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Музей Иосифа Сталина

Многие годы город Гори был самым обычным городом Грузии. И, наверное, таким бы обычным и остался, если бы в 1879 году в обычной крестьянской семье сапожника Виссариона Джугашвили и его жены Екатерины не родился обычный мальчик, которого назвали Иосиф или просто Сосо, и который впоследствии стал вождём народов России — Иосифом Виссарионовичем Сталиным. Теперь в этом знаменитом городе есть не менее знаменитый музей Сталина. Недалеко от дома, где родился Сталин, стоит одинокий вагон, в котором вождь народа ездил по стране. В вагон может зайти любой желающий и посмотреть на ту скромность, кричащую о себе, и удивиться тому, что Сталин столь мало предавал значение комфорту.

Пещерный город с трехтысячелетней историей

Первый грузинский языческий пещерный город, который упоминается во многих летописях страны. Чего только не видели эти древние стены! Ведь за своё немалое существование, которое составляет почти 2 тысячи лет, Уплисцихе перенёс и величайшие взлёты, и очень обидные падения. Но, несмотря на всё это, этот знатный пещерный город, до сих пор является чуть ли не самым важным памятником культуры Грузии. Ведь такую красоту и такое величие мало где можно встретить в нашем мире. Пещеры расположены группами, которые связаны между собой дорожками-переходами. Часть пещер (центральный ансамбль, дворцовый комплекс, церкви) богата орнаментирована. Здесь сохранились развалины театрального помещения, датируемого II-III вв.

Духовная Мцхета

Такого количества святых и культовых мест, как в Мцхете, нет больше во всей Грузии. За это древний город называют «Вторым Иерусалимом». Сюда принесла благую весть святая Нино Каппадокийская, здесь хранится одна из величайших святынь христианского мира — Хитон Господен. Этим же объясняется статус Мцхеты, как святого города, куда стекаются христианские паломники и туристы со всего мира. Мцхета расположена в месте слияния двух горных рек — Арагви и Куры на невысокой речной террасе, в окружении величественных горных вершин. Главными объектами, привлекающими туристов и паломников, являются: один из самых древних и почитаемых храмов — собор Светицховели, старинный живописный монастырь Джвари и уникальный монастырь Самтавро. Это уникальные и поразительные образцы религиозной архитектуры средневекового Кавказа.

Экскурсия в монастырь Джвари

Монастырский храм Джвари — древнейший культовый памятник, построенный на заре грузинского христианства в VI веке (585 — 604 г. г.). Своё название Джвари (в переводе с грузинского «крест») храм получил не случайно. Это объясняет старинное предание о том, что именно в этом месте Нино Каппадокийская поставила Святой крест, ознаменовавший принятие Грузией христианства. Позднее, над крестом был сооружен храм, который назвали Храмом Святого креста.

Экскурсия в Кафедральный собор Светицховели

Недалеко от Джвари располагается другой культовый памятник христианской Грузии и один из главных православных грузинских храмов — кафедральный собор Светицховели. Собор был построен в XI веке (1010-1029 г. ) на месте первой в Грузии христианской церкви Двенадцати Апостолов, сооруженной в IV веке, наименование храма — Светицховели, что в переводе с грузинского означает «Животворящий Столп». Этому Животворящему Столпу и Хитону Господню посвящен один из самых больших религиозных праздников Грузии — Мцхетоба-Светицховлоба. Отмечается два раза в год (13 июля и 14 октября). Возвращение в Тбилиси.

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