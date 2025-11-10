Парк «6 Мая». Зелёный оазис, где звенят детские голоса, слышны рокот фонтана и пение птиц. Вы полюбуетесь озером Нуригель и отдохнёте под тенью деревьев у воды.
Площадь Европы. Рассматривая величественную статую Медеи, вы узнаете о связи Грузии с Древней Грецией.
Старые кварталы. В них скрываются тематические бары и винные магазины, сувенирные лавки и шоурумы грузинских дизайнеров, кофейни и магазинчик с лучшей в городе пахлавой — наши гиды покажут вам все секретные места.
Площадь Пьяцца. Вы погрузитесь в размеренный ритм местных: обычно здесь неспешно попивают кофе, наслаждаются живой музыкой и ведут беседы.
Турецкий квартал. Вы увидите действующую мечеть Орта-Джами и раскроете, почему в грузинском прибрежном городе пьют кофе по-турецки и едят пахлаву.
Театральная площадь. Мы поясним, как здесь оказался совсем не типичный для Грузии фонтан «Посейдон».
Старый бульвар. Вы полюбуетесь вековыми экзотическими деревьями и поющими фонтанами.
Набережная. Гуляя по ней, вы увидите башню «Алфавит», колесо обозрения, Морской вокзал и футуристическую скульптуру «Али и Нино».
Организационные детали
Ограничение по возрасту 5+
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина — ваша команда гидов в Батуми
Провели экскурсии для 44 туристов
Меня зовут Катерина, я профессионально занимаюсь туризмом с 2006 года. Отправила отдыхать более 5000 человек, создала более 1000 авторских программ туров в самые разные уголки мира, сама объездила более 20 читать дальше
стран и однажды попала в Грузию. В 2016 году я создала в Батуми собственную туристическую компанию и работаю гидом в дружной команде.
Влюблённые в Грузию, мы восхищаемся её историей, культурой и народом и с радостью делимся своими знаниями, позитивом и добротой. Мы уверены, что познать Грузию можно через природу, воздух, воду, вино, вкуснейшую кухню, длинные застолья, улыбки местных жителей и бесконечные шутки, истории и разговоры с людьми, которые по-настоящему любят и ценят страну и её достояние. Для вас такими людьми будем мы, ведь мы знаем и любим своё дело. Приглашаем на наши экскурсии в компании профессионалов, создающих неповторимые путешествия по Грузии!