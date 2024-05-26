Чиатура - город канаток + столп Кацхи

Отправиться в горные места, побывать в центре раскопок и полюбоваться церквушкой на скале
Город Чиатура живописно расположился вдоль реки между гор.

Раньше, чтобы добраться из одного района в другой, использовались многочисленные канатные дороги — вы прокатитесь на них и полюбуетесь видами.

После отправимся к монастырю со столпом Кацхи — на самой его вершине стоит храм! Также посетим Граклиани — древнее поселение, музей Сталина и пещерный город Уплисцихе.
5
1 отзыв
Чиатура - город канаток + столп Кацхи
Чиатура - город канаток + столп Кацхи
Чиатура - город канаток + столп Кацхи
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Тбилиси — Граклиани (1 час в пути). Остановка на полчаса, чтобы осмотреть одно из древнейших поселений в мире возрастом 4000 лет. Его обнаружили при строительстве автобана и превратили в музей.

Граклиани — Гори (15–20 мин. в пути). При желании заглянем в музей Сталина. Здесь же можно побывать в древнем пещерном городе Уплисцихе (2-е тысячелетие до н. э.). На посещение уйдёт где-то час.

Гори — Чиатура (2 часа в пути). Поднимемся на разные станции канатки, откуда открываются шикарные виды на город и окрестности. На это стоит заложить примерно 2 часа.

Чиатура — Столп Кацхи (15–20 мин. в пути). Остановка на полчаса, чтобы полюбоваться монастырём и храмом на вершине одиночной скалы.

Столп Кацхи — Тбилиси (3 часа в пути)

Во время путешествия мы расскажем вам об Имеретии — регионе Грузии, в котором мы побываем. Поделимся интересными фактами обо всех посещаемых достопримечательностях и просто душевно пообщаемся!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Поездка проходит на внедорожнике 4×4 Mitsubishi Delica или Mercedes ML

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Музей Сталина — $10/чел.
  • Канатки — $5/чел.
  • Обед в ресторане — $15–20/чел.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В удобном вам месте в Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Юра
26 мая 2024
Ездили впятером с друзьями с гидом Бесо, остались очень довольны.
Бонусом Бесо за обедом научил нас произносить тосты и сам многократно продемонстрировал владение данным навыком)
Спасибо!
Горячо рекомендуем!
Ездили впятером с друзьями с гидом Бесо, остались очень довольны.

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