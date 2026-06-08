Мои заказы

Экскурсии в Колхидский лес из Батуми

Найдено 3 экскурсии в категории «Колхидский лес» в Батуми, цены от €140. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Велотур по национальному парку Мтирала
На велосипеде
6 часов
74 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Велотур по национальному парку Мтирала
Забудьте о суете города и отправьтесь в захватывающее путешествие по дорожкам Национального парка Мтирала
Начало: В районе Макдональдс, Магнолия
«Немного прогулявшись по верхним участкам Мтиралы, мы начнем спускаться на велосипедах с горы, проезжая по дорожкам древнего колхидского леса»
10 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от €155 за всё до 3 чел.
Мир за стенами Мачахельского ущелья
На машине
8 часов
58 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Мир за стенами Мачахельского ущелья
Приключение в Мачахельское ущелье - это не просто экскурсия, это погружение в древние традиции и неповторимые пейзажи Аджарии
Начало: В вашем месте проживания
Сегодня в 17:00
Завтра в 11:00
от €140 за всё до 2 чел.
День на склоне горы Мтирала: водопады, мандариновый сад и мастер-класс
Пешая
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 15 чел.
День на склоне горы Мтирала: водопады, мандариновый сад и мастер-класс
Разобраться во флоре и фауне Колхидского леса и отведать хачапури собственного приготовления
«Прогулка по Колхидскому лесу (5–7 км)»
Завтра в 10:00
31 авг в 10:00
от €180 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Карина
Велотур по национальному парку Мтирала
Ездили сегодня на экскурсию с прекрасным, душевным, и знающим историю этих краев гидом Зазой!
Экскурсия началась с прогулки по тропам к
читать дальшеуменьшить

очень красивым озеру, в котором при желании можно искупаться, а далее к водопаду, который охлаждает после подъемов по горным тропам. Маршрут занял около 5км.
Далее остановились на вкусный обед в ресторанчике с красивым видом на горную реку. И в конце прокатились с ветерком на велосипедах по серпантину с горы около 14 км.
Зарядились позитивными эмоциями, и получили яркие впечатления! Благодарим нашего гида Зазу за этот день!

Ездили сегодня на экскурсию с прекрасным, душевным, и знающим историю этих краев гидом Зазой!
Ездили сегодня на экскурсию с прекрасным, душевным, и знающим историю этих краев гидом Зазой!
Ездили сегодня на экскурсию с прекрасным, душевным, и знающим историю этих краев гидом Зазой!
Ездили сегодня на экскурсию с прекрасным, душевным, и знающим историю этих краев гидом Зазой!+5
Ездили сегодня на экскурсию с прекрасным, душевным, и знающим историю этих краев гидом Зазой!
Ездили сегодня на экскурсию с прекрасным, душевным, и знающим историю этих краев гидом Зазой!
Ездили сегодня на экскурсию с прекрасным, душевным, и знающим историю этих краев гидом Зазой!
Ездили сегодня на экскурсию с прекрасным, душевным, и знающим историю этих краев гидом Зазой!
Ездили сегодня на экскурсию с прекрасным, душевным, и знающим историю этих краев гидом Зазой!
Вам был полезен этот отзыв?
Сергей
Мир за стенами Мачахельского ущелья
Мы выбрали этот маршрут, т. к. он хорош для любителей природы, уставших от жизни в городе (прекрасные виды, реки, водопады,
читать дальшеуменьшить

лес). Поездкой с Фёдором остались очень довольны. Самое главное, что он из тех людей, которые искренне стараются делать своё дело наилучшим образом. Поэтому мы чувствовали его заботу и желание дать максимум приятных впечатлений участникам экскурсии. Поездка длилась весь день, но была для нас интересной и неутомительной. Федор прекрасно знает этот маршрут, а его как гида уже знают и доброжелательно встречают живущие здесь местные люди. Важно отметить, что он очень опытный водитель, поэтому с ним ехать по горным дорогам спокойно. Приятно также, что Фёдор был деликатен, старался учитывать наши пожелания, не торопил нас, чтобы любой ценой всё уместить в рамки заявленного времени экскурсии. Рекомендуем его с чистой совестью!

