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и страны и вашему терпению с нашей сумбурной группой, мы чуть-чуть продвинулись по дороге узнавания и погружения в этот многовековой и многослойный колодец истории этой замечательной страны. Будем еще с Вами ездить на другие экскурсии с удовольствием!