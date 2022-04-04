Древняя история и СПА-релакс

Эта автомобильная экскурсия построена на контрастах - вас ждёт погружение

Индивидуальная
Эта автомобильная экскурсия построена на контрастах — вас ждёт погружение в разные исторические эпохи и наблюдение за сменяющими друг друга природными зонами. Вы побываете в скальном городе Уплисцихе, одном из древнейших городов дохристианской Грузии, основанном в XI веке до н. э. Проедете по Боржомскому ущелью, увидите красивые природные пейзажи и прогуляетесь по Боржоми, где сможете окунуться в источники с термальной водой.
Древняя история и СПА-релакс
Древняя история и СПА-релакс
Древняя история и СПА-релакс
Древняя история и СПА-релакс
Древняя история и СПА-релакс
Древняя история и СПА-релакс

Что вас ожидает 🤩

  • Уплисцихе
  • Боржоми и окрестности

Что вас ожидает:

    Грандиозные памятники и целебные воды
    В начале, наш путь пройдет по современному автобану, через город Гори, центр древней провинции Грузии Шида Картли, где вы увидите грандиозные памятники сталинской эпохи, в том числе музей Сталина, который при желании можно будет посетить. После этого вы отправитесь в древний пещерный город, один из первых на территории Восточной Грузии. Скальный Уплисцихе возник в конце II — начале I тысячелетия до н. э., в его историческом пути были времена подъемов и спадов, а в XIX веке он был окончательно покинут. Сегодня это многослойный археологический объект, один из важнейших памятников грузинской культуры, который стоит посетить всем путешественникам, которые хотят лучше разобраться в древней истории грузинской земли.
    Дорога через прекрасное в любое время года ущелье приведёт в Боржоми: вы погуляете по центру города и побываете в парке, где каждый год отдыхал император Николай II со своей семьей. Именно здесь вы сможете увидеть минеральный источник, бьющий из недр земли, и продегустируете воду «Боржоми», известную своими целебными свойствами. Углубившись в лес, в который переходит парк Боржоми, мы дойдем до так называемых «народных купален», известных ещё в XIX веке, где принимали ванны видные представители российской аристократии. Сейчас источники полностью реконструированы отельной сетью Crown Plaza. На обратном пути, в курортном поселке Ахалдаба, мы сможем пообедать в прекрасном ресторанчике, расположенном у источников с серной водой. А при желании, можно будет арендовать индивидуальный номер и расслабиться в прекрасно оборудованных купальнях!

    Важная информация:

      По маршруту тура «История и СПА-релакс», предусмотрены несколько вариантов посещения источников с термальной, сероводородной водой, пожалуйста, не забудьте взять с собой купальные принадлежности:

      • Первый — в Центральном парке города Боржоми, в лесу, находятся купальни, добраться до них можно только пешком, по красивой дороге в лесу, расстояние около 3-х км,
      • Второй вариант — на обратном пути заезжаем в городок Ахалдаба, недалеко от Боржоми, там находятся бани, в которых можно арендовать номера различной категории, либо можно арендовать на 2 часа (не менее), большой бассейн с сауной.
      • Рядом находится прекрасный и вкусный ресторан «Тори», в котором мы всегда обедаем на обратном пути.
      • Мне необходимо Ваше решение, минимум за день до экскурсии.
      • Для тура важно, чтобы у вас была удобная обувь, а в летний период, стоит взять головные уборы и бутылочку воды.

      Ответы на вопросы

      Что входит
      • Услуги гида-водителя
      • Топливо
      Что не входит
      • Питание и напитки по дороге
      • Входные билеты в национальный парк Уплисцихе — 15 лари/чел.
      • Входные билеты в Центральный парк Боржоми — 2 лари/чел.
      • Посещения купален 5 лари/чел., есть раздевалки, выдаются полотенца за дополнительную плату (5 лари)
      • Номера в бане различной категории, стоимость номеров — от 20 до 50 лари в час, либо можно
      • Аренда на 2 часа (не менее), большой бассейн с сауной за 80 лари (за оба часа)
      Где начинаем и завершаем?
      Начало: От Вашего места проживания
      Завершение: Ваше место проживания
      Когда и сколько длится
      Когда: По договоренности с туристом
      Экскурсия длится около 10 часов
      Кто ещё будет вместе со мной?
      Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
      Важная информация
      • По маршруту тура «История и СПА-релакс», предусмотрены несколько вариантов посещения источников с термальной, сероводородной водой, пожалуйста, не забудьте взять с собой купальные принадлежности:
      • Первый — в Центральном парке города Боржоми, в лесу, находятся купальни, добраться до них можно только пешком, по красивой дороге в лесу, расстояние около 3-х км
      • Второй вариант — на обратном пути заезжаем в городок Ахалдаба, недалеко от Боржоми, там находятся бани, в которых можно арендовать номера различной категории, либо можно арендовать на 2 часа (не менее), большой бассейн с сауной.
      • Рядом находится прекрасный и вкусный ресторан «Тори», в котором мы всегда обедаем на обратном пути.
      • Мне необходимо Ваше решение, минимум за день до экскурсии.
      • Для тура важно, чтобы у вас была удобная обувь, а в летний период, стоит взять головные уборы и бутылочку воды
      Нужно оплачивать всё сразу?
      Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
      Можно задать вопрос до бронирования?
      Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
      Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

      По договоренности с туристом

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