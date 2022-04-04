Что вас ожидает:

Грандиозные памятники и целебные воды

В начале, наш путь пройдет по современному автобану, через город Гори, центр древней провинции Грузии Шида Картли, где вы увидите грандиозные памятники сталинской эпохи, в том числе музей Сталина, который при желании можно будет посетить. После этого вы отправитесь в древний пещерный город, один из первых на территории Восточной Грузии. Скальный Уплисцихе возник в конце II — начале I тысячелетия до н. э., в его историческом пути были времена подъемов и спадов, а в XIX веке он был окончательно покинут. Сегодня это многослойный археологический объект, один из важнейших памятников грузинской культуры, который стоит посетить всем путешественникам, которые хотят лучше разобраться в древней истории грузинской земли.

Дорога через прекрасное в любое время года ущелье приведёт в Боржоми: вы погуляете по центру города и побываете в парке, где каждый год отдыхал император Николай II со своей семьей. Именно здесь вы сможете увидеть минеральный источник, бьющий из недр земли, и продегустируете воду «Боржоми», известную своими целебными свойствами. Углубившись в лес, в который переходит парк Боржоми, мы дойдем до так называемых «народных купален», известных ещё в XIX веке, где принимали ванны видные представители российской аристократии. Сейчас источники полностью реконструированы отельной сетью Crown Plaza. На обратном пути, в курортном поселке Ахалдаба, мы сможем пообедать в прекрасном ресторанчике, расположенном у источников с серной водой. А при желании, можно будет арендовать индивидуальный номер и расслабиться в прекрасно оборудованных купальнях!

Важная информация:

По маршруту тура «История и СПА-релакс», предусмотрены несколько вариантов посещения источников с термальной, сероводородной водой, пожалуйста, не забудьте взять с собой купальные принадлежности: