Вы посетите районы Абанотубани, Татарский майдан, Анчисхати, увидите театр Габриадзе, крепостной храмовый комплекс Нарикала и Сионский собор. Главная его ценность — крест Святой Нино, который, как гласит предание, ей подарила Богородица перед тем, как направить в Грузию.
Также при желании можно будет прокатиться на канатной дороге и насладиться городскими панорамами. После перерыва на обед вы отправитесь на прогулку по проспекту Руставели и району Мтацминда, который расположен на склоне одноимённой горы и славится обилием музеев, театров и разнообразных достопримечательностей.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Цены на экскурсию
Для группы 1-4 человек
Стандартное предложение
$220
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
Место начала и завершения
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.