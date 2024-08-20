8 часов
Круиз
Уникальный круиз по Святой Горе Афон с индивидуальным гидом
Уникальная возможность увидеть монастыри Святой Горы Афон с борта корабля. Погрузитесь в историю и узнайте о жизни монахов
Начало: У вашего отеля
10 сен в 06:00
11 сен в 06:00
€290 за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Еврейское наследие города Салоники
Осмыслить историю и культуру Салоник, а также их связь с многотысячным еврейским народом
Сегодня в 20:30
Завтра в 08:00
€179 за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Вергина: погрузиться в мир Древней Македонии
В часе езды от Салоников находится Вергина - место археологических открытий. Вы увидите гробницу отца Александра Великого, дворец и античный театр
Начало: В Вергине
Завтра в 08:00
10 сен в 14:00
€299 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯков20 августа 2024Содержательная, интересная и комфортная прогулка по красивому городу. Гид рассказывает много фактов даже шире, чем история еврейской.
- ННаталия10 августа 2024Илья, спасибо за чудесную экскурсию! Почерпнули много интересного, увидели много удивительного. Благодаря вам и вашей любви к истории ваших города
- ССтелла27 июля 2024Экскурсия с гидом Илиасом была просто незабываемой! Илиас отлично знает историю этого удивительного города и поделился с нами увлекательными рассказами
- ЕЕвгений12 июля 2024Очень довольны что посетили данную экскурсию. Не знали что в окрестностях Салоник есть такое интересное место как Вергина - раскопки
- ААнатолий18 октября 2022Большое спасибо Никосу Леонову за интересный рассказ и отличную организацию поездки!
Ответы на вопросы от путешественников по Салоникам в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Салоникам в сентябре 2024
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