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Национальный парк Мтирала

Dreams T.
Dreams T. – Гид из Батуми
Национальный парк Мтирала
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • $57 за экскурсию

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Национальный парк Мтирала
Национальный парк Мтирала

Что вы увидите

  • Национальный парк Мтирала
Национальный парк 🌳 Мтирала - природный на территории Аджарии - в Кобулетском муниципалитете, на восток от приморского поселка Чакви. Расположен очень близко к Батуми и является самой интересной достопримечательностью 🏛️ в окрестностях этого города, конкурируя с батумским ботаническим садом.
Мтирала - это сырые субтропические горы ⛰️ с озерцами и водопадами. Он расположен на одноименном скальном массиве, высота которого равняется 1761 метру над уровнем моря 🌊. Местные жители называют массив «плачущей горой», из-за того, что он практически круглый год окутан туманом
Природный парк Мтирала знаменит своей растительностью – рощей самшита и реликтовым колхидским лесом с уникальными видами растений. Специалисты считают, что на Земле это практически единственное место, где встречается такая редкая и неповторимая флора. Еще одной достопримечательностью скального массива Мтирала являются лечебные минеральные источники и родники с кристально чистой водой.
Кроме этого, на территории парка расположена маленькая деревенька со старинными домами XIX века, сохранившими свой первоначальный облик в течение двухсот лет.
Экскурсионный маршрут по Национальному парку, как правило, включает в себя посещение ущелья реки Чаквис Цкали, пешеходный подъем к водопаду с целью полюбоваться с высоты живописными окрестностями заповедника. На поляне неподалеку от водопада можно покататься на лошадях и устроить небольшой пикник.
Наш маршрут начнется в ущелье реки Чаквисцкали. По туристической эко-тропе мы пройдем, горным серпантином, все терассы-уровни парка – колхидский лес, каштановый лес, лиственничный лес, самшитовые рощи. По пути заглянем в древнее селение из каштановых домов, которым несколько сотен лет.
Мы ознакомимся с бытом этой колхидской деревни, посетим высокогорную пасеку, а затем поднимемся к водопаду и горному озеру, где искупаемся в кристально чистой воде и устроим пикник из блюд аджарской кухни 🥧, зажарим настоящий грузинский шашлык.
Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Комфортабельный транспорт
  • Фотосессия
Что не входит
  • Дополнительные сборы за ресторан
Начало и место завершения
🚩 Ул. Руставели 59 Батуми, Грузия
Национальный парк Мтирала
Национальный парк Мтирала
Национальный парк Мтирала
Национальный парк Мтирала
Национальный парк Мтирала
Национальный парк Мтирала
Национальный парк Мтирала
Национальный парк Мтирала
Национальный парк Мтирала

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Dreams T.
Dreams T.
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