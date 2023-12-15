Увидеть три разных города за 1 день, поплавать на катере и побывать в секретных музеях
Тбилиси таит тысячу и одну историю.
Позвольте вам их рассказать! Вы перенесётесь в три эпохи: побываете в дореволюционных домах аристократов. Вспомните СССР и оцените лимонады «Воды Лагидзе». Увидите Старый город изнутри и с палубы катера.
Между эпохами мы будет перемещаться сквозь тифлисские дворы, дома-колодцы и спрятанные в них секретные музеи.
Позвольте вам их рассказать! Вы перенесётесь в три эпохи: побываете в дореволюционных домах аристократов. Вспомните СССР и оцените лимонады «Воды Лагидзе». Увидите Старый город изнутри и с палубы катера.
Между эпохами мы будет перемещаться сквозь тифлисские дворы, дома-колодцы и спрятанные в них секретные музеи.
Ближайшие даты:
15
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€23
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Эпоха 1. Советский период
Начнём путешествие в прошлое с площади Свободы и продолжим на проспекте Руставели. Вы:
- Увидите величественный Воронцовский дворец, хранящий память о революции Закавказья, и узнаете его историю, о которой не пишут ни в учебниках, ни на туристических сайтах.
- Рассмотрите знаменитый театр Шота Руставели
- Посетите магазин при заводе «Воды Лагидзе», где попробуете лимонады по самым древним рецептам — когда-то они утоляли жажду императора, а теперь стали обязательным атрибутом грузинских застолий.
- Узнаете от гида маленький секрет: где поесть тех самых пончиков по уникальному грузинскому рецепту, который не менялся со времён СССР
Эпоха 2. Дореволюционный период
Перенесёмся в 19 век, где вас встретит район Сололаки — колыбель Ренессанса Тбилиси. Вы:
- Рассмотрите дома, принадлежавшие купцам и аристократам, не только снаружи, но и изнутри, что удается далеко не каждому! К счастью, у нас есть коды от домофонов.
- Заглянете в дома-колодцы, где спрятались магазины-музеи чачи, шоколада, чая и единственный в мире музей оловянных солдатиков. У каждого — невероятная история и ассортимент!
- Пройдётесь по тифлисским дворикам (которые намного лучше любых итальянских!) и улицам, названным в честь знаменитых писателей — Пушкина и Дюма. Узнаете о них столько фактов, сколько в школе не расскажут.
- Побываете в винном погребе 17 века, где сможете продегустировать одно из древнейших вин Грузии.
На этой точке мы предложим несколько вариантов грузинских ресторанов домашней еды, где вы сможете отдохнуть и пообедать.
Эпоха 3. Древность
Вас будет ждать площадь Вахтанга Горгасали, более известная как Мейдан. Сюда с древних времен стремились все ремесленники и торговцы. Вы:
- Послушаете истории многих жизней: от простых людей до известных олигархов
- Побываете на Мейдан-базаре со знающим язык и лучшие прилавки человеком — комфортный шоппинг обеспечен!
- Отправитесь к красивейшему Инжировому ущелью, посреди которого гремит водопад — прямо в сердце города-миллионника
Прогулка на катере + бонус
- Вишенка экскурсии — получасовая прогулка на катере. Вы проплывёте мимо древних церквей и увидите Старый город с новой стороны. А профессиональный гид-историк продолжит раскрывать тайны Тбилиси даже на борту.
- Конечно, мы не отправим вас домой без подарка — индивидуальной рекомендации интересных, но малоизвестных мест Грузии (рестораны, церкви, парки, музеи и т. д.), которые вы сможете посетить самостоятельно. Готовы спорить, что о многих вы не слышали!
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- В стоимость входят: услуги гида, все входные билеты, дегустация лимонадов, вина и чачи, рекомендации гида после экскурсии
Дополнительные расходы
- Прогулка на катере — 30 лари/чел.
- Обед, личные покупки на Мейдан-базаре и в музеях
ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в центре города
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 10:00Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Shako — ваша команда гидов в Тбилиси
Привет, дорогие гости! Меня зовут Шако. Я родился и вырос в Тбилиси и бесконечно люблю свою страну. Вот уже 6 лет мы с командой профессиональных гидов успешно приоткрываем завесу тайны богатой грузинской души. На протяжении 5 лет я путешествовал по Европе и жил в самых разных городах, что помогло составить яркие и насыщенные программы грузинских каникул, которые никого не оставят равнодушным. Наша мечта — показать вам Грузию нашего детства! Ту Грузию, которую каждый из нас любит всем сердцем!
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