Мы выбрали этот маршрут, т. к. он хорош для любителей природы, уставших от жизни в городе
Мы выбрали этот маршрут, т. к. он хорош для любителей природы, уставших от жизни в городе
Мы выбрали этот маршрут, т. к. он хорош для любителей природы, уставших от жизни в городе
Мы выбрали этот маршрут, т. к. он хорош для любителей природы, уставших от жизни в городе+5
Мы выбрали этот маршрут, т. к. он хорош для любителей природы, уставших от жизни в городе
Мы выбрали этот маршрут, т. к. он хорош для любителей природы, уставших от жизни в городе
Мы выбрали этот маршрут, т. к. он хорош для любителей природы, уставших от жизни в городе
Мы выбрали этот маршрут, т. к. он хорош для любителей природы, уставших от жизни в городе
Мы выбрали этот маршрут, т. к. он хорош для любителей природы, уставших от жизни в городе
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Велотур по национальному парку Мтирала
Здравствуйте! Это была великолепная экскурсия! Мы с сыном (12 лет) отдыхали в начале марта в Батуми. Невероятный гид Заза разнообразил
читать дальшеуменьшить

наше времяпрепровождения. Реально знающий гид, который отлично знает русский. Интересно и увлекательно рассказывал и отвечал на все вопросы, даже ребенку было интересно! Насыщенная экскурсия: забрал нас точно во время, отвез в парк на автомобиле (мы были сами), всю дорогу увлекательно рассказывал, далее нелегкая но очень увлекательная прогулка по весеннему лесу к водопаду- он очень красивый, затем к озеру, потом были велосипеды- эмоций не передать от красоты! Везде он помогал и рассказывал! И завершили все вкусным обедом с последующей доставкой до дома! Однозначно всем советую! это не просто экскурсия- это теплые интересные беседы с хорошими положительными эмоциями! Гиду отдельное спасибо! Было здорово!

Здравствуйте! Это была великолепная экскурсия! Мы с сыном (12 лет) отдыхали в начале марта в Батуми.
Здравствуйте! Это была великолепная экскурсия! Мы с сыном (12 лет) отдыхали в начале марта в Батуми.
Здравствуйте! Это была великолепная экскурсия! Мы с сыном (12 лет) отдыхали в начале марта в Батуми.
Здравствуйте! Это была великолепная экскурсия! Мы с сыном (12 лет) отдыхали в начале марта в Батуми.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Мир за стенами Мачахельского ущелья
Нашей путеводной звездой по Мачахельскому ущелью был Федор. Удобный и комфортабельный минивэн, плавное вождение и самое главное - friendly and
читать дальшеуменьшить

professional guide - достоинства этой поездки! 8 часов экскурсии быстро пролетели за интересным сопровождением по аутентичным местам Аджарии. Эрудированность нашего гида, его экскурс в историю, легкая подача информации нам очень понравились. Рекомендую всем!

Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина
Велотур по национальному парку Мтирала
Я бы назвала эту экскурсию триатлоном)))) и пешая на подъём к водопаду и возможность искупаться в озере с леденящей водой и обратно на велосипеде по серпантину. Однозначно рекомендую!
Я бы назвала эту экскурсию триатлоном)))) и пешая на подъём к водопаду и возможность искупаться в
Я бы назвала эту экскурсию триатлоном)))) и пешая на подъём к водопаду и возможность искупаться в
Я бы назвала эту экскурсию триатлоном)))) и пешая на подъём к водопаду и возможность искупаться в
Я бы назвала эту экскурсию триатлоном)))) и пешая на подъём к водопаду и возможность искупаться в+2
Я бы назвала эту экскурсию триатлоном)))) и пешая на подъём к водопаду и возможность искупаться в
Я бы назвала эту экскурсию триатлоном)))) и пешая на подъём к водопаду и возможность искупаться в
Вам был полезен этот отзыв?
В
Мир за стенами Мачахельского ущелья
Отличная экскурсия.
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Мир за стенами Мачахельского ущелья
Прекрасная поездка по маршруту!
Федор приятный, образованный человек, с ним было очень комфортно в общение.
Машина чистая, просторная, Федор водит очень плавно, нас не укачивало, мы все успевали рассмотреть. Был обещанный вкуснейший обед на форелевой ферме! Искренне рекомендую Федора как гида!
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Велотур по национальному парку Мтирала
Посетили экскурсию с Робертом. Началось все с того, что я забыла указать, что в группе будет ребенок 8 лет. Соответственно
читать дальшеуменьшить

