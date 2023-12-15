Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком

Групповая экскурсия в Тбилиси

Увидеть три разных города за 1 день, поплавать на катере и побывать в секретных музеях

Тбилиси таит тысячу и одну историю.

Позвольте вам их рассказать! Вы перенесётесь в три эпохи: побываете в дореволюционных домах аристократов. Вспомните СССР и оцените лимонады «Воды Лагидзе». Увидите Старый город изнутри и с палубы катера.

Между эпохами мы будет перемещаться сквозь тифлисские дворы, дома-колодцы и спрятанные в них секретные музеи.
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Три лица Тбилиси - групповая прогулка с гидом-историком
Ближайшие даты:
15
дек
16
дек
17
дек
18
дек
19
дек
20
дек
21
дек
Ещё
даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€23
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Эпоха 1. Советский период

Начнём путешествие в прошлое с площади Свободы и продолжим на проспекте Руставели. Вы:

  • Увидите величественный Воронцовский дворец, хранящий память о революции Закавказья, и узнаете его историю, о которой не пишут ни в учебниках, ни на туристических сайтах.
  • Рассмотрите знаменитый театр Шота Руставели
  • Посетите магазин при заводе «Воды Лагидзе», где попробуете лимонады по самым древним рецептам — когда-то они утоляли жажду императора, а теперь стали обязательным атрибутом грузинских застолий.
  • Узнаете от гида маленький секрет: где поесть тех самых пончиков по уникальному грузинскому рецепту, который не менялся со времён СССР

Эпоха 2. Дореволюционный период

Перенесёмся в 19 век, где вас встретит район Сололаки — колыбель Ренессанса Тбилиси. Вы:

  • Рассмотрите дома, принадлежавшие купцам и аристократам, не только снаружи, но и изнутри, что удается далеко не каждому! К счастью, у нас есть коды от домофонов.
  • Заглянете в дома-колодцы, где спрятались магазины-музеи чачи, шоколада, чая и единственный в мире музей оловянных солдатиков. У каждого — невероятная история и ассортимент!
  • Пройдётесь по тифлисским дворикам (которые намного лучше любых итальянских!) и улицам, названным в честь знаменитых писателей — Пушкина и Дюма. Узнаете о них столько фактов, сколько в школе не расскажут.
  • Побываете в винном погребе 17 века, где сможете продегустировать одно из древнейших вин Грузии.

На этой точке мы предложим несколько вариантов грузинских ресторанов домашней еды, где вы сможете отдохнуть и пообедать.

Эпоха 3. Древность

Вас будет ждать площадь Вахтанга Горгасали, более известная как Мейдан. Сюда с древних времен стремились все ремесленники и торговцы. Вы:

  • Послушаете истории многих жизней: от простых людей до известных олигархов
  • Побываете на Мейдан-базаре со знающим язык и лучшие прилавки человеком — комфортный шоппинг обеспечен!
  • Отправитесь к красивейшему Инжировому ущелью, посреди которого гремит водопад — прямо в сердце города-миллионника

Прогулка на катере + бонус

  • Вишенка экскурсии — получасовая прогулка на катере. Вы проплывёте мимо древних церквей и увидите Старый город с новой стороны. А профессиональный гид-историк продолжит раскрывать тайны Тбилиси даже на борту.
  • Конечно, мы не отправим вас домой без подарка — индивидуальной рекомендации интересных, но малоизвестных мест Грузии (рестораны, церкви, парки, музеи и т. д.), которые вы сможете посетить самостоятельно. Готовы спорить, что о многих вы не слышали!

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • В стоимость входят: услуги гида, все входные билеты, дегустация лимонадов, вина и чачи, рекомендации гида после экскурсии

Дополнительные расходы

  • Прогулка на катере — 30 лари/чел.
  • Обед, личные покупки на Мейдан-базаре и в музеях

ежедневно в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

ГрупповыеПешеходныеМожно с детьмиИстория и архитектураНеобычныеЛетниеНеобычные домаУлицы и переулкиСтарый ТбилисиВинные турыПлощадь СвободыПопулярные местаПроспект РуставелиПлощадь МейданИнжирное ущельеСололакиСамое главноеВодные развлеченияМузеиНа катере

Похожие туры из Тбилиси

Жреческий Уплисцихе и курортный Боржоми
🚗 На машине
скидка
50%
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Жреческий Уплисцихе и курортный Боржоми
Такая разная Грузия
подъедем к отелю
Сегодня
Завтра
17 дек
18 дек
400200 за всё до 6 чел.
Старый Тбилиси + прогулка на катере по Куре
🚤 На катере
скидка
24%
Групповая
2 часа
17 отзывов
Старый Тбилиси + прогулка на катере по Куре
Пройти по колоритным улочкам города и открыть чудесный вид на старинные кварталы с воды
в районе Абанотубани
Сегодня
Завтра
17 дек
18 дек
5038 за человека
Дегустация грузинских вин, сыров и чурхчелы
Индивидуальная
1.5 часа
316 отзывов
Дегустация грузинских вин, сыров и чурхчелы
Насладиться знаменитыми винами и закусками из разных регионов Грузии и узнать секреты производства
в районе метро «Руставели»
Завтра
17 дек
18 дек
19 дек
от 50 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