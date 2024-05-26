Город Чиатура живописно расположился вдоль реки между гор. Раньше, чтобы добраться из одного района в другой, использовались многочисленные канатные дороги — вы прокатитесь на них и полюбуетесь видами. После отправимся к монастырю со столпом Кацхи — на самой его вершине стоит храм! Также посетим Граклиани — древнее поселение, музей Сталина и пещерный город Уплисцихе.

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Тбилиси — Граклиани (1 час в пути). Остановка на полчаса, чтобы осмотреть одно из древнейших поселений в мире возрастом 4000 лет. Его обнаружили при строительстве автобана и превратили в музей.

Граклиани — Гори (15–20 мин. в пути). При желании заглянем в музей Сталина. Здесь же можно побывать в древнем пещерном городе Уплисцихе (2-е тысячелетие до н. э.). На посещение уйдёт где-то час.

Гори — Чиатура (2 часа в пути). Поднимемся на разные станции канатки, откуда открываются шикарные виды на город и окрестности. На это стоит заложить примерно 2 часа.

Чиатура — Столп Кацхи (15–20 мин. в пути). Остановка на полчаса, чтобы полюбоваться монастырём и храмом на вершине одиночной скалы.

Столп Кацхи — Тбилиси (3 часа в пути)

Во время путешествия мы расскажем вам об Имеретии — регионе Грузии, в котором мы побываем. Поделимся интересными фактами обо всех посещаемых достопримечательностях и просто душевно пообщаемся!

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Поездка проходит на внедорожнике 4×4 Mitsubishi Delica или Mercedes ML

Дополнительные расходы (по желанию)