велосипеды были подготовлены для взрослых. Но вопрос оперативно решился, Роберт раздобыл велосипед нужного размера)
Экскурсия получилась очень насыщенной. В течение поездки гид рассказывал о жизни грузин, о традициях, виноделии, отвечал на наши вопросы, шутил. Обстановка легкая и непренужденная. Пешая часть экскурсии включала в себя поход к водопаду и горному озеру. Робер терпеливо ожидал, когда мы везде накупаемся)) После пешей части нас ждал вкусный обед. А затем - завершение маршрута на велосипедах. День получился просто замечательным, мы в восторге от грузинской природы и от грузинского гостеприимства!

Вам был полезен этот отзыв?
Роман
Треккинг на гору Мтирала
Прошли 20 км за день, поднялись на высоту 1300 над уровнем моря! По идее мы должны были узреть с высоты
читать дальшеуменьшить

всё Батуми и другие виды. Но в этот день был туман. По сути мы были в облаке. Зато было не жарко. Самоооценка повысились.. Мы шмогли. .

Прошли 20 км за день, поднялись на высоту 1300 над уровнем моря! По идее мы должны
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Велотур по национальному парку Мтирала
Были на экскурсии с Робертом в середине июля (2 чел.). Нам очень понравилось. Прошли пешим маршрутом по парку с несколькими
читать дальшеуменьшить

остановками, затем был спуск на велосипедах по дороге вдоль живописного парка. Роберт рассказал нам историю Батуми пока ехали до парка. Хороший вариант активности, чтобы познакомиться с красотой Грузии, я рада что нашла именно велоэкскурсию. Рекомендую тем, кто любит активный отдых, а формат малой группы это очень комфотрно и удобно.

Были на экскурсии с Робертом в середине июля (2 чел.). Нам очень понравилось. Прошли пешим маршрутом
Были на экскурсии с Робертом в середине июля (2 чел.). Нам очень понравилось. Прошли пешим маршрутом
Были на экскурсии с Робертом в середине июля (2 чел.). Нам очень понравилось. Прошли пешим маршрутом
Были на экскурсии с Робертом в середине июля (2 чел.). Нам очень понравилось. Прошли пешим маршрутом+1
Были на экскурсии с Робертом в середине июля (2 чел.). Нам очень понравилось. Прошли пешим маршрутом
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 133 отзыва в Батуми в категории "Колхидский лес"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Колхидский лес»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Батуми
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Велотур по национальному парку Мтирала;
  2. Мир за стенами Мачахельского ущелья;
  3. День на склоне горы Мтирала: водопады, мандариновый сад и мастер-класс.
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Горная Аджария;
  2. Мартвильский каньон;
  3. Площадь Пьяцца;
  4. Старый город;
  5. Площадь Европы;
  6. Набережная;
  7. Канатная дорога «Арго»;
  8. Водопад и мост Махунцети;
  9. Каньон Окаце;
  10. Статуя «Али и Нино».
Сколько стоит экскурсия по Батуми в августе 2026
Сейчас в Батуми в категории "Колхидский лес" можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 180. Туристы уже оставили гидам 133 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Батуми на 2026 год по теме «Колхидский лес», 133 ⭐ отзыва, цены от €140. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь