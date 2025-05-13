Экскурсии со скидкой в Афинах до 10%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Афинах на русском языке, цены от €108, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Новый музей Акрополя
Пешая
1.5 часа
-
10%
24 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Новый музей Акрополя: путешествие в сердце античной Греции
Погрузитесь в историю Древней Греции с эксклюзивной экскурсией в Новый музей Акрополя. Откройте для себя мир античных сокровищ и архитектурных шедевров
Начало: В районе метро Акрополь
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
€108€120 за всё до 6 чел.
Путешествие на мыс Сунио
На машине
4.5 часа
-
10%
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на мыс Сунио
Отправляйтесь в увлекательное путешествие на мыс Сунио, где вас ждут древние руины и живописные виды. Узнайте больше о древнегреческой культуре
Сегодня в 08:30
2 июн в 08:00
€301€334 за всё до 4 чел.
Это Афины
Пешая
2.5 часа
-
5%
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная прогулка по Афинам
Афины - город, где всё началось! Откройте для себя древние памятники, философию и традиционные танцы на индивидуальной экскурсии
4 июн в 08:00
5 июн в 13:00
€152€160 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    13 мая 2025
    Путешествие на мыс Сунио
    Все было супер, очень интересный рассказ и классный маршрут. Особое спасибо за то, что учли все наши пожелания по времени, в итоге получилась замечательная поездка без толп туристов
  • Н
    Наталия
    11 мая 2025
    Путешествие на мыс Сунио
    Эта экскурсия стала для нас настоящим сюрпризом — мы ожидали просто красивую локацию у моря, но получили целое маленькое путешествие
    читать дальше

    с глубоким погружением в культуру и историю. По дороге к мысу Сунион, Александр всё время рассказывал интересные вещи. Не просто про сам храм Посейдона, а вообще про всю Аттику, древние дороги, жизнь в пригородах Афин, античные традиции. Чувствовалось, что он влюблён в своё дело и слушать его было одно удовольствие. Когда приехали к храму — виды, конечно, сногсшибательные. Очень атмосферное место! А финальный штрих — заезд в уютную таверну с отличной едой с видом на море. Экскурсия оставила мощное впечатление — однозначно будем рекомендовать друзьям!

  • Е
    Елена
    22 марта 2025
    Путешествие на мыс Сунио
    Ездили на длительную экскурсию с Александром, потрясающая подача информации и познавательная экскурсия, очень рекомендую!
  • E
    Evgenia
    9 февраля 2025
    Новый музей Акрополя
    Хотелось бы поблагодарить Александра за прекрасную экскурсию по музею и археологическому комплексу Акрополис. Несмотря на то, что уже 27 лет
    читать дальше

    живу на Кипре и конечно историю Греции знаю довольно хорошо, узнала очень много новой информации и интересных фактов. Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Очень советую брать данную экскурсию с данным гидом, однозначно не пожалеете!

    Хотелось бы поблагодарить Александра за прекрасную экскурсию по музею и археологическому комплексу Акрополис. Несмотря на то
  • М
    Марина
    22 октября 2024
    Новый музей Акрополя
    Экскурсия по музею Акрополя с Александром очень понравилась - содержательно, интересно, хорошо организован и продуман маршрут. Такую экскурсию очень полезно посетить перед посещением Акрополя, тогда многое на Акрополе стянет понятнее и интереснее.
  • Л
    Лариса
    9 октября 2024
    Новый музей Акрополя
    Большое спасибо за экскурсию, интересно и содержательно! 💯
  • А
    Андрей
    7 сентября 2024
    Это Афины
    Очень понравилась экскурсия много новой и полезной информации и очень нестандартный маршрут, 3 часа пролетели непринуждённо, несмотря на +31. Город благодаря Марине открылся в совершенно новом ракурсе!!!!
  • П
    Павел
    27 июня 2024
    Это Афины
    a great excursion with visits to unusual places without crowds of tourists and stunning views. отличная экскурсия с посещением необычных мест без толп туристов и потрясающими видами.
    a great excursion with visits to unusual places without crowds of tourists and stunning viewsa great excursion with visits to unusual places without crowds of tourists and stunning viewsa great excursion with visits to unusual places without crowds of tourists and stunning views

Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Скидки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Афинах
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Новый музей Акрополя
  2. Путешествие на мыс Сунио
  3. Это Афины
Какие места ещё посмотреть в Афинах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Самое главное
  2. Акрополь
  3. Парфенон
  4. Эрехтейон
  5. Плака и Монастираки
  6. Театр Диониса
  7. Монастираки
  8. Площадь Синтагма
  9. Арка Адриана
  10. Церковь Святого Николая
Сколько стоит экскурсия по Афинам в мае 2025
Сейчас в Афинах в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 108 до 301 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Скидки в Афинах на экскурсии — сразу и без всяких промокодов и купонов %🔥%. Успейте забронировать до конца акции по низкой стоимости со скидкой до 10%!. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль 2025