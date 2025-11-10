Батуми - это город, где каждый уголок дышит историей и современностью. Парк "6 Мая" с озером Нуригель, Площадь Европы с величественной статуей Медеи, старые кварталы с уютными кофейнями и сувенирными лавками - всё это создаёт уникальную атмосферу. Турецкий квартал и его традиции, Театральная площадь с фонтаном "Посейдон", а также знаменитая набережная с башней "Алфавит" и скульптурой "Али и Нино" делают Батуми незабываемым

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Парк «6 Мая». Зелёный оазис, где звенят детские голоса, слышны рокот фонтана и пение птиц. Вы полюбуетесь озером Нуригель и отдохнёте под тенью деревьев у воды.

Площадь Европы. Рассматривая величественную статую Медеи, вы узнаете о связи Грузии с Древней Грецией.

Старые кварталы. В них скрываются тематические бары и винные магазины, сувенирные лавки и шоурумы грузинских дизайнеров, кофейни и магазинчик с лучшей в городе пахлавой — наши гиды покажут вам все секретные места.

Площадь Пьяцца. Вы погрузитесь в размеренный ритм местных: обычно здесь неспешно попивают кофе, наслаждаются живой музыкой и ведут беседы.

Турецкий квартал. Вы увидите действующую мечеть Орта-Джами и раскроете, почему в грузинском прибрежном городе пьют кофе по-турецки и едят пахлаву.

Театральная площадь. Мы поясним, как здесь оказался совсем не типичный для Грузии фонтан «Посейдон».

Старый бульвар. Вы полюбуетесь вековыми экзотическими деревьями и поющими фонтанами.

Набережная. Гуляя по ней, вы увидите башню «Алфавит», колесо обозрения, Морской вокзал и футуристическую скульптуру «Али и Нино».

Организационные детали