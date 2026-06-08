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наше времяпрепровождения. Реально знающий гид, который отлично знает русский. Интересно и увлекательно рассказывал и отвечал на все вопросы, даже ребенку было интересно! Насыщенная экскурсия: забрал нас точно во время, отвез в парк на автомобиле (мы были сами), всю дорогу увлекательно рассказывал, далее нелегкая но очень увлекательная прогулка по весеннему лесу к водопаду- он очень красивый, затем к озеру, потом были велосипеды- эмоций не передать от красоты! Везде он помогал и рассказывал! И завершили все вкусным обедом с последующей доставкой до дома! Однозначно всем советую! это не просто экскурсия- это теплые интересные беседы с хорошими положительными эмоциями! Гиду отдельное спасибо! Было здорово!