Расширенная экскурсия по Тбилиси

Экскурсия начнётся у Метехского моста, рядом с которым расположены храм Метехи, парк Рике, памятник...

Экскурсия начнётся у Метехского моста, рядом с которым расположены храм Метехи, парк Рике, памятник царю Вахтангу Горгасали и другие знаковые места.
Расширенная экскурсия по Тбилиси
Расширенная экскурсия по Тбилиси
Расширенная экскурсия по Тбилиси
Расширенная экскурсия по Тбилиси
Расширенная экскурсия по Тбилиси
Расширенная экскурсия по Тбилиси

Что вы увидите 🤩

  • Метехский мост
  • храм Метехи
  • парк Рике
  • памятник царю Вахтангу Горгасали
  • районы Абанотубани
  • Татарский майдан
  • Анчисхати
  • театр Габриадзе
  • крепостной храмовый комплекс Нарикала
  • Сионский собор
  • проспект Руставели
  • район Мтацминдаместа

Что вас ожидает:

  • Вы посетите районы Абанотубани, Татарский майдан, Анчисхати, увидите театр Габриадзе, крепостной храмовый комплекс Нарикала и Сионский собор. Главная его ценность — крест Святой Нино, который, как гласит предание, ей подарила Богородица перед тем, как направить в Грузию.
  • Также при желании можно будет прокатиться на канатной дороге и насладиться городскими панорамами. После перерыва на обед вы отправитесь на прогулку по проспекту Руставели и району Мтацминда, который расположен на склоне одноимённой горы и славится обилием музеев, театров и разнообразных достопримечательностей.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Стандартное предложение
$220

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
Место начала и завершения
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Ежедневно

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