Тбилиси таит тысячу и одну историю. Позвольте вам их рассказать! Вы перенесётесь в три эпохи: побываете в дореволюционных домах аристократов. Вспомните СССР и оцените лимонады «Воды Лагидзе». Увидите Старый город изнутри и с палубы катера. Между эпохами мы будет перемещаться сквозь тифлисские дворы, дома-колодцы и спрятанные в них секретные музеи.

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Описание

Что вас ожидает

Эпоха 1. Советский период

Начнём путешествие в прошлое с площади Свободы и продолжим на проспекте Руставели. Вы:

Увидите величественный Воронцовский дворец , хранящий память о революции Закавказья, и узнаете его историю, о которой не пишут ни в учебниках, ни на туристических сайтах.

, хранящий память о революции Закавказья, и узнаете его историю, о которой не пишут ни в учебниках, ни на туристических сайтах. Рассмотрите знаменитый театр Шота Руставели

Посетите магазин при заводе «Воды Лагидзе» , где попробуете лимонады по самым древним рецептам — когда-то они утоляли жажду императора, а теперь стали обязательным атрибутом грузинских застолий.

, где попробуете лимонады по самым древним рецептам — когда-то они утоляли жажду императора, а теперь стали обязательным атрибутом грузинских застолий. Узнаете от гида маленький секрет: где поесть тех самых пончиков по уникальному грузинскому рецепту, который не менялся со времён СССР

Эпоха 2. Дореволюционный период

Перенесёмся в 19 век, где вас встретит район Сололаки — колыбель Ренессанса Тбилиси. Вы:

Рассмотрите дома, принадлежавшие купцам и аристократам , не только снаружи, но и изнутри, что удается далеко не каждому! К счастью, у нас есть коды от домофонов.

, не только снаружи, но и изнутри, что удается далеко не каждому! К счастью, у нас есть коды от домофонов. Заглянете в дома-колодцы, где спрятались магазины-музеи чачи, шоколада, чая и единственный в мире музей оловянных солдатиков . У каждого — невероятная история и ассортимент!

и единственный в мире . У каждого — невероятная история и ассортимент! Пройдётесь по тифлисским дворикам (которые намного лучше любых итальянских!) и улицам, названным в честь знаменитых писателей — Пушкина и Дюма. Узнаете о них столько фактов, сколько в школе не расскажут.

(которые намного лучше любых итальянских!) и улицам, названным в честь знаменитых писателей — Пушкина и Дюма. Узнаете о них столько фактов, сколько в школе не расскажут. Побываете в винном погребе 17 века, где сможете продегустировать одно из древнейших вин Грузии.

На этой точке мы предложим несколько вариантов грузинских ресторанов домашней еды, где вы сможете отдохнуть и пообедать.

Эпоха 3. Древность

Вас будет ждать площадь Вахтанга Горгасали, более известная как Мейдан. Сюда с древних времен стремились все ремесленники и торговцы. Вы:

Послушаете истории многих жизней: от простых людей до известных олигархов

Побываете на Мейдан-базаре со знающим язык и лучшие прилавки человеком — комфортный шоппинг обеспечен!

со знающим язык и лучшие прилавки человеком — комфортный шоппинг обеспечен! Отправитесь к красивейшему Инжировому ущелью, посреди которого гремит водопад — прямо в сердце города-миллионника

Прогулка на катере + бонус

Вишенка экскурсии — получасовая прогулка на катере . Вы проплывёте мимо древних церквей и увидите Старый город с новой стороны. А профессиональный гид-историк продолжит раскрывать тайны Тбилиси даже на борту.

. Вы проплывёте мимо древних церквей и увидите Старый город с новой стороны. А профессиональный гид-историк продолжит раскрывать тайны Тбилиси даже на борту. Конечно, мы не отправим вас домой без подарка — индивидуальной рекомендации интересных, но малоизвестных мест Грузии (рестораны, церкви, парки, музеи и т. д.), которые вы сможете посетить самостоятельно. Готовы спорить, что о многих вы не слышали!

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

В стоимость входят: услуги гида, все входные билеты, дегустация лимонадов, вина и чачи, рекомендации гида после экскурсии

Дополнительные расходы