ Старого Петра, как самую любимую жителями приходскую церковь города. Виктуалиемаркт - душа Мюнхена, рынок, где можно побродить, полюбоваться фонтанчиками и сделать красивые 🤩 фотографии 📸, не останется без нашего внимания.
Мы выйдем к средневековой дороге, и направимся к первой резиденции правителей Баварии, увидим и самую маленькую площадь города и самый знаменитый пивной ресторан. Наше внимание привлекут постройки 16-17 столетия и конечно грандиозный дворцово-парковый ансамбль Резиденции.
Через живописные улочки подойдём и к главному кафедральному собору Мюнхена - Фрауэнкирхе, посетим собор, расскажем сказки, легенды, полюбуемся особенностями и своеобразием внутреннего убранства Фрауенкирхе. Затем на макете Мюнхена вспомним историю 📖 города, особенности средневекового города, значение Мюнхена как столицы ⭐️ баварского герцогства, курфюршества и королевства Баварии. Направимся к пешеходной улице Мюнхена, одной из первых подобных в Европе, остановимся у входа в музей 🖼 охоты и рыболовства, а также посетим церковь Михаэльскирхе, ставшей одним из самых ярких примеров эпохи Возрождения в Баварии. Заглянем во внутренние залы и живописный дворик ресторана Августинерброй, монахи этого ордена варили пиво с 1328 года. Направляясь к входным воротам Карстор зайдем в Гражданский зал - молитвенный зал Мюнхена, украшенный лепниной верхний зал.
Знакомство с площадью Карлплятц завершит нашу экскурсию ⛳ по Мюнхену.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Мариенпляц
Место завершения
🏁 Marienplatz
Пешеходная обзорная экскурсия по Мюнхену Первое знакомство
Пешеходная обзорная экскурсия по Мюнхену Первое знакомство
Пешеходная обзорная экскурсия по Мюнхену Первое знакомство
Пешеходная обзорная экскурсия по Мюнхену Первое знакомство

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Анна З.
Анна З.
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13 отзывов оставили туристы

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