Национальный парк 🌳 Мтирала - природный на территории Аджарии - в Кобулетском муниципалитете, на восток от приморского поселка Чакви. Расположен очень близко к Батуми и является самой интересной достопримечательностью 🏛️ в окрестностях этого города, конкурируя с батумским ботаническим садом.

Мтирала - это сырые субтропические горы ⛰️ с озерцами и водопадами. Он расположен на одноименном скальном массиве, высота которого равняется 1761 метру над уровнем моря 🌊. Местные жители называют массив «плачущей горой», из-за того, что он практически круглый год окутан туманом

Природный парк Мтирала знаменит своей растительностью – рощей самшита и реликтовым колхидским лесом с уникальными видами растений. Специалисты считают, что на Земле это практически единственное место, где встречается такая редкая и неповторимая флора. Еще одной достопримечательностью скального массива Мтирала являются лечебные минеральные источники и родники с кристально чистой водой.

Кроме этого, на территории парка расположена маленькая деревенька со старинными домами XIX века, сохранившими свой первоначальный облик в течение двухсот лет.

Экскурсионный маршрут по Национальному парку, как правило, включает в себя посещение ущелья реки Чаквис Цкали, пешеходный подъем к водопаду с целью полюбоваться с высоты живописными окрестностями заповедника. На поляне неподалеку от водопада можно покататься на лошадях и устроить небольшой пикник.

Наш маршрут начнется в ущелье реки Чаквисцкали. По туристической эко-тропе мы пройдем, горным серпантином, все терассы-уровни парка – колхидский лес, каштановый лес, лиственничный лес, самшитовые рощи. По пути заглянем в древнее селение из каштановых домов, которым несколько сотен лет.

Мы ознакомимся с бытом этой колхидской деревни, посетим высокогорную пасеку, а затем поднимемся к водопаду и горному озеру, где искупаемся в кристально чистой воде и устроим пикник из блюд аджарской кухни 🥧, зажарим настоящий грузинский шашлык.