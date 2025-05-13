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10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Новый музей Акрополя: путешествие в сердце античной Греции
Погрузитесь в историю Древней Греции с эксклюзивной экскурсией в Новый музей Акрополя. Откройте для себя мир античных сокровищ и архитектурных шедевров
Начало: В районе метро Акрополь
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
€108
€120 за всё до 6 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на мыс Сунио
Отправляйтесь в увлекательное путешествие на мыс Сунио, где вас ждут древние руины и живописные виды. Узнайте больше о древнегреческой культуре
Сегодня в 08:30
2 июн в 08:00
€301
€334 за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная прогулка по Афинам
Афины - город, где всё началось! Откройте для себя древние памятники, философию и традиционные танцы на индивидуальной экскурсии
4 июн в 08:00
5 июн в 13:00
€152
€160 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия13 мая 2025Все было супер, очень интересный рассказ и классный маршрут. Особое спасибо за то, что учли все наши пожелания по времени, в итоге получилась замечательная поездка без толп туристов
- ННаталия11 мая 2025Эта экскурсия стала для нас настоящим сюрпризом — мы ожидали просто красивую локацию у моря, но получили целое маленькое путешествие
- ЕЕлена22 марта 2025Ездили на длительную экскурсию с Александром, потрясающая подача информации и познавательная экскурсия, очень рекомендую!
- EEvgenia9 февраля 2025Хотелось бы поблагодарить Александра за прекрасную экскурсию по музею и археологическому комплексу Акрополис. Несмотря на то, что уже 27 лет
- ММарина22 октября 2024Экскурсия по музею Акрополя с Александром очень понравилась - содержательно, интересно, хорошо организован и продуман маршрут. Такую экскурсию очень полезно посетить перед посещением Акрополя, тогда многое на Акрополе стянет понятнее и интереснее.
- ЛЛариса9 октября 2024Большое спасибо за экскурсию, интересно и содержательно! 💯
- ААндрей7 сентября 2024Очень понравилась экскурсия много новой и полезной информации и очень нестандартный маршрут, 3 часа пролетели непринуждённо, несмотря на +31. Город благодаря Марине открылся в совершенно новом ракурсе!!!!
- ППавел27 июня 2024a great excursion with visits to unusual places without crowds of tourists and stunning views. отличная экскурсия с посещением необычных мест без толп туристов и потрясающими видами.
Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Скидки»
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