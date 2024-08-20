На Рождество – экскурсии в Салониках

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Салониках на русском языке, цены от €179. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Морской круиз вдоль побережья Афона
1 отзыв
8 часов
Круиз
Уникальный круиз по Святой Горе Афон с индивидуальным гидом
Уникальная возможность увидеть монастыри Святой Горы Афон с борта корабля. Погрузитесь в историю и узнайте о жизни монахов
Начало: У вашего отеля
10 сен в 06:00
11 сен в 06:00
290 за всё до 3 чел.
Еврейское наследие города Салоники
Пешая
5 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Еврейское наследие города Салоники
Осмыслить историю и культуру Салоник, а также их связь с многотысячным еврейским народом
Сегодня в 20:30
Завтра в 08:00
179 за всё до 5 чел.
Вергина: погрузиться в мир Древней Македонии
Пешая
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Вергина: погрузиться в мир Древней Македонии
В часе езды от Салоников находится Вергина - место археологических открытий. Вы увидите гробницу отца Александра Великого, дворец и античный театр
Начало: В Вергине
Завтра в 08:00
10 сен в 14:00
299 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Яков
    20 августа 2024
    Еврейское наследие города Салоники
    Содержательная, интересная и комфортная прогулка по красивому городу. Гид рассказывает много фактов даже шире, чем история еврейской.
    Содержательная, интересная и комфортная прогулка по красивому городу. Гид рассказывает много фактов даже шире, чем история еврейскойСодержательная, интересная и комфортная прогулка по красивому городу. Гид рассказывает много фактов даже шире, чем история еврейской
  • Н
    Наталия
    10 августа 2024
    Еврейское наследие города Салоники
    Илья, спасибо за чудесную экскурсию! Почерпнули много интересного, увидели много удивительного. Благодаря вам и вашей любви к истории ваших города
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    и страны и вашему терпению с нашей сумбурной группой, мы чуть-чуть продвинулись по дороге узнавания и погружения в этот многовековой и многослойный колодец истории этой замечательной страны. Будем еще с Вами ездить на другие экскурсии с удовольствием!

  • С
    Стелла
    27 июля 2024
    Еврейское наследие города Салоники
    Экскурсия с гидом Илиасом была просто незабываемой! Илиас отлично знает историю этого удивительного города и поделился с нами увлекательными рассказами
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    о его еврейском наследии. Мы посетили уникальные места, которые раскрыли перед нами богатую культуру и историю евреев в Салониках. Благодаря профессионализму и страсти Илиаса к своей работе, экскурсия стала ярким опытом, который навсегда останется в наших сердцах. Рекомендую всем, кто хочет погрузиться в удивительный мир этого захватывающего города!

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  • Е
    Евгений
    12 июля 2024
    Вергина: погрузиться в мир Древней Македонии
    Очень довольны что посетили данную экскурсию. Не знали что в окрестностях Салоник есть такое интересное место как Вергина - раскопки
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    дворца Филиппа 2, погребальный курган превращенный в музей, с полностью сохранившейся могилой царя и отличный современный музей, построенный рядом. Все это открылось довольно недавно, видимо поэтому пока еще не известно в России. Для любителей истории и древности - однозначно обязательно к посещению. Гиду большое спасибо!

    Очень довольны что посетили данную экскурсию. Не знали что в окрестностях Салоник есть такое интересное местоОчень довольны что посетили данную экскурсию. Не знали что в окрестностях Салоник есть такое интересное местоОчень довольны что посетили данную экскурсию. Не знали что в окрестностях Салоник есть такое интересное местоОчень довольны что посетили данную экскурсию. Не знали что в окрестностях Салоник есть такое интересное местоОчень довольны что посетили данную экскурсию. Не знали что в окрестностях Салоник есть такое интересное место
  • А
    Анатолий
    18 октября 2022
    Морской круиз вдоль побережья Афона
    Большое спасибо Никосу Леонову за интересный рассказ и отличную организацию поездки!

Ответы на вопросы от путешественников по Салоникам в категории «На Рождество»

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  1. Морской круиз вдоль побережья Афона
  2. Еврейское наследие города Салоники
  3. Вергина: погрузиться в мир Древней Македонии
Сколько стоит экскурсия по Салоникам в сентябре 2024
Сейчас в Салониках в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 179 до 299. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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