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до 8 чел.
Велотур по национальному парку Мтирала
Забудьте о суете города и отправьтесь в захватывающее путешествие по дорожкам Национального парка Мтирала
Начало: В районе Макдональдс, Магнолия
«Немного прогулявшись по верхним участкам Мтиралы, мы начнем спускаться на велосипедах с горы, проезжая по дорожкам древнего колхидского леса»
10 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от €155 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Мир за стенами Мачахельского ущелья
Приключение в Мачахельское ущелье - это не просто экскурсия, это погружение в древние традиции и неповторимые пейзажи Аджарии
Начало: В вашем месте проживания
Сегодня в 17:00
Завтра в 11:00
от €140 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
День на склоне горы Мтирала: водопады, мандариновый сад и мастер-класс
Разобраться во флоре и фауне Колхидского леса и отведать хачапури собственного приготовления
«Прогулка по Колхидскому лесу (5–7 км)»
Завтра в 10:00
31 авг в 10:00
от €180 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Ездили сегодня на экскурсию с прекрасным, душевным, и знающим историю этих краев гидом Зазой!
Экскурсия началась с прогулки по тропам к
Экскурсия началась с прогулки по тропам к
+5
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Мы выбрали этот маршрут, т. к. он хорош для любителей природы, уставших от жизни в городе (прекрасные виды, реки, водопады,
+5
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Л
Здравствуйте! Это была великолепная экскурсия! Мы с сыном (12 лет) отдыхали в начале марта в Батуми. Невероятный гид Заза разнообразил
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С
Нашей путеводной звездой по Мачахельскому ущелью был Федор. Удобный и комфортабельный минивэн, плавное вождение и самое главное - friendly and
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Я бы назвала эту экскурсию триатлоном)))) и пешая на подъём к водопаду и возможность искупаться в озере с леденящей водой и обратно на велосипеде по серпантину. Однозначно рекомендую!
+2
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В
Отличная экскурсия.
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Прекрасная поездка по маршруту!
Федор приятный, образованный человек, с ним было очень комфортно в общение.
Машина чистая, просторная, Федор водит очень плавно, нас не укачивало, мы все успевали рассмотреть. Был обещанный вкуснейший обед на форелевой ферме! Искренне рекомендую Федора как гида!
Федор приятный, образованный человек, с ним было очень комфортно в общение.
Машина чистая, просторная, Федор водит очень плавно, нас не укачивало, мы все успевали рассмотреть. Был обещанный вкуснейший обед на форелевой ферме! Искренне рекомендую Федора как гида!
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Посетили экскурсию с Робертом. Началось все с того, что я забыла указать, что в группе будет ребенок 8 лет. Соответственно
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Прошли 20 км за день, поднялись на высоту 1300 над уровнем моря! По идее мы должны были узреть с высоты
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Е
Были на экскурсии с Робертом в середине июля (2 чел.). Нам очень понравилось. Прошли пешим маршрутом по парку с несколькими
+1
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Всего 133 отзыва в Батуми в категории "Колхидский лес"
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Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Колхидский лес»
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Сейчас в Батуми в категории "Колхидский лес" можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 180. Туристы уже оставили гидам 133 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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